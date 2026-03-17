孤立が深まる時代に、まちのつながりを住民の手で取り戻す。世界150カ国で実践されるコミュニティ開発手法「ABCD（Asset-Based Community Development）」の実践書が刊行

英治出版株式会社

英治出版株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高野達成）は、2026年3月18日（水）に、地域再生手法の先駆者ジョン・マクナイトとコーマック・ラッセルによる著書『まちをつなぐABCD』を刊行いたします。本書は、地域に長く根を張り、持続的な変化をもたらす実践や取り組みを記録し、次世代に伝えていくためのレーベル「土着のイノベーション」の第3弾です。

■ 「無縁社会」から「創縁コミュニティ」へ

本書は、日本の多くの地域が直面している「無縁社会」「孤立」「行政サービスの持続可能性」という深刻な課題に対し、土地と住民の中に眠る「資産（アセット）」を掘り起こすことで解決を図るコミュニティ開発手法「アセットベースのコミュニティ開発（ABCD）」を提案します。

従来のまちづくりは、住民の困りごとを調べる「ニーズ調査」に依存し、外部の専門家が解決を図る手法が主流でした。 しかし、この「足りないもの」に焦点を当てるアプローチは、地域住民を「サービスを消費するだけの受益者」に留めてしまうという限界がありました。

著者たちが従来のやり方の失敗を受けて開発したこのABCDの手法は、地域の内側に眠っている住民の能力や、土地の歴史や文化、自然や建築物といった「資産（アセット）」に光を当て、住民自らの手でつながりを結び直していくものです。

人と人のつながりが失われた社会を「無縁社会」と呼ぶのに対し、住民同士が自らの手でつながりを結び直すコミュニティを、本書では「創縁コミュニティ」と呼びます。

本書が提案するABCDは、この「創縁コミュニティ」を生み出すための実践的な方法論です。

■実践のための３つのステップ

本書では「発掘する」「つなげる」「動き出す」のプロセスを通じて、住民たちが主体的に地域の良さを発見し、豊かな暮らしへつなげる方法を詳述しています。

- 「欠点調査」から「アセット目録」へ（第1部：発掘しよう）住民を「サービスを受ける側」ではなく「まちを創る側」として再定義。個人の「ギフト（才能）」、地域団体の「資源」、土地の「可能性」を可視化する具体的なツールを紹介しています。- 「リーダー探し」から「つなぎ手の育成」へ（第2部：つなげよう）強力なリーダー1人に頼るのではなく、隣人同士をつなぐ「コネクターシップ（つなぎ手の技）」の重要性を説きます 。孤独や社会的孤立を解決するのは行政のプログラムではなく、日常の「ご近所づき合い」であることを科学的データに基づき立証しています。- 「消費の場」から「生産の単位」へ（第6章：7つの役割）健康、安全、子育て、経済など、これまで行政が「サービス」として提供してきた7つの機能を、いかに持続可能な住民の手（共助）に戻すのかという本質的な処方箋を提示します。■監訳者メッセージ

監訳者である、似内遼一氏（東京理科大学経営学部講師）は本書解説にて以下のように本書に対する想いを記しています。

ABCDの考え方は、地域の外側に支援を求めるのではなく、地域の内側に眠っている人々の才能やその土地固有の歴史・文化といった「アセット（資産）」に光を当て、住民自らの手でつながりを結び直していくというものである。

外からのアプローチでは、一時的な活動が生まれることは多くあっても、持続的な活動や変化につなげることは難しい。そうしたわたしの課題感に、「あるものに目を向ける」ことを勧めるABCDの手法は手がかりを与えてくれた。解決策や外部からの支援に目を向けるのではなく、まず自分たちの地域にあるものに目を向ける。まちづくりの現場でよく聞かれる言葉ではあるが、抽象的な話にとどまらず、実際に地域に眠る宝を探し、つなげ、活用して、当事者自らが地域内に「かかわりしろ」をつくれることが、具体的なプロセスとツールとともに語られている。そこに本書の価値があると、わたしは考えている。（中略）

読者の皆さんが「自分の地域にも、まだ見ぬ宝（アセット）が眠っているのではないか」という新たな視点で自分の住む地域を見られるようになれば、幸いである。

■著者略歴

コーマック・ラッセル Cormac Russell

ナーチャー・デベロップメント社の最高責任者。シカゴのデポール大学にあるABCD インスティテュートの教員兼ヨーロッパ・ディレクター、および新設のコミュニティ・リニューアル・センターで共同ディレクターを務める。国際的に人気の高い基調講演者としても活躍。著書にRekindling Democracy（未邦訳）がある。

ジョン・マクナイト John McKnight

ABCDインスティテュート共同設立者。ケタリング財団のシニア・アソシエイトを務める。クエンティン・ヤング博士とヘルス＆メディスン・ポリシー・リサーチ・グループを、グレッグ・ガルッツォとガマリエル財団を共同で設立。また、ナショナル・ピープルズ・アクションの設立理事を務めた。バラク・オバマがコミュニティ・オーガナイジングのスキルを学んだときの指導役の一人。

■監訳者略歴

似内遼一 Ryoichi Nitanai

東京理科大学経営学部講師。1985年、東京都生まれ。東京大学で博士（工学）を取得。同大学高齢社会総合研究機構、先端科学技術研究センター、工学部都市工学科を経て、2026年4月より現職。専門はコミュニティデザイン。コミュニティワークを通じて、地域コミュニティによる戦略やアクションを働きかける方法論を研究する。まちづくりの実践にも各地で取り組んでいる。監訳に『コミュニティを研究する──概念、定義、測定方法』（新曜社, 2023年）など。2023年住総研研究・実践選奨奨励賞受賞。

■ 書籍概要

書名： まちをつなぐABCD── 隠れたアセットを見出し「わたしたちのまち」という感覚を取り戻す

著者： コーマック・ラッセル、ジョン・マクナイト

監訳： 似内遼一（東京理科大学経営学部 講師）

翻訳： 中村雅子

発行日： 2026年3月18日

本体価格：2,200円

ISBN： 978-4-86276-358-7

■「土着のイノベーション」とは？

変化は、遠くの大計画からではなく、足もとの暮らしのなかから生まれます。

「土着のイノベーション」とは、地域に根ざし、世代を超えて持続する変化の芽に光を当てるムーブメントです。英治出版では、この視点を軸に、世界各地の地域変容の実践を紹介するシリーズを展開しています。

本レーベルが大切にしたいこと

１ 変容の当事者性

生活・暮らしは、わたしたちの手で変えられるという実感を届ける

２ 「私」と社会のつながり

自分に根ざす取り組みが、社会に根を張る変容を起こす

３ Place-Basedな視点

土地・歴史に根ざしたまなざしをわすれない

４ ポジティブなレガシー

世代を超えてつないでいきたい「変化のプロセス」を残す

５ インパクトの可視化

唯一無二の取り組みに眠る「普遍的な価値」をすくい上げる

■会社概要

社名：英治出版株式会社

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-9-12 ピトレスクビル4F

代表取締役：高野達成

設立：1999年6月

HP：www.eijipress.co.jp