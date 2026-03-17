ロゼ（めておら - Meteorites -）が「ウィーアー!」を歌唱 あにそんボーカルSTPR Family5連発企画第4弾として3月22日に登場！

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）は、DAMで展開する「あにそんボーカル」にて、株式会社STPR（以下、STPR）所属のクリエイター「STPR Family」が5回にわたって登場する特別企画を実施しています。

第1弾タケヤキ翔（騎士X - Knight X -）、第2弾けちゃ（AMPTAKxCOLORS）、第3弾ちぐさくん（AMPTAKxCOLORS）に続く第4弾は、ロゼ（めておら - Meteorites -）が登場します。ロゼが歌うのは、テレビアニメ『ONE PIECE』初代OPテーマ・きただにひろし「ウィーアー!」です。当社とSTPRが共同制作した映像とともにLIVE DAM WAO!およびLIVE DAM Aiシリーズで2026年3月22日より配信します。

“歌って楽しむだけでなく、見ても聴いても楽しい”がコンセプトの「あにそんボーカル」は、声優をはじめとするアニメ好きの演者さんが歌うアニソンカラオケです。演者さんの貴重な歌声が楽しめるほか、カラオケの前後に流れる本人コメントは必聴です。ここでしか見ることができない撮り下ろし本人映像やオリジナル映像を配信している楽曲も多数あり、聴くもよし、見るもよし、一緒に歌うもよし、思い思いに楽しめます。

「めておら - Meteorites -」は、心音、ロゼ、Lapis、メルト・ダ・テンシ、みかさくん、明雷らいとによる6人組2.5次元歌い手アイドルグループです。YouTube公式生放送をはじめ、ゲーム実況、ショートアニメおよびオリジナル楽曲などの配信コンテンツを中心に活動しています。

赤色担当のロゼは、歌い出すとたちまち声色が変わるギャップを持ち、高い歌唱力と際立った個性が魅力です。

映像はあにそんボーカルのために制作した完全オリジナルです。大海原での冒険をイメージした演出がロゼのエネルギッシュな歌声とともに楽曲を盛り上げます。

今回の配信を記念して、特別デザインのサイン入りQUOカードが抽選で当たる歌唱キャンペーンも開催します。

(C) STPR Inc.

「あにそんボーカル」STPR Family5連発企画では、カラオケに欠かせないアニソンの名曲が各出演者の歌声と映像により魅力的かつ新しい感覚で楽しめます。第5弾にも個性豊かなクリエイターが登場する予定です。

当社は、アニメコンテンツの魅力をより多くの方に届けるため、今後も新たな企画を積極的に展開してまいります。

■あにそんボーカル ロゼ 歌唱キャンペーン

実施期間：2026年3月23日(月)～4月26日(日)

実施店舗：全国のDAM設置店舗

対応機種：LIVE DAM WAO!およびLIVE DAM Aiシリーズ

デンモクはSmartDAMシリーズ

課題曲 ：曲名 ウィーアー!(歌唱:ロゼ)

歌手名 ロゼ(あにそんボーカルVer.)

リクエストNo. 1391-98

応募方法：１.SmartDAMから「あにそんボーカル」キャンペーンバナーを選択

２.課題曲を歌唱し、SmartDAMの画面に表示されるQRコードから

キャンペーンサイトにアクセス

３.必要項目を入力して応募

賞品 ：サイン入りロゼオリジナルQUOカード（1,000円分）10名様

■関連サイト

・DAMオフィシャルサイト内あにそんボーカル ロゼ 歌唱キャンペーンページ：

https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202603_rose.html(https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202603_rose.html)

・ロゼ オフィシャルサイト：https://stprcorp.com/creator/rose/(https://stprcorp.com/creator/rose/)