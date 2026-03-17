【仙台ロイヤルパークホテル】～Purple Garden～初夏を彩る紫陽花アフタヌーンティーセット

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

仙台ロイヤルパークホテル（所在地：仙台市泉区寺岡6-2-1、総支配人：岩松 俊樹）では、2026年5月2日(土)～2026年7月5日(日)の期間、初夏を彩る紫陽花アフタヌーンティーセットを販売いたします。淡いピンクやパープル、ブルーに包まれた紫陽花カラーが華やかなアフタヌーンティーセットとともに午後の優雅なひとときをお過ごしください。

フルーティーでさわやかな味わいのブルーベリーロールケーキや、みずみずしいメロンを味わえるサクサクのタルト、ブルーが鮮やかなバタフライピーのチョコレートを纏ったクッキーなど、初夏にぴったりなアイテムが揃います。いちご餡を紫陽花に見立てたパフェは、のどごしの良い杏仁ゼリーとクランブルを加えたアプリコットコンポートにバタフライピーのジュレを重ね、ほどよい甘さと食感を楽しめる一品に仕上げました。また、スモークサーモントラウトは紫玉葱と生クリームを使用したムースに合わせ、さっぱりとした赤しそのゼリーと味わうことで、すっきりとした酸味とやさしい甘さのハーモニーをお楽しみいただけます。上品な香りのエシャロットを包んだチキンロールは紫キャベツのマリネとの相性も抜群。スイーツだけでなく、セイボリーの色合いにもこだわったアフタヌーンティーセットを新緑が輝くガーデンを眺めながらご堪能ください。

■～Purple Garden～ 初夏を彩る紫陽花アフタヌーンティーセット

【概要】

期間：2026年5月2日(土)～2026年7月5日(日)

時間：13：00～／14：30～ ※二部制

店舗：ロビーラウンジ「フォンテーヌ」

料金：お1人様 平日4,000円／土日祝日4,500円

予約：前日18：00まで

【メニュー】

［上 段］ピスタチオムース、ラズベリーのパブロバ、バタークッキー

グリオットチェリーのパートドフリュイ

［中 段］ブルーベリーロールケーキ、メロンタルト、ボンボンショコラ

［下 段］プレーンスコーン、ルバーブジャム

［別 添］杏仁ゼリーと紫陽花のパフェ

［セイボリー］スモークサーモントラウトと紫玉葱のムース 赤しそのゼリーと共に

カダイフを纏わせたエビとオレンジのクロスティーニ

チキンロールと紫キャベツのマリネ

※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。※料金には消費税・サービス料が含まれます。

■仙台ロイヤルパークホテルについて

1995年開業以来、伝統とホスピタリティを受け継ぎ、時代に合わせたサービスをご提供する都市型リゾートホテルです。宿泊、レストラン、宴会婚礼のほか、立地を活かしたアクティビティも体験いただけます。気軽に、ちょっと贅沢に「仙台リゾートステイ」をコンセプトに、ヨーロッパの趣と杜の都を感じる非日常空間の中、心地よい加減のサービスと笑顔でお客様をお迎えいたします。

所在地：仙台市泉区寺岡6-2-1

客室数：110室

館内施設：レストラン、ラウンジ、宴会場、チャペル、神殿、エステサロン、美容室、写真室、衣裳室

アクセス：東北自動車道 泉ICから約10分

泉PAスマートIC(ETC専用)から約5分

無料駐車場220台

仙台駅から無料シャトルバスあり

U R L：https://www.srph.co.jp/

■ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。