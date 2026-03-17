GWはホテルで遊び尽くす！家族旅行に嬉しい6大特典付き『GWファミリーステイ』登場

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

宿泊プラン『【嬉しい6大特典付！】GWファミリーステイ』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/gw-family-trip/

ホテルニューオータニ（東京）では、ご家族での滞在におすすめな宿泊プラン『【嬉しい6大特典付！】GWファミリーステイ』を、1日10室限定にて、2026年5月2日（土）～5月6日（水・休）の期間で販売いたします。日替わりで開催される「お子さま向けの多彩なイベント*」をはじめ、都内最大級の屋外プール「GARDEN POOL」を無料でご利用いただけるほか、約3万輪の赤薔薇が咲き誇る「Red Rose Garden」への入場券など、ゴールデンウィークをご家族で最大限愉しめるアクティビティが盛りだくさんの宿泊プランです。

*一部有料、事前予約制

お子さまから大人まで愉しめる、宿泊者限定のイベントが目白押し！

5月2日（土）～5月6日（水・休）の期間、お子さまから大人まで、家族みんなで愉しめるイベントを日替わりで開催いたします。本宿泊プランでご予約の方は、プラン特典の館内利用券を一部イベントの参加費用に充当いただけるほか、一般受注に先駆けてイベントの先行予約も承ります。

氷彫刻教室(5/3) ※事前予約制、有料

なかでもおすすめのイベントは、5月3日（日・祝）に開催する、氷彫刻の世界大会で19度のグランプリに輝いたホテル専属の氷彫刻士・平田浩一による、親子で楽しめる『氷彫刻教室』。氷の塊からご自身の手でグラスを削り出す体験を通して、作品を作り上げる達成感を味わえる特別なイベントです。イベント内では、平田による迫力ある氷彫刻の実演も実施。世界が認めた匠の技を間近でご覧いただけるほか、氷彫刻の魅力に触れていただける貴重な機会です。ゴールデンウィークの思い出づくりとして、ご家族でお愉しみください。

その他、学研教育総合研究所が2025年11月に小学生を対象に調査した「将来つきたい職業（全体ランキング）*」で、女子1位、全体2位となった「パティシエ」を体験できる『パティシエ体験』など、多彩なイベントをお愉しみいただけます。

*学研教育総合研究所「将来つきたい職業（全体ランキング）」

https://www.gakken.jp/kyouikusouken/whitepaper/202511/chapter5/02.html

＜先行予約対象イベント＞

日本庭園ツアー(5/3・4)

※事前予約制、無料

パティシエ体験(5/5)

※事前予約制、有料

Yoga at GARDEN POOL(5/4・5/6)

※事前予約制、有料

GW期間中の開催イベントはこちら :https://www.newotani.co.jp/tokyo/gw/#c167962

*イベントのご予約はお電話にて承ります。ホテルニューオータニ（東京）客室予約：03-3234-5678（9:00～18:00）

*館内利用券を利用可能なイベントは「氷彫刻教室」「パティシエ体験」「Yoga at GARDEN POOL」に限ります。

*4月上旬より、本宿泊プラン以外でご宿泊の方を対象としたイベント予約の開始を予定しております。ただし、先行予約期間中に満席となったイベントの追加募集は行いません。

さらに！6大特典が付いた家族旅行応援プランで、お子さまもパパママも笑顔に！

【特典１.】温水プールで快適リフレッシュ！「GARDEN POOL入場無料」「幼児用POOL」（深さ50cm）

都内ホテル最大級の屋外プール「GARDEN POOL」が5月2日（土）～5月6日（水・休）期間でオープン。まだ少し肌寒さを感じるこの期間は、温水プールとして営業します。上記期間にご宿泊の方は、ご滞在中は無料*でご利用いただけます。深さ50cmのお子さま用プールも完備しているため、パパママも安心してお過ごしいただけます。

*外来利用のお客さまは有料

さらに、GARDEN POOLに隣接するダイニング「OUTRIGGER」では、プールサイドの心地よい風を感じながら、ホテルこだわりの「アウトリガーバーガー」や、バーテンダーが作るアウトリガーオリジナルドリンクなどをお愉しみいただけます。

【特典２.】先行公開にご招待！約3万輪の赤薔薇が咲き誇る「Red Rose Garden入場券」30種3万輪の赤薔薇が咲き誇る「Red Rose Garden」

年に2回、春と秋に3万輪もの赤薔薇が咲き誇る屋上庭園「Red Rose Garden」。ゴールデンウィーク期間中は先行公開として、ホテル会員組織「ニューオータニクラブ」会員の皆さまなど限られたお客さまのみご入園いただけるところ、本宿泊プランでご宿泊のお客さまには「Red Rose Garden入場券」をプレゼントします。

【特典３.】レストランやショップ、イベントにも利用可能な「館内ご利用券1万円分」GARDEN LOUNGE「スーパースイーツビュッフェ2026～いちご＆あまおうスイーツ～」

本宿泊プランでご宿泊のお客さまには、1泊につき1室あたり1万円分の館内ご利用券をプレゼントいたします。館内レストランやショップのみならず、ゴールデンウィーク期間中に開催される一部イベントにもご利用いただけます。

ご家族皆さまでお食事を愉しんだり、日替わりで開催されるイベントに参加したりと、過ごし方やご滞在のシーンに合わせてご活用いただけます。

【特典４.】食べ盛りのお子さまも大喜び！「添い寝利用のお子さまに朝食プレゼント」

ガーデンタワー ロビィ階に位置する「GARDEN LOUNGE」では、400年余りの歴史を有する日本庭園を正面に望む、開放的な空間で朝食をお愉しみいただけます。窓一面に広がる約1万坪の庭園を眺めながら、ご家族皆さまでゆったりとした朝のひとときをお過ごしください。朝食には、和洋さまざまなメニューが揃い、ホテルならではの丁寧に仕上げた料理をビュッフェ形式でご提供。王道の卵料理や焼きたてのパン、旬の食材を取り入れた料理など、多彩なメニューをお楽しみいただけます。都心にいながら自然に包まれる、贅沢な朝の時間をご堪能ください。

【特典５.】小さなお子さまとのご宿泊も快適に！「充実の子ども用アメニティ」

お子さま用の歯ブラシやスリッパ、補助便座やおむつ用ゴミ箱など、ご家族みんなが快適にお部屋で過ごせる「子ども用アメニティ」を無料でお貸出しいたします。また、お子さまの身長に合わせて、浴衣は3サイズご用意しております。

【特典６.】ご家族の旅行をもう一押し！「ご滞在中の駐車場利用が無料」

滞在中、ホテルの駐車場を無料でご利用いただけます。お子さまのために色々なシミュレーションをすると、ついつい荷物が多くなりがち。荷物を抱えながら人混みを移動するのは、目的地に到着するまでに旅疲れに見舞われる場合も。ホテルニューオータニ（東京）では滞在中駐車場を無料で自由にご利用いただけるため、快適にホテルまでお越しいただけるだけでなく、東京を拠点に離れた観光地にも気軽に出発できます。

お子さまとの思い出を刻む忘れられない時間をニューオータニで過ごしてみてはいかがでしょうか。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

宿泊プラン『【嬉しい6大特典付！】GWファミリーステイ』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/gw-family-trip/

[期間]

2026年5月2日（土）～5月6日（水・休）

[予約受付]

2026年3月18日（火）12:00より

[料金]

ザ・メイン スタンダードルーム（36平方メートル ）

1室2名さま \64,400～

ガーデンタワー スタンダードトリプル（39.7平方メートル ）

1室3名さま \73,200～

ザ・メインデラックスルーム 洗い場付バスルームタイプ（45平方メートル ）

1室2名さま \85,900～

ガーデンタワー デラックスルーム（50.2平方メートル ～）

1室2名さま \78,300～

※1日限定10室

※料金には1泊室料、朝食、6大特典、税金・サービス料が含まれます。

※4名さまのご料金や、このほかのお部屋タイプもございます。詳しくはお問い合わせください。

※本宿泊プランには、イベントへの参加枠は含まれておりません。別途、イベントの事前予約が必要となります。

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ

[ご予約・お問合せ]

Tel: 03-3234-5678（客室予約直通 9:00～18:00）