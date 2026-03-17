森未来、国産広葉樹の利活用を推進

株式会社森未来

「Sustainable Forest」(https://shin-mirai.co.jp/vision/)をミッションとする株式会社森未来(https://shin-mirai.co.jp/vision/)（本社：東京都港区、代表取締役：浅野 純平 以下、森未来）は、林野庁が実施する「国産広葉樹のニーズ調査及び利活用に向けた広報資料の作成事業」において、パンフレット(https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kouyouzyu.html)およびコンセプトムービー(https://youtu.be/KH-IwxZ8JE4?si=zdQhiqIu4Zyuinf8)を制作いたしましたことをお知らせいたします。

■ 本事業の背景

日本の林業・木材産業において、長らく主役は建材に適したスギやヒノキなどの「針葉樹」であり、資源量の半分を占める「広葉樹」が注目される機会は限られていました。しかし、かつての広葉樹は里山での暮らしに欠かせない存在であり、農機具や薪炭材として幅広く活用されてきた歴史があります。里山では、こうした人々の日常的な広葉樹利用によって、豊かな生態系や景観が維持されてきました。

しかし、エネルギー革命や過疎化などが進行して、利用頻度が著しく減少した今、豊かな生態系を支えていた里山の広葉樹林では様々な課題が発生しています。

- 生態バランスの崩壊と獣害の拡大里山林は、かつて人々の生活の場である人里と、野生動物の棲む奥山を分ける「緩衝地帯」として機能していました。しかし、人の利用が減少することで、奥山との境界が曖昧になり、野生動物の生息圏が拡大。その結果、農作物への被害や人身被害が急増し、深刻な社会問題となっています。- 「ナラ枯れ」の全国的な蔓延薪炭材利用のために、薪にしやすい小径木の段階で定期的に伐採されていたコナラなどのナラ類は、放置されたことで高齢化・大径化が進みました。これにより、太い幹を好むカシノナガキクイムシが繁殖し、彼らが媒介する菌による樹木の病気「ナラ枯れ」が全国的に拡大。日本の森林を代表するナラ類が大規模に立ち枯れる事態を招いています。- 竹林・ササの侵食と生物多様性の喪失かつて道具や肥料として活用されていた竹やササも、利用されなくなったことで驚異的な繁殖力による竹林の拡大を招いています。これらが森の内部まで侵入して日光を遮ると、明るい環境を好むかつての里山特有の植物や昆虫が姿を消します。竹林化が進むことで、里山の豊かな生態系が失われつつあります。

広葉樹の利活用を通じて里山林を再生する

林野庁では、放置された里山広葉樹林の利活用を推進し、適切に管理・再生を図ることが重要であると考えています。これは単なる未利用材の活用に留まるものではなく、森林が持つ公益的機能の発揮を通じて、環境・地域・経済における多面的な課題を統合的に解決することを目指したものとなっています。

■ 国産広葉樹のニーズ調査結果

本事業の一環として、広葉樹の加工・流通に携わる木材事業者から、需要者である設計士・デザイナー、最終消費者となる一般企業までを対象としたアンケート調査を実施し、計811件の回答を得ました。当社は本アンケート調査の解析を担当し、各ステークホルダーの利用実態や課題を整理するとともに、今後の利用拡大に向けた施策の分析を行いました。

■ パンフレット(https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kouyouzyu.html)

当社は、本事業においてパンフレット(https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kouyouzyu.html)及び、コンセプトムービー(https://youtu.be/KH-IwxZ8JE4?si=zdQhiqIu4Zyuinf8)を制作いたしました。

専門知識がない一般消費者の方々にも、広葉樹の多様さや環境的意義が直感的に伝わるような構成となっています。デザインは国産広葉樹の多種多様な性質が、様々な価値に変わる様子をイメージしたものになっています。

公式パンフレット :https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/attach/pdf/kouyouzyu-29.pdf

■ コンセプトムービー(https://youtu.be/KH-IwxZ8JE4?si=zdQhiqIu4Zyuinf8)

広葉樹林の風景や、実際に広葉樹を活用する木材事業者、最終製品を利用している様子など、サプライチェーンのつながりを意識した構成になっています。広葉樹のある森林の豊かさや、多様な用途の可能性をピックアップし、その間にある木材事業者の技術や、課題をプロセスごとに追いながら、広葉樹を利用することがいかに里山の再生に寄与するかを映像化しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KH-IwxZ8JE4 ]

■ 制作物における権利および帰属について

本事業において当社が制作したパンフレットおよび動画に係る一切の著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）は、林野庁（農林水産省）に帰属します 。また、当社は当該成果品に関し、農林水産省の行為について著作者人格権を行使しないものとします。

なお、本リリースにおいて使用している画像は、

パンフレット（https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kouyouzyu.html）を一部抜粋又は加工して当社が作成したものです。

■ 本事業(https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kouyouzyu.html)について森未来井口よりコメント

人と木の長い関わり合いの中で、広葉樹は針葉樹と同様に、多様な性質を活かした多様な用途で人々の生活を支えてきました。しかし、建築物の大規模化や近代化以降の大量生産・大量消費の流れの中で、形が定まらず規格化しにくい広葉樹は、次第に利活用の中心から遠ざかっていきました。

環境リスクへの意識が世界的に高まる今、「多様性」や「生態系」という新たな価値軸によって広葉樹は再び脚光を浴びています。本事業が、広葉樹利用という入り口から、里山や森林の課題への理解を深め、針葉樹も含めた森林・林業・木材業界全体を活性化させる大きな潮流の起点となることを期待しています。

■会社情報

会社名：株式会社森未来

代表者：代表取締役 浅野 純平

住所：〒108-0014 東京都港区芝5-27-6 泉田町ビル6階

設立：2016年4月

コーポレートサイト：https://shin-mirai.co.jp/

「Sustainable Forest」をミッションに、業界データを集約した「SHIN-MIRAI DataBase」を核に事業を展開。

BtoB向け木材プラットフォームeTREE：https://www.etree.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社森未来 広報担当

pr@shin-mirai.co.jp