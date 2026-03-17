2026年3月28日（土）大井町トラックスに出店【創業59年・老舗やきとん屋が大井町でNew Styleに挑戦！】まちびらきと共に「“新”やきとん まこちゃん」の誕生！

株式会社マックスフーズジャパン

2026年3月17日 株式会社マックスフーズジャパン

株式会社マックスフーズジャパン（本社：東京都品川区、代表取締役：西田勇貴）は、2026年3月28日(土)、大井町駅直結の「OIMACHI TRACKS」内に『新橋 まこちゃん 大井町トラックス店』をオープンいたします。

1968年、JR目黒駅前 6席の小さな店から始まり、新橋で働くサラリーマンに愛され続けてきた老舗やきとん屋が、「テイクアウト」と「立ち飲み」の新しいスタイルで出店いたします。

◆出店背景

代表・西田の出身地であり、育った町でもある“大井町”

「広域品川圏」のまちづくりのひとつとしてオープンする “OIMACHI TRACKS”

新しいスタイルに挑戦する「まこちゃん」と、再開発により新しく生まれ変わる「大井町」

地元を盛り上げたいという想いから、今回の出店を決めました。

◆店舗概要

店名：新橋 まこちゃん 大井町トラックス店

オープン日：2026年3月28日(土) 11:00～

所在地：〒140-0005 東京都品川区広町2-1-17 OIMACHI TRACKS ２F（フロアマップ202）

電話番号：03-6451-8133

◆“新”まこちゃん「テイクアウト」と「立ち飲み」

今までお店でしか味わうことのできなかった“名物 やきとん”はもちろん、そのほかにも惣菜を「テイクアウト」し、ご自宅でも楽しんでいただこうという新たな試みです。

またお買い物ついでにサク飲み利用をしていただける「立ち飲み」スペースもご用意しております。

◆主力商品

《テイクアウト》

・名物やきとん 各種 ・カレー煮込み串 ・やきとり 各種 ・金賞受賞 からあげ

《立ち飲み》

・本日のごちゃまぜ（やきとん/やきとりの盛り合わせ） ・ニラ玉

やきとん盛り合わせカレー煮込み串金賞受賞 からあげニラ玉

◆激レア！「新橋 まこちゃん」のオリジナルグッズをプレゼント

今回の開業を記念して、3/28～3/30の3日間限定で ご利用のお客さま1日先着100名様に「新橋 まこちゃんオリジナル缶バッヂ」をプレゼントいたします。

開業記念 缶バッヂ

◆創業から続く「秘伝のタレ」

やきとん まこちゃんのタレは、創業以来“一子相伝”。毎日つぎ足し、つぎ足しで、日々数百本焼き上げる肉の旨みが溶け込んでいきます。

創業時から受け継いできた味は、他では再現できない“秘伝のタレ”として多くのお客様に支持されています。

◆累計20万食突破「新橋の歴史的もつ煮込み」

創業以来変わらぬレシピで、毎日店内仕込み。

希少部位「牛シロ」を使用し、全国から厳選した2種の味噌を独自ブレンド。

50年以上愛され続ける、新橋の定番メニューです。

◆企業メッセージ

『明日への活力を』

一日の労をねぎらい、肩を並べて笑い、時には熱く語り合う。

感情を解放した後に「今日も楽しかった、ありがとう」 「明日も頑張ろう」

そう思っていただける店づくりを心掛けています。

◆今後の展望

大井町トラックスのショップ＆レストランの特徴の1つである「地域と共生し、街の魅力を発信」という想いとともに、大井町の新しい活気を生み出していきます。

◆会社概要

会社名：株式会社マックスフーズジャパン

代表取締役：西田 勇貴

所在地：〒140-0015 東京都品川区西大井6-8-17

電話番号：03-6303-7950

◆公式ウェブサイト・SNS情報

□株式会社マックスフーズジャパン 公式サイト

https://macksfoodsjapan.com/

※ 会社情報・ブランド紹介・各店舗情報・新着情報はこちらよりご覧いただけます。

□やきとん まこちゃん 公式ブランドページ

https://macksfoodsjapan.com/yakiton/

※ 新橋・中目黒・大井町などの既存店舗情報も掲載。

□新橋 まこちゃん 大井町トラックス店 Instagram

https://www.instagram.com/makochan_tracks/

□新橋やきとん まこちゃん Instagram（公式アカウント）

https://www.instagram.com/makochan.sns1968/

※ 本店を含む新橋エリア店舗の最新情報・営業告知・などを発信。

□まこちゃん 中目黒/大井町/エキュート新橋 Instagram（公式アカウント）

https://www.instagram.com/makochan_nakameguro/

※ 各店舗の新メニュー・イベント情報などを展開。

◆本件に関するお問い合わせ

株式会社マックスフーズジャパン

広報担当：伊藤

電話：03-6303-7950