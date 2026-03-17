【重版】複雑な課題を解決する新手法「システムのデザイン」を体系化した初の実践書、売れ行き好調により重版決定！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年3月17日に書籍『戦略デザイナーが伝えたい、システムのデザイン』の第2刷重版を実施しました。

本書は、複雑化する現代社会の課題解決に向けて、「システムのデザイン」という革新的なアプローチを体系化した、日本初の実践書です。イリノイ工科大学デザインスクールで学んだ理論と、三井物産での実務経験を融合させた著者が、複雑適応系システムを変革する8つのステップを紹介します。「メンタルヘルス」「水素技術の社会実装」「障害者就労」などの具体的事例も交えながら、わかりやすく解説しています。

◆関連URL

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411673/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411671/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18428050/

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（環境とビジネス／システム管理・監査／一般経営工学関連書籍／経営戦略）（2026年1月30日時点）

●複雑性・全盛時代に求められる新たなデザインアプローチ

現代社会は、AI技術の急速な発展、気候変動問題、人口減少、メンタルヘルス課題など、従来の個別最適を求めるアプローチでは解決困難な、複雑な課題に直面しています。本書が提唱する「システムのデザイン」は、こうした複雑適応系システムを、全体最適の視点で捉え、根本的な変革を実現する手法です。

著者の山田和雅氏は、三井物産で社会インフラ事業に従事した後、イリノイ工科大学デザインスクールでシステミックデザインを修得。現在は戦略デザインファームBIOTOPEで、営利・非営利・公務を問わず、様々な組織のシステム変革プロジェクトをリードしています。

●「デザイン思考4.0」で「点から線、線から面へ」の進化を実現

本書では、イノベーションの進化を4段階で整理しています。

モノのイノベーション（1.0）、サービスのイノベーション（2.0）、理念のイノベーション（3.0）を経て、いよいよシステム全体をデザインするイノベーション（4.0）の時代が到来したと位置づけています。

この新たな次元では、個別のソリューションではなく、複数の要素が相互作用する「アーキタイプ」をデザインし、社会・環境・技術を統合したインフラ変革を実現します。その結果、従来の点的・線的なアプローチを超えた、面的・立体的なイノベーションが可能になります。

●実践8ステップで複雑なシステムを変革

本書の核心は、複雑なシステムを段階的に変革する8つのステップです。

【前半：システムの現状（As-is）を捉える】

Step1：システムのエージェント（登場人物）を捉える

Step2：エージェント間の関係性を捉える

Step3：関係性をシステムの全体構造に位置付ける

Step4：課題のアーキタイプを捉える

【後半：システムをあるべき未来（To-be）へリデザインする】

Step5：システムの意図をデザインする

Step6：新たなアーキタイプを構想する

Step7：アーキタイプを機能させる介入策をデザインする

Step8：変化をムーブメントに仕立て上げる

各ステップには具体的な思考法、メソッド、マインドセットが示され、実務者が即座に活用できる、実践的な内容となっています。

▼本書にぴったりの方

・社会課題解決に取り組む企業・NPO・行政の担当者

・デザイン思考の次のステップを模索している実務者

・複雑な組織課題や社会問題に直面しているリーダー

・システム思考やイノベーション手法に関心のある研究者・学生

・官民連携プロジェクトに携わる方々

▼本書の構成

序章 なぜシステムのデザインが大事なのか？～デザイン思考は進化する～

第1章 システムを捉えるとはどういうことか？

第2章 実践プロセスと方法論の全体像

第3章 （前半）課題分析フェーズ どうすれば複雑なシステムの現状（As-is）を捉えられるか？

第4章 （後半）未来創造フェーズ どうすればシステムをあるべき未来（To-be）へとリデザインできるか？

第5章 戦略としての「システムのデザイン」

第6章 「システムのデザイン」プロジェクト事例集

●著者紹介

山田和雅（やまだ・かずまさ）

株式会社BIOTOPE マネージングパートナー／戦略デザイナー・システミックデザイナー

早稲田大学政治学研究科卒。三井物産にて社会インフラ事業に従事し、発電所、スマートシティ等の海外大型インフラ事業の新規開発、M&A、PMI等を経験。その後、イリノイ工科大学デザインスクールにて「広義のデザイン」を活用したイノベーション手法、システミックデザイン等を修める。BIOTOPE参画後は、営利・非営利・公務問わず様々な組織の長期ビジョン策定、経営理念策定・浸透、戦略策定、ビジネス・サービスデザイン、理念ブランディング、社会課題解決型のシステミックデザインプロジェクトなどをリード。主な協業実績として、日建設計、中央日本土地建物グループ、人事院、北陸電力、東急、北海道大学等がある。

●書籍情報

『戦略デザイナーが伝えたい、システムのデザイン』

著者：山田和雅

定価：2,750円（2,500円＋税）

体裁：A5判

ISBN：9784295411673

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング

発売日：2025年12月12日

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