【新機能】こどものための読み放題型電子図書館「Yomokka!」先生から児童生徒に本を共有できる「みんなの本だな」機能を提供開始

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤 裕樹）が、小・中学校向けに教育ICTプラットフォーム「MottoSokka!（もっとそっか!）」を通じて提供している読み放題型電子図書館「Yomokka!（よもっか!）」は、2026年2月19日より授業や読書活動でのサービスの活用がより円滑になるよう支援する新機能「みんなの本だな」機能の提供を開始しました。

本機能は、先生が児童生徒に読んでほしい本をあらかじめ「Yomokka!」上の本だなにセットすることで、クラスや学校全体で、おすすめの本を共有できる機能です。機能の概要と、導入校の声をお届けします。

「みんなの本だな機能」の概要

先生が「みんなの本だな」に本をセット

先生は、「自分の本だな」にある児童生徒に共有したい本と、その本をセットする「みんなの本だな」をクリックして選ぶだけ。「みんなの本だな」に登録された本は、その本だなの共有範囲内（クラス、特別支援学級、学校全体）の児童生徒に共有されます。

調べ学習や並行読書で活用できる本、読書の時間に読んでほしい本など、授業や活動の目的に応じた本を、児童生徒に共有することができます。

共有したい本と、「みんなの本だな」を選択児童生徒は、本だなを切り替えるだけ

児童生徒は、「本だなをきりかえる」のボタンをクリックすることで、自分が所属するクラスや特別支援学級、そして学校全体の本だなを閲覧することができます。低学年の児童であっても、簡単な操作だけで先生が用意した本に迷わずたどり着くことができるようになりました。

導入校の声

「みんなの本だな」画面

台北日本人学校 田中 淳也先生

待ち望んでいた「みんなの本だな」機能がリリースされました。先生が厳選した本をクラスや学校全体に手軽に共有できる素晴らしい機能です。簡単な操作で一括追加できるため、先生の負担も抑えられます。また、児童生徒は選ばれた本を迷わず見つけられ、先生と同じ配置で閲覧できるため学びの共有も容易です。全校児童生徒への共通のおすすめ本の提示もできます。さらにCSV出力で次年度への引継も簡単に行えるなど、利便性と読書意欲向上を両立できる点が魅力だと考えます。

こどものための読み放題型電子図書館「Yomokka!」

「Yomokka!」は“いつでも、どこでも、好きなだけ！”をコンセプトに、こどもたちに新たな読書体験を提供することを目指した、読み放題型電子図書館です。本を読むだけではなく、様々な本と出会える機能も搭載しており、こどもたちの読書の幅を広げることができます。本が好きな子はもっと好きになり、苦手な子にとっても読書のきっかけになるようなサービスです。

▶Yomokka!サービスサイト(https://kodomottolab.poplar.co.jp/mottosokka/yomokka/)

■小・中学校向け＜本と学びのプラットフォーム＞「MottoSokka!（もっとそっか!）」

「MottoSokka!」は、「読書体験」や「探究体験」を通じて、好奇心から始まる自発的な学びの循環をこどもたちに届けるための本と学びのプラットフォームです。読み放題型電子図書館「Yomokka!」とオンライン事典サービス「Sagasokka!（さがそっか!）」の２つのサービスを提供しています。

サービスの導入を検討される学校関係者・教育委員会関係者に向けて、2つのサービスの児童生徒用の機能を体験いただける「MottoSokka!体験用ID」をご用意しています。活用事例の紹介、資料請求のお申込み・「MottoSokka!体験用ID」のお申込みなど、詳細はサービスサイトをご覧ください。

▶MottoSokka!サービスサイト (https://kodomottolab.poplar.co.jp/mottosokka/)

■ポプラ社のこどもの学び事業「こどもっとラボ」

ポプラ社では2021年度よりこどもの学び事業「こどもっとラボ」を立ち上げ、「あそびをもっと、まなびをもっと。」をコンセプトに、こどもの好奇心を育み自発的な学びの循環をサポートするコンテンツサービスおよび出版事業を展開しています。

▶「こどもっとラボ」ブランドサイト(https://kodomottolab.poplar.co.jp/)

【出版社紹介】

社名：株式会社ポプラ社

本社所在地：東京都品川区西五反田3丁目5番8号 JR目黒MARCビル12階

設立：1947年6月

事業内容：児童書・一般書・学習資料や百科事典などの出版及び教育ICT事業

▶コーポレートサイト(https://www.poplar.co.jp/)