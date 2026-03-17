【開催レポート】ニトリグループ初の春夏新商品展示会を開催

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス（本社：東京都北区、代表取締役会長兼CEO：似鳥 昭雄）は、2026年2月17日（火）・18日（水）の2日間、ニトリ東京本部にて「ニトリグループ 2026年春夏新商品展示会」を開催いたしました。

※AIマットレスブース※KPシリーズブース※季節のコーディネートブース

■展示会概要

本展示会は、ニトリグループとして初めて春夏商材を中心に開催した新商品展示会です。

家具・ソフト商品（寝具、ラグなど）・ハード商品（キッチン用品、収納用品など）・家電に加え、今回初めてアパレル商品も展示。幅広いカテゴリにおいて、3～6月発売予定の約3,500アイテムから厳選した約300アイテムの新商品を一堂に集め、披露しました。

■開催の目的

ニトリは「お、ねだん以上。」の価値をさらに磨くべく、商品開発を徹底的に強化しています。

お客様の声をもとに、“毎日の暮らしをよりよく変える”新商品を、お買い求めしやすい価格で続々と開発・投入しています。本展示会は、こうした新商品の魅力を、メディア・インフルエンサーの皆さまに実際に体験・実感していただくことを目的に開催しました。

■主な展示内容

展示会では、ニトリ初となる「AIマットレス（※）」も初披露しました。約1万人の体格データ分析に基づき、内蔵されたエアスプリングの硬さを自動調整する次世代モデルのマットレスです。

そのほか、物価高の中でも新生活に必要な家具を揃えられるよう、“安さを最優先”して企画した「ダイニング5点セット（KPシリーズ）」（税込19,990円）や、ご好評をいただいている「リカバリーウェア Nミラク」（税込1,490円～）などの注目商品も展示しました。

さらに、電子レンジで焼き目がつく食洗機対応の「レンジグリルシリーズ」など、実演を交えながら完成した料理を実際に味わっていただいたり、ご家庭で不要になったタオルを回収したりする体験ブースも設けました。

※マットレスに学習機能はありません。

■来場者の声

※体験ブースの様子※SDGsブース※家電ブース

来場者からは、「商品を直接見て試せてよかった」「商品だけでなく、作り手の思いを知れて、よりファンになった」「マットレス分解、圧縮ソファ、リサイクル回収などの体験ができて楽しかった」との声が寄せられました。

■ニトリ公式YouTubeチャンネル動画

「ニトリ公式 NITORI」YouTubeチャンネルで、おすすめアイテムをピックアップしてご紹介しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PJHcINFAovk ]

今後も「お客様の暮らしをより良く変える」商品開発と情報発信を通じて、豊かな暮らしの実現に貢献してまいります。