【Security Days Spring 2026 Tokyo 登壇】そのアクセス、本当に人間ですか？AI時代のWeb攻撃をシステム影響ゼロで可視化する技術

株式会社ビットフォレスト

Webアプリケーションセキュリティ製品の開発、販売を行う株式会社ビットフォレスト（本社：東京都千代田区、代表取締役：高尾 都季一、以下ビットフォレスト）は、2026年3月24日（火）から3月27日（金）まで開催される「Security Days Spring 2026 Tokyo」において、当社ブースを出展するとともに、取締役 佐藤 匡（金床 / Kanatoko）がセミナー登壇することをお知らせいたします。

SecurityDays_Bitforest

■ スピーカープロフィール

ビットフォレスト 取締役 佐藤 匡（金床 / Kanatoko）

Webアプリケーションセキュリティの研究に携わること約25年。世界初のクラウド型WAF「Scutum（スキュータム）」を開発・提供するなど、長きにわたり日本のWebセキュリティシーンを牽引。

近年では、Apache Tomcatにおける深刻な脆弱性（CVE-2025-53506）を自ら発見・報告するなど、現在も最前線のセキュリティリサーチャーとして活動を続けている。

WAF Tech Blogの執筆を通じ、高度化するサイバー攻撃の仕組みをわかりやすく解説する情報発信にも注力。

WAF Tech Blog：https://www.scutum.jp/information/waf_tech_blog/

■ 登壇セッション概要

国内クラウド型WAF市場を長年牽引してきたクラウド型WAF「Scutum」の開発者が、なぜ今、Web攻撃ログ分析ツール「Loggol（ロゴル）」を開発したのか。

常に進化し続けるScutumのデータサイエンス技術や攻撃検知ロジックを元に、新たなウェブのログ分析に特化した分析エンジンを開発。ログのセキュリティ運用で大きな課題となる検知精度の問題をクリアし、効率よく攻撃を可視化します。既存システムの変更不要で、ログをアップロードするだけで攻撃の痕跡を洗い出せるため、ログ分析だけではなく、WAF導入が難しい環境や既存対策の有効性検証にも最適。表面的な対策では防ぎきれないリスクに対し、企業としてどう向き合うべきか、その本質的な解決策を提示します。

タイトル： そのアクセス、本当に人間ですか？AI時代のWeb攻撃をシステム影響ゼロで可視化する技術 ～WAF開発者が解説する、ログ分析の次世代スタンダード～

セッション番号： A4-09

日時： 2026年3月27日（金） 16:00 - 16:40

会場： JPタワーホール＆カンファレンス（KITTE 4F） Room A

登壇者： 株式会社ビットフォレスト 取締役 佐藤 匡

参加（無料）： https://f2ff.jp/introduction/12107?event_id=secd-2026-01-tokyo

【ご案内】

本セッションは大変ご好評をいただいており、残席僅かとなっております。

満席の際は立ち見となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 展示ブース

ブース番号： D14

備考： 3月27日（金）のセミナー終了後、弊社ブース（D14）にて登壇者の佐藤が直接、皆様からのご質問や個別のご相談を承ります。講演内容の深掘りや、貴社のセキュリティに関するお悩みなど、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■ Web攻撃ログ分析ツール「Loggol」について

Webサーバのアクセスログにはサイバー攻撃の兆候が隠されていますが、専門技術や人手の不足で放置されるケースが少なくありません 。Loggolは、ログをアップロードするだけで攻撃の痕跡を高精度に可視化します 。事前学習や既存システムの変更は不要で、攻撃の「いつ・誰に・どのように」を特定し、企業のセキュリティ担当者が「何が起きているか」を迅速に把握し、次の一手を打つための意思決定を支援します。

公式サイト：https://www.loggol.jp/

■ イベント概要

名称： Security Days Spring 2026 Tokyo

開催期間： 2026年3月24日（火）～3月27日（金）

会場： JPタワーホール＆カンファレンス

来場登録（無料）： https://f2ff.jp/event/secd/2026-spring/tokyo/session?date=20260327

【株式会社ビットフォレストについて】

ビットフォレストは、国内トップクラスのシェアを誇るクラウド型WAF「Scutum」をはじめ、Web攻撃ログ分析ツール「Loggol」や脆弱性診断ツール「VAddy」といったWebアプリケーションセキュリティに特化したソリューションを提供しています。高度な技術を誰もが使いやすい形へと昇華させることで、安全なインターネット社会の実現に貢献します。

■企業情報

【ビットフォレストについて】

URL ： https://www.bitforest.jp/

社名 ： 株式会社ビットフォレスト

代表者 ： 代表取締役 高尾 都季一

事業内容： Webアプリケーションセキュリティ製品の開発、販売

取扱製品：クラウド型Web攻撃ログ分析ツール「Loggol(ロゴル)」

https://www.loggol.jp/

クラウド型Web脆弱性診断ツール「VAddy(バディ)」

https://vaddy.net/ja/

クラウド型Webアプリケーションファイアウォール

「Scutum(スキュータム)」

https://www.scutum.jp/