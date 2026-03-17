世界睡眠デーにあわせ、再生羽毛枕を新ホテル「BLANC YATSUGATAKE」に正式導入

株式会社BLANC

自然共生型ホテルを運営する株式会社BLANC（本社：東京都港区、代表取締役：山中 拓也、以下「当社」）は、3月の「世界睡眠デー」や「睡眠健康週間」にあわせ、再生羽毛で作られた枕「ふとんでまくら」を、2026年4月24日に開業予定の新ホテル「BLANC YATSUGATAKE（ブランク ヤツガタケ）」にて正式導入することを決定しました。

本枕は2025年9月より「BLANC FUJI」にて試験的に導入され、約半年間の試験導入を通じて宿泊者から好評を得たことを受け、FUJIでの導入継続とともに、新拠点「BLANC YATSUGATAKE」での正式採用に至りました。

BLANCでは、自然に没入する滞在体験の中でも「睡眠」を重要な要素のひとつと位置づけています。全客室に温泉露天風呂を備える「BLANC YATSUGATAKE」では、温泉で身体を温め、自然の静けさの中で深く眠る--BLANC YATSUGATAKEでは、そんな“眠りの体験”を提供します。

「世界睡眠デー」とは

再生羽毛枕「ふとんでまくら」

世界睡眠デー（World Sleep Day）は、世界睡眠医学協会（World Association of Sleep Medicine）によって制定された、睡眠の重要性について考える国際的な啓発デーです。

毎年3月の第3金曜日に実施され、世界各地で睡眠に関する啓発活動が行われています。

日本では3月18日を「春の睡眠の日」とし、3月10日～25日を「睡眠健康週間」として、睡眠に関する取り組みが行われています。

当社では、自然の中で身体と心を整える滞在体験の中でも「眠り」を重要な要素と考え、質の高い睡眠体験の提供に取り組んでいます。

世界睡眠デーFUJIでの試験導入を経て、八ヶ岳拠点で正式導入へ

再生羽毛枕「ふとんでまくら」は、2025年9月よりBLANC FUJIの客室にて試験的に導入されました。約半年間の試験導入を通じて、宿泊者からは「普段よりぐっすり眠れた」「朝の目覚めが心地よかった」といった声が寄せられ、宿泊体験の満足度向上にもつながりました。

こうした評価を受け、BLANC FUJIでの導入継続が決定。さらに2026年4月24日に開業予定の新ホテル「BLANC YATSUGATAKE」においても正式に導入することとなりました。

山梨県で製造される「ふとんでまくら」は、富士の清らかな水を使った加工工程と、地元職人の技術によって生まれる再生羽毛枕です。自然の恵みと地域のものづくりを活かしたこのプロダクトは、当社が掲げる「自然共生型ホテル」というコンセプトとも高い親和性を持っています。

宿泊体験コメント

Standard VillaFamily Villa

約半年間の導入期間の中で、宿泊者からは以下のような声も寄せられています。

Aさん：「マットレス・パジャマ・枕といった寝具の心地よさがとても印象的でした。特に枕がふかふかで頭に自然とフィットし、首への負担も感じることなく朝までぐっすり眠ることができました。自然の静けさも相まって、普段より深く眠れた感覚があり、とても印象に残る睡眠体験でした。」

Bさん：「普段は環境が変わるとあまり眠れないこともあるのですが、自然に囲まれた静かな環境の中で過ごす時間がとても心地よく、リラックスして眠ることができました。客室の露天風呂で身体を温めたあとにベッドに入ると、気づいたら朝になっていたほどぐっすり眠れて、久しぶりに深く休めた感覚がありました。」

再生羽毛枕「ふとんでまくら」全客室温泉露天風呂の宿で、自然と眠りの体験を

「BLANC YATSUGATAKE」は、八ヶ岳の豊かな自然に囲まれたロケーションに位置し、全客室に温泉露天風呂を備えた宿泊施設です。

山々に囲まれた静かな環境の中で温泉に浸かり身体を温めた後、澄んだ空気と自然の静寂に包まれながら眠りにつく──。

BLANC YATSUGATAKEでは、自然・温泉・睡眠を通じて心身を整える滞在体験を提供します。

ホテルの中だけで滞在が完結するのではなく、八ヶ岳の自然や文化と行き来しながら過ごす“アクティブステイ”を提案しています。周辺には乗馬やトレッキングなどのアウトドアアクティビティのほか、自然と調和したショップやギャラリーなど、地域ならではの文化に触れられる場所が点在しています。

滞在中にはこうしたスポットや体験を紹介し、八ヶ岳の魅力へ自然とつながる過ごし方をご案内しています。自然の中で身体を動かし、温泉で身体を整え、深く眠る──。BLANC YATSUGATAKEでは、地域の自然や文化とつながることで過ごし方の選択肢が広がる滞在体験を目指しています。

Suite Villa 客室温泉露天風呂BLANCの睡眠体験を支える寝具

当社では、自然の中で心身を整える滞在体験の中でも「睡眠」を重要な要素のひとつと考えています。自然環境だけでなく、寝具やウェアにもこだわり、滞在中の睡眠体験の質を高める取り組みを行っています。

客室には、寝返りのしやすさに特化したマットレス「NELL」を採用。体圧分散と通気性に優れた設計により、自然の中での快適な眠りをサポートします。

また、パジャマにはリカバリーウェアブランド「TENTIAL」のウェアを採用。特殊繊維により血行を促進し、睡眠中の疲労回復をサポートすることで、滞在中の休息の質を高めます。

そして今回正式導入する「ふとんでまくら」は、再生羽毛を活用したサステナブルな枕です。山梨県の職人の工房で製造され、羽毛の洗浄・加工には富士の清らかな水が使われています。環境への配慮と快適な寝心地を両立したプロダクトとして、BLANCの宿泊体験に取り入れられています。

年間1億枚廃棄される寝具問題に、“再生の選択肢”を

TENTIALルームウェアNELLマットレスふとんでまくら

日本では、年間およそ1億枚の寝具が廃棄されているとされています。特に布団は大型ごみとして処分されることが多く、東京23区では粗大ごみとして回収される品目の中で最も多いのが布団で、その数は年間約97万枚にのぼります。しかし、これらの寝具のリサイクル率はわずか数％にとどまり、多くが廃棄されているのが現状です。

「ふとんでまくら」は、こうした寝具廃棄の課題に向き合い、再生羽毛を活用して開発されたサステナブルな枕です。羽毛は適切に洗浄・再生することで長く使用できる素材とされており、資源循環の観点からも注目されています。

山梨県の職人の手によって製造されるこの枕は、羽毛の洗浄や加工に富士の清らかな水を使用するなど、地域資源とものづくりの技術によって生み出されています。

BLANCでは、こうした循環型プロダクトを宿泊体験に取り入れることで、宿泊を通じて環境や地域のものづくりへの関心が自然と広がるきっかけをつくりたいと考えています。

ZAKONEで生まれた企業共創から始まった取り組み

ふとんでまくら

今回のコラボレーションのきっかけとなったのは、株式会社NTT DXパートナーおよびNTT東日本株式会社が運営する、日本の睡眠課題の解決を目指す企業共創コミュニティ「ZAKONE」での出会いでした。ZAKONEでは、参画企業同士のマッチングや共創が促進されています。

ZAKONE公式サイトリンク(https://zakone.jp/)

ZAKONE

「寝具の廃棄問題や羽毛リサイクルの取り組みを、より多くの人に知ってもらいたい」というアメイズプラスからの相談をきっかけに、BLANCとのつながりが生まれました。自然の中で過ごす宿泊体験を通じて、快適な眠りと資源循環の価値を伝える──。企業共創から生まれた今回の取り組みは、宿泊体験を通じて睡眠や環境への関心が自然と広がるきっかけとなることを目指しています。

株式会社アメイズプラス コメント

寝具やアパレルに使われる羽毛は、適切にリサイクルすれば100年使えると言われるほどサステナブルな素材です。しかし、日本国内ではまだ十分にリサイクルが普及していないのが現状です。私たちは寝具を扱う企業としてこの課題に向き合い、リサイクル羽毛を使用した『ふとんでまくら』を開発しました。

また本製品は、環境配慮だけでなく、睡眠時のお悩みである首や肩の負担にも配慮した設計となっています。「自然との共生」を掲げるBLANC様という特別な空間で、多くのお客様にご体験いただけることを大変嬉しく思います。豊かな自然に囲まれながら、地球と身体をいたわる安らぎの時間をぜひ体感していただければ幸いです。

代表取締役 山中 拓也 コメント

株式会社アメイズプラス代表 山中 拓也

BLANCでは、自然の中で心身を整える滞在体験を大切にしています。

その中でも“睡眠”は、心と身体をリセットする大切な時間です。

今回の取り組みを通じて、自然の中で深く眠る体験とともに、資源循環という価値も、新たな拠点である『BLANC YATSUGATAKE』の宿泊体験の中で感じていただけたら嬉しく思います。

宿泊という体験を通じて、自然・睡眠・資源循環といった価値が自然と伝わっていく──。

BLANCはこれからも、共感するパートナーとともに、自然と共生する新しい宿泊体験の可能性を広げてまいります。

【ホテル概要】

名称：BLANC YATSUGATAKE（ブランク ヤツガタケ）

住所 ：山梨県北杜市須玉町若神子5616番1

電話：0551-30-9186

アクセス：須玉ICから車で10分、韮崎駅から車で15分

敷地面積：9,500平方メートル

各棟面積（デッキスペース含む）：

■【アルプスビュー】Suite Villa：98.32平方メートル

■【アルプスビュー】Standard Villa：26.45平方メートル

■Standard Villa：26.45平方メートル

■Family Villa：26.45平方メートル

客室数：19室

料金： 1泊朝食付き・税込8,400円/名（Standard Villa-2名利用時）から。

※詳細は予約サイトをご確認ください

※別途、中学生以上は入湯税1泊150円/名かかります。

棟内設備：露天風呂、シャワー、ベッド（NELL製）、トイレ、リビングスペース、デッキスペース、エアコン、冷蔵庫、ワインセラー（一部客室）

共有設備：レストラン、焚き火スペース、コインランドリー（有料）、電子レンジ

グランドオープン：2026年4月24日

公式ウェブサイト：https://blan-c.com/yatsugatake/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/blanc_hotel_official/

BLANC YATSUGATAKE

【会社概要】

会社名 ：株式会社BLANC

所在地 ：〒106-0032

東京都港区六本木1-4-5 Ark Hills South Tower 16F Wework

代表者 ：山中 拓也（やまなか たくや）

設立 ：2018年5月21日

URL ：https://blan-c.com

事業内容：株式会社BLANCは「場を通して、共創 / 循環 / 思考の余白を提供する」をビジョンとし、トレーラーハウスを使用した自由でサステナブルな空間を自社開発し、自然共生型ホテルを自社運営しています。2019年に沖縄県宮古島に初の拠点であるBLANC MIYAKOJIMA（旧RuGu Glamping Resort）を、2024年に山梨県富士吉田市にBLANC FUJIを開業。今後も複数拠点で新規開発を予定しております。

公式X：@BLANC658031

公式Instagram：https://www.instagram.com/blanc_hotel_official/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@blan-c18

■採用について

BLANC FUJIを含む各拠点では、現地スタッフや運営メンバーの採用を行っています。 自然共生型ホテルでのキャリアにご興味のある方は、採用情報をご覧ください。

採用情報：https://en-gage.net/blan-c_career