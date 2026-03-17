好評を受け、再発売決定！爽やかなグリーンアップルの香りとクリアなおいしさ「キリン 氷結(R)無糖 グリーンアップル ALC.7%（期間限定）」

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、糖類・甘味料を一切使用せず仕上げた、甘くなくスッキリ爽快なおいしさの「キリン 氷結(R)無糖（以下、氷結(R)無糖）」シリーズから、「キリン 氷結(R)無糖 グリーンアップル ALC.7%（期間限定）」を４月7日（火）より全国発売します。

近年RTD※1市場は成長を続けており、特に食事中に飲用される機会が増えたことを背景に「食事に合う」「スッキリ甘くない」RTDのニーズが高まっています。「氷結(R)無糖」は2020年の誕生以来、味の決め手となる果汁にこだわり、無糖だからこそできる「余計な甘さがない、澄みきった果実のおいしさ」を追求してきました。この「氷結(R)無糖」ならではのおいしさが支持され、過去20年間に新発売したキリンのRTDブランドの中で、最速で累計18億本※2を突破し、拡大する「無糖チューハイ」カテゴリーをけん引しています。

※1 Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料

※2 350ml換算 2026年2月末時点

「キリン 氷結(R)無糖 グリーンアップル ALC.7%（期間限定）」は、2025年３月に期間限定で発売し、爽やかなグリーンアップルの味わいにご好評をいただき、既存のお客様はもちろん、これまで「無糖チューハイ」を飲んだことがないお客様にも手に取っていただきました。再発売のご要望を多くいただいたことから、2026年も発売を決定いたしました。パッケージは、グラスのイラストと無糖ロゴをより爽やかで飲みやすい印象にブラッシュアップし、多くの新しいお客様にも手に取っていただきやすいデザインに進化しました。

「氷結(R)」は「スッキリしたおいしさで、すべてのお客様の今日を明るく爽快にする」ことを目指すブランドです。期間限定品発売を通して「無糖チューハイ」の新しいおいしさを提案することでRTD市場の活性化を目指します。

●中味

爽やかなグリーンアップルの香りとクリアな口当たりが楽しめる、

食事に合わせやすい無糖チューハイです。（果汁0.7%）

●パッケージ

「氷結(R)無糖」らしいライトグリーンの無糖ロゴに丸みのあるグラスとグリーンアップルのイラストをあしらうことで飲みやすく、スッキリ爽やかな印象のデザインに仕上げました。

●「無糖チューハイ大全 by キリン 氷結(R)無糖」

「氷結(R)」ブランドサイトでは、伸長する「無糖チューハイ」の実態がわかる市場データやお客様調査結果などをまとめた「無糖チューハイ大全 by キリン 氷結(R)無糖」を公開しています。

詳細：https://www.kirin.co.jp/alcohol/rtd/hyoketsu/muto-taizen/



キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

‐記‐

1．商品名 「キリン 氷結(R)無糖 グリーンアップル ALC.7%（期間限定）」

2．発売日 2026年4月７日（火）

3．発売地域 全国

4．容量・容器 350ml・缶、500ml・缶

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 7％

7．純アルコール量 350ml缶：19.6g、500ml缶：28g

8．製造工場 キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場/

キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）