4月2日～4月5日「第15回インターペット東京」に出展！

マーケティングパートナー株式会社

海外から厳選したペットフードの輸入販売を手掛けるマーケティングパートナー株式会社グローバルペットニュートリション事業部（社長：泰地正人、本社：東京都新宿区）は、「第15回インターペット東京」（4月2日（木）～4月5日（日）、東京ビッグサイト）に出展することをお知らせします。

本展示会では、当社が取扱い・販売しているペットキュリアン社のプレミアムペットフード『GO!SOLUTIONS(TM)（ゴー!ソリューションズ）』『NOW FRESH(TM)（ナウ フレッシュ）』をご紹介いたします。また、今回は『NOW FRESH(TM)』の待望の新シリーズ『グッドグレービー』もご紹介いたします

※画像は「インターペット2025」の出店イメージ写真です。

一般デー（4月3日～5日まで）では、「GO!SOLUTIONS・NOW FRESHを特別価格販売」＆「ご購入者に可愛いオリジナルトートバックをプレゼント」を実施いたします。

皆さまぜひお越しください。

- 「第15回インターペット東京」概要（https://interpets.jp/public/）

開催期間：2025年4月2日～4月5日

会場：東京ビックサイト 東ホール

展示会初日である4月2日は入場制限がありビジネス来場のみになりますが、4月3日～5日は、一般のお客様もペットと一緒にご入場いただけます

- 主な展示内容『NOW FRESH グッドグレービーシリーズ』（犬・猫）

1粒で2通りの食べ方が出来るナウフレッシュの新シリーズ『グッドグレービー』。今までのナウフレッシュの良さを残したため、「ドライフードが苦手」「もっと美味しいドライフードを探している」そんな方に、新しいドライフードの食べ方を提案。

犬猫の食欲をそそるターキーボーンスープで粒をコーティング。ドライフードのままでも美味しいですが、ふやかしてターキーボーンスープの豊かな風味と味を引き立てて与えることもできます。

『NOW FRESH グレインフリーシリーズ』（犬・猫）

トコトン新鮮にこだわったミールフリーのドッグフード『ナウフレッシュ』。乾燥肉やミートミールを使わない「100％」新鮮な生肉・鮮魚を使っています。CFIA(カナダ食品検査庁)基準で人間用として合格した食材を厳選し、さらに一歩進んで、その食材の鮮度まで追求したこだわりこそが、NOW FRESH(TM)(ナウフレッシュ)最大の特徴であり美味しさの秘密です。あなたの家族に「新鮮という品質」をお届けします。

『GO!SOLUTIONS（ゴー!ソリューションズ）』（犬・猫）

カナダ発、犬猫たちの悩みを解決するために、ペットの栄養の専門家チームによって特別に作られたソリューションフード。世界で最も厳しい規制を設けている多くのヨーロッパ諸国を含む３０カ国以上で愛される「GO!SOLUTIONS」。

犬の体質、好み、個性を考えて作られ、続けやすい価格になった全7シリーズを展開するソリューションフード。

- マーケティングパートナー株式会社

グローバルペットニュートリション事業部 概要

東証プライム上場SBSホールディングス(2384)グループ

本社：〒160-6125 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25F

代表者：代表取締役社長 泰地 正人

設立：1998年

資本金：１千万円

事業内容：スーパープレミアムペットフードの日本輸入総販売元

ＵＲＬ：http://www.gpn-inc.co.jp/

- 本件に関するお問い合わせ先

マーケティングパートナー株式会社グローバルペットニュートリション事業部

担当 大久保

TEL：03-6772-8215／info@gpn-inc.jp

※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、

あらかじめご了承ください。