4月2日～4月5日「第15回インターペット東京」に出展！

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マーケティングパートナー株式会社

海外から厳選したペットフードの輸入販売を手掛けるマーケティングパートナー株式会社グローバルペットニュートリション事業部（社長：泰地正人、本社：東京都新宿区）は、「第15回インターペット東京」（4月2日（木）～4月5日（日）、東京ビッグサイト）に出展することをお知らせします。



本展示会では、当社が取扱い・販売しているペットキュリアン社のプレミアムペットフード『GO!SOLUTIONS(TM)（ゴー!ソリューションズ）』『NOW FRESH(TM)（ナウ フレッシュ）』をご紹介いたします。また、今回は『NOW FRESH(TM)』の待望の新シリーズ『グッドグレービー』もご紹介いたします



※画像は「インターペット2025」の出店イメージ写真です。

一般デー（4月3日～5日まで）では、「GO!SOLUTIONS・NOW FRESHを特別価格販売」＆「ご購入者に可愛いオリジナルトートバックをプレゼント」を実施いたします。


皆さまぜひお越しください。



- 「第15回インターペット東京」概要（https://interpets.jp/public/）

開催期間：2025年4月2日～4月5日


会場：東京ビックサイト 東ホール


展示会初日である4月2日は入場制限がありビジネス来場のみになりますが、4月3日～5日は、一般のお客様もペットと一緒にご入場いただけます



- 主な展示内容


『NOW FRESH　グッドグレービーシリーズ』（犬・猫）

1粒で2通りの食べ方が出来るナウフレッシュの新シリーズ『グッドグレービー』。今までのナウフレッシュの良さを残したため、「ドライフードが苦手」「もっと美味しいドライフードを探している」そんな方に、新しいドライフードの食べ方を提案。


犬猫の食欲をそそるターキーボーンスープで粒をコーティング。ドライフードのままでも美味しいですが、ふやかしてターキーボーンスープの豊かな風味と味を引き立てて与えることもできます。







『NOW FRESH　グレインフリーシリーズ』（犬・猫）

トコトン新鮮にこだわったミールフリーのドッグフード『ナウフレッシュ』。乾燥肉やミートミールを使わない「100％」新鮮な生肉・鮮魚を使っています。CFIA(カナダ食品検査庁)基準で人間用として合格した食材を厳選し、さらに一歩進んで、その食材の鮮度まで追求したこだわりこそが、NOW FRESH(TM)(ナウフレッシュ)最大の特徴であり美味しさの秘密です。あなたの家族に「新鮮という品質」をお届けします。






『GO!SOLUTIONS（ゴー!ソリューションズ）』（犬・猫）

カナダ発、犬猫たちの悩みを解決するために、ペットの栄養の専門家チームによって特別に作られたソリューションフード。世界で最も厳しい規制を設けている多くのヨーロッパ諸国を含む３０カ国以上で愛される「GO!SOLUTIONS」。


犬の体質、好み、個性を考えて作られ、続けやすい価格になった全7シリーズを展開するソリューションフード。





- マーケティングパートナー株式会社

グローバルペットニュートリション事業部 概要


　東証プライム上場SBSホールディングス(2384)グループ


本社：〒160-6125 東京都新宿区西新宿8-17-1　住友不動産新宿グランドタワー25F


代表者：代表取締役社長　泰地 正人


設立：1998年


資本金：１千万円


事業内容：スーパープレミアムペットフードの日本輸入総販売元


ＵＲＬ：http://www.gpn-inc.co.jp/


- 本件に関するお問い合わせ先

マーケティングパートナー株式会社グローバルペットニュートリション事業部


担当 大久保


TEL：03-6772-8215／info@gpn-inc.jp


※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、


あらかじめご了承ください。