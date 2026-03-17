【サンマルクホールディングス×京都芸術大学】産学共同コンテンツ　企業理念のイラストマップ化で、作り手の “顔が見える” グループを表現

学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学

京都芸術大学（京都市左京区／学長：佐藤 卓）は、株式会社サンマルクホールディングス（岡山市／代表取締役社長：藤川 祐樹）との共同プロジェクトとして、サンマルクグループの新しい企業理念体系を表すイラストマップを作成しました。

本プロジェクトでは、企業理念という可視化しづらいテーマを、アートやデザインの表現を通じて一般の方にもわかりやすく伝えることを目的としています。

本学では、今後もこうした取り組みを通じて、芸術教育が社会課題の解決や公共的価値への創出へ実践的に結びつく機会を育んでまいります。

〈以下、共同リリース〉

株式会社サンマルクホールディングス（以下「サンマルクHD」）は、企業理念体系を再構築し、Mission/Visionを制定しました。それとともに、本年5月に「京都本部（仮称）」を創設することに伴い、京都芸術大学の学生と共創し、イラストマップ技法を用いて感性に訴えかけるよう、サンマルクグループの企業理念を可視化しました。

サンマルクHDは、グローバル展開に向けた布石として、本年5月に京都・四条烏丸に本社機能の主要部門を移転し、「京都本部（仮称）」を創設することとしています。京都府外に学生が人材流出する割合が比較的高い京都での雇用を拡大し、その人材力により、人口比でミシュランの星の数が世界で最も多く、パンやコーヒーの消費量が日本一である京都において商品レベルを上げていくこと、および京都喫茶文化遺産の継承に注力することにより、「京都ブランド」を活用したグローバル展開と国内出店を強力に推進することを目的としています。グローバル展開に向けての積極的な体制構築を図る中で、従来の企業理念・経営方針・行動指針という枠組を再構築し、グローバルに通用する理念体系への整備が急務となっていました。

京都芸術大学は、学生数23,000名以上（通学/通信課程の合計）、通学課程10学科24コースを有する日本最大級の芸術大学であり、芸術を通して社会で必要な力を育成することを教育目標とし、芸術を学んだ学生が社会を変える「藝術立国」を理念に掲げています。情報デザイン学科では、グラフィックデザインのみならず、イラストレーションやグッズデザイン、映像クリエイションなど幅広くデザインを実践的に捉えることにより、即戦力として活躍できる人材創出を図っています。

このような中、サンマルクHDは、従来の理念体系を昇華し、企業理念、およびMission（使命）・Vision（将来像）・Values（価値観）に再構築することで、将来的に海外フランチャイズに対しても速やかに理念を浸透できるよう基盤整備を進めます。加えて、情報デザイン学科 山下光恵准教授の指導の下、学生によるイラストコンペティションを実施し、その中で選抜された2名の学生がイラストマップ技法で書き起こすことにより、サンマルクグループの理念体系をその社員、および国内外の関係者に向けて感性的な理解促進を図っていきます。

サンマルクHDと京都芸術大学は、このたびの共創をきっかけとして、学生の実践的な教育の場を創造することで、グローバルに通じる即戦力人材の創出を図っていきます。

再構築されたサンマルクグループの企業理念体系

■サンマルクグループ企業理念

「We Create the Prime Time for You 私たちはお客様にとって最高のひとときを創造します。」

■Mission（使命）

お客様、従業員の心豊かな生活を創造し、社会に意表の喜びを提供し続ける。

お客様への貢献:

・お客様の期待を超える商品・サービスを提供し、常に新たな価値を創造する。

・お客様のニーズを深く理解し、最高の顧客体験を提供する。

・お客様の日常に、喜びと笑顔、そして忘れられない瞬間を提供する。

社会への貢献:

・食を通じて、地域社会の活性化と文化の発展に貢献する。

・持続可能な社会の実現に向けて、積極的に行動する。

・常に倫理観を持ち、社会から信頼される企業を目指す。

従業員の成長と幸福の追求:

・多様な人材が能動的に活躍できる組織文化を醸成する。

・従業員が情熱と誇りを持って働ける、働きがいのある環境を創造する。

・常に学び続け、成長し続ける、知的で創造的な組織を創り上げる。

■Vision（将来像）

世界中の人々に、最高のひとときを提供するリーディングカンパニーになる。

Well-beingの実現:

・「最高のひととき創造企業」として世界中のお客様のWell-beingに寄与する。

・従業員の心身の健康維持・増進に向けて業界随一の健康経営を実践

・フードロス低減や調達、地域社会との連携などサステナブルな事業運営を実践

グローバル展開:

・世界中で愛されるブランドを育成し、グローバル市場で存在感を高める。

・多様な文化を尊重し、各地域に根ざしたビジネスを展開する。

・世界中の食のトレンドを牽引し、新たな食文化を創造する。

イノベーション:

・常に新しい技術やアイデアを取り入れ、業界の革新をリードする。

・AIやロボット技術を活用し、生産性と効率性を向上させる。

・食の未来を創造する、革新的なビジネスモデルを開発する。

※Values（価値観）については、従業員の価値の総和と捉え、今後1年間かけて全従業員で創り上げる予定

京都芸術大学の学生によるサンマルクグループの企業理念イラストマップ

■京都芸術大学より

サンマルクグループの企業理念である「私たちはお客様にとって最高のひとときを創造します。」の実現に向けて、さまざまな業務に従事する従業員の方々の様子を温かみのあるイラストマップで表現しました。

デフォルメ化された建物や人々のイラストを楽しみながら、お客様と直接出会うことはない、たくさんの“裏方”の存在を知っていただけたらと思います。

イラストマップを制作した学生は実際に店舗を取材し、そこで働く人々や室内の什器までできる限り丁寧に再現しました。実は、マップの中には社長の藤川氏も。ぜひ、親しみやすいサンマルクグループの雰囲気を感じていただけたら幸いです。

制作：情報デザイン学科 イラストレーションコース2年 古波藏花奏

ビジュアルデザインコース2年 北野ひまり

指導：情報デザイン学科 准教授 山下光恵

打合せ風景（右奥から古波藏さん、北野さん、右手前に山下准教授）



■サンマルクホールディングスについて

サンマルクグループは、企業理念である「私たちはお客様にとって最高のひとときを創造します。」を追求し、社員の成長や農業にまつわる社会課題に対して、働き方の多様化や労働力確保、農事業経営の安定化といった持続的可能な社会に向けて「最高のひととき」を創造していきます。

所在地：岡山県岡山市北区平田173-104

URL：https://www.saint-marc-hd.com/hd/

■京都芸術大学について

国内最大規模の芸術大学として通学課程、通信教育課程を合わせ、国内外から23,000名を超える多様な年齢層の意欲的な学生が集まる教育機関です。芸術を通して社会で必要な力を育成しています。芸術を学んだ学生が社会を変える「藝術立国」を教育目標に掲げ、通学課程では特に"社会と芸術"の関わりを重視した芸術教育を推進。企業や自治体などが抱える課題を、学生たちがアート・デザインの力で解決する「社会実装プロジェクト」を年間100件以上実施しています。学科を超えたグループワークや実際の仕事を通して、社会性を備えた表現者を育成しています。

所在地：〒606-8271 京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116

URL：https://www.kyoto-art.ac.jp/