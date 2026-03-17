［マリメッコ]桜色のウニッコホームコレクションと日本限定デザインのニットバッグが登場。3月19日(木)より桜にインスパイアされた特別デザインノベルティもプレゼント。
株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)は、3月19日(木)より「Sakura fair」を全国のマリメッコストアおよび日本公式オンラインストアにて開催いたします。
フェアの開催に合わせ、春の訪れを祝うピンクで彩られたウニッコ(Unikko)の新作ホームコレクションが登場します。さらに、春らしいカラーをまとった日本限定デザインのウニッコニットバッグも同日より販売いたします。
桜を感じさせる華やかなウニッコが、新生活や日々の暮らしを明るく彩ります。
Sakura fair スペシャルノベルティ
商品を税込27,500円以上お買い上げの方に、この季節だけの限定デザインファブリックバッグをプレゼント。鮮やかなピンクのマリメッコロゴに、桜からインスパイアされた優しい白とピンクのウニッコがさりげなくデザインされています。
＊数量限定。なくなり次第終了。＊デザインが変更になる場合があります。
ウニッコ(Unikko)ホーム
Unikko 2.5dl マグカップ \4,620
Unikko 20cm プレート \5,390
Unikko 5dl ボウル \5,720
Unikko 13cm ガラスプレート \7,700
Pieni Unikko エプロン \12,100
Pieni Unikko ミトン \5,830
Unikko 43×70cm キッチンタオル \5,060
Pieni Unikko プレイスマット \6,600
Mini Unikko ポーチ \5,390
Pieni Unikko 43×44cm トートバッグ \9,460
Unikko ベース \37,400
Sakki ベース \25,300
日本限定 ウニッコ(Unikko)ニットバッグ
バッグシリーズの中でも高い人気を誇るニットバッグに、日本限定デザインの新作が加わります。ブルーを基調に、オフホワイトとオレンジのウニッコが映える華やかなアイテムで、ショルダーバッグ1型とラージバッグ1型をラインナップします。
Unikko ショルダーバッグ \37,400
Unikko ラージバッグ \50,600
販売開始日
2026年3月19日(木)
＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。
About Marimekko
1951年より続く、プリント作りのアート
マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。