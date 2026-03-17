【Ｚ会の本】新刊『英文法のテオリア　英文法で迫る英語の世界』が丸善丸の内本店などで学習参考書部門売上1位を獲得

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス(Ｚ会グループ)のグループ会社、株式会社Ｚ会ソリューションズが3月6日に発売した『英文法のテオリア』は、発売直後から大きな反響をいただいており、発売開始後すぐに丸善丸の内本店、丸善京都本店、ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店梅田店で、学習参考書部門週間売上ランキング1位を獲得しました。

※3月2日～8日調べ

『英文法のテオリア』は、学校英語・大学入試で扱われる英文法を出発点として、英語の姿をより鮮明に捉えるために必要な文法事項を網羅した、英語の本質を追求したい人向けの<総合英語参考書>であり、<本格的文法書>です。

詳細な知識と実用性を両立させ、通常の大学受験用の総合英語では触れられることの少ない“一歩先の内容”まで踏み込んだ、総合英語のハイエンドです。



発刊前から著者や「Ｚ会の本」公式アカウントへのポストによる紹介が話題となり、発刊を心待ちにする声がSNS上で多数寄せられました。発刊後に手にした英語学習者の方々からは、様々な感想が投稿されています。



実際に使用した方からの声

・掲載されている例文が名作、映画、ニュース、スピーチなど多彩で実用的。

・英文法用語を回避せずに積極的に使用しているため、複雑な内容も簡潔に説明されている。

・索引が充実している。

・従来の英文法書で扱われることの少なかった項目が取り上げられていたり、多くのページを割いて説明されていたりする。

・発展的な内容を扱う「さらに」「ちなみに」「実例で学ぶ英文法」「英文法を深める」の4種類のコラムが秀逸。

・既存の大学受験用総合英語の本を読んできた人にも、新しい発見が多数ある。

・まさに、読んで楽しい英文法の辞書。

※主旨の変わらない範囲で修正して引用しています。



＜書籍概要＞

『英文法のテオリア 英文法で迫る英語の世界』

編者：石原 健志、倉林 秀男

価格：2,970円（税込）

仕様：A5判／4色刷／本体856ページ／音声ダウンロード・ストリーミング対応

発行年月：2026年3月6日

ISBN：978-4-86531-648-3



本書の詳細・ご購入：

https://www.zkai.co.jp/books/guide/id-3104/



【ご購入方法】

全国の書店、または通信販売にてご購入いただけます。

今後も、Ｚ会ソリューションズは、『英文法のテオリア』をはじめとする良質な教材を通じて、表面的な理解に留まらない「英語の深淵」に触れる喜びを提供し、次世代を担う学習者の皆様の確かな力となることを目指すと共に、時代の変化に合わせた質の高い教材・サービスの提供に努めてまいります。

〈本件についてのお問い合わせ〉

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