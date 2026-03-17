ビットトレード、春の入金キャンペーン開催 最大10万円相当の暗号資産をプレゼント！

ビットトレード株式会社

ビットトレード株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：関 磊、以下「ビットトレード」）は、3月17日より、最大10万円相当の暗号資産がもらえる「入金キャンペーン」を開催いたします。

■キャンペーン期間

2026年3月17日（火）12:00～2026年4月16日（木）23：59

■参加方法＆プレゼント

キャンペーン期間中に、

条件１.：BTC・ETH・XRPを入金

条件２.：１.で入金した暗号資産を貸暗号資産に貸出

上記の条件１.、２.両方達成で、入金＆貸暗号資産利用額の1％をプレゼント！

さらに!!️

キャンペーン期間中に新規登録したお客様限定で、追加で1％をプレゼント！

※プレゼント付与例：

例１.：キャンペーン期間中、5ETH入金＆3ETHを貸暗号資産に貸出 →【3ETHの1％をプレゼント】

例２.：キャンペーン期間中、5ETH入金＆10ETHを貸暗号資産に貸出 →【5ETHの1％をプレゼント】

例３.：キャンペーン期間中、新規登録＆5ETH入金＆3ETHを貸暗号資産に貸出 →【3ETHの2％をプレゼント】

※プレゼント上限額は最大10万円相当までとなります。

※複数銘柄を入金＆貸出した場合は、各銘柄の合計プレゼント額が最大10万円相当を超えないものとします。プレゼント額が10万円相当を超える場合は、10万円相当分を付与します。また、その場合は１.BTC、２.ETH、３.XRPの優先順位で付与します。

※暗号資産価格は付与前日の終値に準じます。

■プレゼント付与

・付与方法：プレゼントの暗号資産は、BitTrade（ビットトレード）内のお客様現物取引口座に付与されます。

・付与時期：キャンペーン終了後10営業日以内に付与。

■注意事項

- 本キャンペーンに参加する場合は、条件を十分にご確認のうえ、ご参加するようお願いいたします。- 表示されている日付はすべて日本時間です。- 本キャンペーンへのエントリーは不要です。- 貸暗号資産募集総額に達した次第キャンペーン終了となります。- プレゼントは、BitTrade（ビットトレード）内のお客様現物取引口座へ入金されます。BitTrade（ビットトレード）以外の口座への入金はいたしかねますのでご了承ください。- 口座の開設は、当社所定の審査があり、お申込み～審査完了まで数日を要する場合がございます。余裕を持ってお申込みいただきますようお願いいたします。- 本キャンペーン期間外の入金・貸暗号資産への貸出は、キャンペーン対象外となります。- ご入金にあたり、振込名義などの入力情報に誤りがある場合、本プログラムの対象外となります。ご入金の際は、必ず正しい情報をご入力くださいますようお願いいたします。- ご入金のタイミングにより、口座反映までにお時間がかかる場合がございますので、余裕を持ってご入金いただきますようお願いいたします。- キャンペーンプレゼント付与処理時にBitTrade（ビットトレード）口座を解約されている場合は、キャンペーン対象外となります。- 本キャンペーン終了後、同じ内容のキャンペーンを実施する可能性がございます。- 本サービスに係る公租公課その他諸費用はお客様ご自身のご負担により支払うものとします（詳細は税務署にお問い合わせください）。- 本キャンペーンは、予告なく延期、変更または終了する場合がございます。 なお、当社は延期、変更あるいは終了により生じた損害については、一切責任を負いかねます。- 当社が不適切と認めた場合は本キャンペーン対象外とさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。- プレゼントを受け取る権利の第三者への譲渡、換金等はできません。- 本キャンペーンの対象に該当するか否かのお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。- UID（ユーザーID）はお客様の大切な個人情報となりますので、第三者に提供しないようご注意ください。- 第三者にUID（ユーザーID）を提供し、不正に利用された場合の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

キャンペーンページ :https://bittrade.zendesk.com/hc/ja/articles/55938780535705

【暗号資産ご利用の際の注意】

- 暗号資産は、円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。- 暗号資産取引に使用する秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失う可能性があります。- 暗号資産は、ブロックチェーンその他の移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。- 当社はお客さまの資産を当社の資産とは分別して管理しておりますが、当社が倒産した場合には、預託された資産を返還することができない可能性があります。- 暗号資産は、対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。- 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまったりと、損失を被る可能性があります。- 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。当社は登録済みの暗号資産交換業者です。- 暗号資産の取引を行う場合、当社から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

【レバレッジ取引に関するリスク説明】

- レバレッジ取引は、証拠金として預け入れた資金よりも大きな金額の取引が可能なため、投資効率が良く資金に対して大きな利益が見込める一方、レバレッジ取引の指標（暗号資産の価格）の変動により多額の損失を被る可能性もあり、証拠金以上の損失が発生する場合があります。- レバレッジ取引は、買値（ASK）と売値（BID）のスプレッド（価格差）があり、相場急変時や著しく流動性が低下した際等は、スプレッド（価格差）が広がることや、注文受付を中断する等により、意図した取引ができない可能性があります。- 発注時に取引画面に表示されている価格と、実際に約定した価格との間に差（スリッページ）が生じる場合があります。お客様がご利用の端末と当社取引システム間の通信環境及び、相場の急変等によりお客様の注文受領後の当社システムにおける約定処理に時間を要することで発生し、お客様にとって有利又は不利に働く場合があります。- 取引にあたりポジション管理費が発生する可能性があります。

【リスク警告】

https://www.bittrade.co.jp/ja-jp/about/risk/

ビットトレード株式会社

暗号資産交換業 関東財務局長 第00007号

第一種金融商品取引業 関東財務局長（金商）第3295号

加入協会：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

お問い合わせ先：https://bittrade.zendesk.com/hc/ja/requests/new