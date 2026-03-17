【GUCCI】華やかなレッドカーペットや授賞式を彩るグッチを着用したセレブリティたちの優美なスタイル

株式会社ケリングジャパン

2026年3月15日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催された第98回アカデミー賞にて、デミ・ムーア、エイドリアン・ブロディ、ブルーナ・マルケジーニがグッチを着用して登場しました。

プレゼンターを務めたデミ・ムーアは、ブラックとグリーンのイリデッセントフェザーをグラデーションであしらった、カスタムメイドのストラップレスガウンを纏いました

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プレゼンターを務めたエイドリアン・ブロディは、ブラックウール シングルブレスト タキシードに、ブラックシャツ、サテンのブラックボウタイ、そしてブラックレザーのレースアップシューズを合わせ、グッチのエレガントな装いで登場しました。

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ブルーナ・マルケジーニは、グラスビーズのエンブロイダリーを施したシルバーのニットドレスを纏い、グッチの華やかな装いで登場しました。

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2026年3月15日、ロサンゼルス・カウンティ美術館（LACMA）で開催された「2026 Vanity Fair Oscars Party」にて、キム・カーダシアン、エイドリアン・ブロディ、キキ・パーマー、タイリク・ウィザース、エドワード・ノートン、パトリック・シュワルツェネッガー、カーリー・クロス、ローラ・ハリアーがグッチを着用して登場しました。キム・カーダシアンは、GUCCI PRIMAVERAのゴールドプレーティングを施したロングスリーブのエンブロイダリー ドレスを纏い、存在感あふれるスタイルを披露しました。

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エイドリアン・ブロディは、ブラックウール シングルブレスト タキシードに、ブラックシャツ、サテンのブラックボウタイ、そしてブラックレザーのレースアップシューズを合わせ、グッチの洗練されたスタイルで登場しました。

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キキ・パーマーは、タートルネックのボディスとロング丈のローウエストスカートが印象的な、パープルのベルベットドレスを纏い、グッチのエレガントなスタイルで登場しました。

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タイリク・ウィザースは、ホワイトのシルクポプリン タキシードシャツに、ブラックウール シングルブレスト タキシード、サテンシルクのカマーバンド、そしてブラックレザーのローファーを合わせ、グッチの洗練されたスタイルで登場しました。

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エドワード・ノートンは、ホワイトシャツにブラックウール ダブルブレスト タキシード、そしてブラックレザーのローファーを合わせ、グッチのクラシックで洗練されたスタイルで登場しました。

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パトリック・シュワルツェネッガーは、ブラックのサテンシャツにブラックのベルベットタキシードを合わせ、グッチならではのエレガントな装いで登場しました。

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カーリー・クロスは、レースのフローラとシアー スパンコールのエンブロイダリーが全面に施された、カスタムメイドのブラックのストラップレスガウンを纏い、グッチのエレガントなスタイルで登場しました。

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ローラ・ハリアーは、ゴールドのクリスタル エンブロイダリーを全面に施した、バックレスのゴールド シフォン ストレッチドレスをまとい、グッチの華やかなスタイルで登場しました。

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2026年3月15日、カリフォルニア州ロサンゼルスで開催された「第34回Elton John AIDS Foundation Oscar Party」にて、歌手のデュア・リパは、ブルーのシアードレスにビーズフリンジをあしらったグッチのドレスと、シルバーのパテントレザーのハイヒールサンダルを着用して登場しました

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2026年3月15日、中国・上海で開催された「2026 TV Series Quality Awards」にて、俳優・歌手のシャオ・ジャン（Xiao Zhan）は、GUCCI PRIMAVERAのダークヴォイル ラメスーツと、同素材のダークヴォイル ラメシルクシャツを着用して登場しました。

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2026年3月10日、北京で開催された映画『Marty Supreme』の上映イベントにて、ティモシー・シャラメは、ブラックサテンのディテールをあしらったブラックウールのカスタムメイドのダブルブレスト タキシードに、シルクジャージーのVネックTシャツを合わせ、グッチのモダンなスタイルで登場しました。

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2026年3月1日、カリフォルニア州ロサンゼルスのShrine Auditorium & Expo Hallで開催された「第32回Actor Awards」にて、パーカー・ポージーとヴィオラ・デイヴィスがグッチを着用して登場しました。

『ホワイト・ロータス』でドラマシリーズの女性俳優賞にノミネートされたパーカー・ポージーは、ネックラインにボウタイをあしらい、フェザーとボリュームが印象的な「La Famiglia」コレクションのシフォンドレスを纏いました。

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プレゼンターを務めたヴィオラ・デイヴィスは、プリーツを施したドレーピングが特徴的な、ピーコックグリーンのシルクラメを使用したカスタムメイドのグッチのガウンを纏い、堂々としたエレガンスを放ちました。

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GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com(https://www.gucci.com/)をご覧ください。