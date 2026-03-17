フラメンコの魅力を広く発信する新イベント「FUEGO FLAMENCO FEST 2026」が始動。世界第２位のフラメンコ人口を誇る日本のアーティストが集結し情熱のリズムをお届けします！

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2026年7月3日（金）から5日（日）までの3日間、代々木公園イベント広場にて、スペイン文化の中核である「フラメンコ」に焦点を当てた新機軸のイベント「FUEGO FLAMENCO FEST（フエゴ・フラメンコ・フェスト）」を開催いたします。

スペイン文化の中核である「フラメンコ」に改めて焦点を当て、

その深淵なる芸術性と、人々の魂を根源から揺さぶるエネルギーを融合させた新機軸の場。

本企画が目指すのは、単なる舞台鑑賞の枠を超えた「感情の共鳴」です。

既存の愛好家のみならず、感度の高い若年層や多角的な文化層を惹きつける

「没入型体験フェスティバル」の実現を、環境自然とライフスタイルと共に、

グローバルな多様性の在り方を追求してきた代々木公園「アースガーデン」の中で目指します。

■ イベントの見どころ

境界を排した「熱狂の空間」： アーティストの放つ一挙手一投足が観客の鼓動と同期し、会場全体が一つの生命体のように脈打つステージを展開します。

本場スペインの味を堪能： 会場を彩る「大鍋パエリア」をはじめ、厳選された飲食ブースやドリンクブースが出店。五感すべてでスペインを感じる3日間を提供します。

名物!! 大鍋パエリア名物!! 大鍋パエリア

多様なコンテンツ： メインステージのアトラクションに加え、文化体験ができるワークショップ（文化テント）や物販・展示ブースも充実しています。

■ 出店募集

本イベントの開催に伴い、飲食出店パートナーを募集いたします。

募集数：飲食ブース 12店舗・ドリンクブース 6店舗（予定）

出店対象：スペイン料理や関連するメニューを提供いただける飲食店様、本イベントの趣旨に賛同いただける事業者様

出店期間：2026年7月3日（金）～7月5日（日）

会場：代々木公園イベント広場（アースガーデン“夏” 内）

エントリーフォーム(https://ws.formzu.net/dist/S4550473/)

※出店条件や選考に関する詳細は、事務局までメールにてお問い合わせください。

E-MAIL：info.flamencofes@matahari.works

■ 開催概要

名称：FUEGO FLAMENCO FEST

日程：2026年7月3日（金）～7月5日（日）

時間：14:00 - 21:00（3日（金）は16:00 - 21:00）

会場：代々木公園イベント広場（アースガーデン“夏” 内）

入場料：無料・雨天決行／荒天中止

公式HP：https://flamencofes.com

■ お問い合わせ

株式会社 MATAHARI

E-MAIL：info.flamencofes@matahari.works

電話番号：080-1270-8958

担当：森田・高山