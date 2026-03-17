大阪・能勢妙見山「循環葬」が無料送迎バスの試験運行を3/21春のお彼岸より開始。能勢名物「亥の子餅」の振る舞いも。

at FOREST株式会社

at FOREST株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：小池友紀、以下：当社）が監修する循環葬(R)︎「RETURN TO NATURE」は、2026年3月21日（土）春のお彼岸より、フォレストメイト（契約者）を対象とした無料送迎バスの試験運行を大阪・能勢妙見山にて開始します。

本取り組みは、年齢や移動手段の制限にかかわらず、誰もが「自分の還る場所」へ通い続けられる環境を整えることで、人と自然、そして地域が共に豊かになる未来を目指すものです。

試験運行の開始日となる3月21日には、能勢名物「亥の子餅」を振る舞い、フォレストメイトの皆さまに地域の歴史と自然の恵みを感じていただく、和やかなひとときをご用意します。

■ 背景

日本では高齢化が加速する中、年齢や身体状況にかかわらず、誰もが安心して大切な場所へアクセスできる環境づくりが社会的に求められています。循環葬「RETURN TO NATURE」は、フォレストメイト（契約者）になることが森林保全につながる取り組みです。だからこそ、自身が未来へ遺すその森へ継続して通い、成長を見守ることは、心豊かな人生を支える時間となります。

一方で、豊かな自然に抱かれた能勢妙見山の拠点は最寄り駅から距離があり、フォレストメイトの皆さまからも「年齢を重ねても、これまでのように通い続けられるか不安」というお声が寄せられていました。at FORESTは、いくつになっても「自分の還る森」とのつながりを諦めることなく、安心して自然と対話できる時間を守るため、無料送迎バスの試験運行を開始することにしました。物理的なハードルを取り除き、皆さまが無理なく森へ通い続けることで、自身が未来へ遺す森の成長を、生涯にわたって見守り続けることを目指します。

さらに、試験運行の開始日となる春のお彼岸には、古くから宮中へ献上されてきた歴史を持つ能勢名物「亥の子餅」を振る舞います。単なる移動手段の提供にとどまらず、その土地の歴史を感じ名物を味わいながら、皆さまが心穏やかに語らい、森での時間をより豊かに過ごせるような「環境づくり」をこれからも大切に育んでまいります。

■試験運行の概要

試験運行の開始日：2026年3月21日（土）春のお彼岸

対象：循環葬「RETURN TO NATURE」フォレストメイト（契約者）およびそのご同行者

【運行内容】

・経路：能勢電鉄「ときわ台駅」から能勢妙見山 / 循環葬の森の往復

11:20 能勢電鉄妙見線・ときわ台駅発

11:50 循環葬の森@能勢妙見山着

（滞在約80分）森林浴や散策、お参りをお楽しみください

13:10 循環葬の森@能勢妙見山発

13:40 能勢電鉄妙見線・ときわ台駅着

・運賃：無料

・場所：大阪府 能勢妙見山 / 循環葬 RETURN TO NATUREの森

※送迎のバスは予約制となります。ご利用の際は、3月20日正午までにご予約をお願いいたします。

【予約方法】

「お名前・乗車人数」を以下いずれかの方法にてお伝えください。

メールでご予約の場合は、件名に「3/21 送迎バス希望」とご記載ください。

・メール：info@atforest.co.jp

・電話：070-1808-2288

古くから宮中へ献上されてきた歴史ある能勢名物「亥の子餅」

★初回当日は、フォレストメイト（契約者）に能勢名物「亥の子餅」をご用意しております。（先着10名様）

■at FOREST株式会社について

循環葬(R)︎RETURN TO NATUREは、「森と生きる・森に還る・森をつくる」を合言葉に、墓標も何も残さず、土壌学の専門家監修のもとご遺骨を森林に埋葬するサービスです。放置林を再生させた森を拠点に、誰にでも訪れる“死”を森づくりにつなげ、豊かな自然を未来世代に遺す、お墓の新たな選択肢を提案するとともに、人生の終わりを入り口に、今と未来を見つめ直すイベントを開催しています。また、売上の一部を森林保全団体に寄付することで、循環葬(R)︎RETURN TO NATUREのメンバーが増えれば増えるほど、豊かな森が広がる仕組みをつくり、サポートしています。

会社名：at FOREST株式会社

代表者：代表取締役 小池友紀

所在地：兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

主要サービス：循環葬RETURN TO NATUREの監修・業務運営

公式サイト： https://returntonature.jp