とろけるクレープの MOMI&TOY′S は、みずみずしく甘酸っぱいベリーをたっぷり使用した、春のベリークレープ２種を期間限定で販売します

株式会社JFLAホールディングス

株式会社 JFLA ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）の子会社である株式会社アルテゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）が運営するクレープブランド「MOMI&TOY'S（モミアンドトイズ）」は、みずみずしく甘酸っぱいベリーをたっぷり使用した、春のベリークレープ２種類を期間限定で販売いたします。

ベリーベリーフロマージュ 780 円（税込）

画像はイメージです

彩り豊かなミックスベリーとストロベリーソース、チーズ＆ラズベリー味のロールケーキを贅沢にトッピングした、ベリー尽くしのクレープです。中に包み込んだチーズクリームの柔らかな酸味とミックスベリーの甘酸っぱさが心地よく調和し、春の訪れを感じさせる一品に仕上げました。

【販売期間】2026 年 3 月 23 日 (月) ～ 2026 年 4 月 12 日 (日)

※店舗により販売期間が異なります。

【販売店舗】MOMI&TOY'S（一部店舗を除く）

ダブルアイスストロベリー 830 円（税込）

画像はイメージです

みずみずしい苺や濃厚ないちごアイス、甘酸っぱいストロベリーソースをたっぷり使用した、苺尽くしの華やかなクレープです。クレープの中にも苺やいちごアイスを贅沢に包み込むことで、最後の一口まで苺の魅力を詰め込んだ、苺好きにはたまらない特別な一品に仕上げました。

【販売期間】2026 年 3 月 23 日 (月) ～ 2026 年 4 月 12 日 (日)

※店舗により販売期間が異なります。

【販売店舗】MOMI&TOY'S（一部店舗を除く）

■MOMI&TOY'S について

パティシエだった創業者が「常識にとらわれることのない本当に美味しいクレープを作りたい」という想いから作った本格的なクレープショップです。

一般的なクレープとの大きな違いはその生地にあり、モチモチした粘りのある食感の基になるグルテンを極限まで抑え、代わりにアーモンド粉を使用することで、スポンジケーキを薄皮にして何層にも重ねたような、ミルクレープのようなやわらかい「とろける」食感が特徴です。

MOMI&TOY'S 公式サイト https://momiandtoy.com/

MOMI＆TOY'S 公式サイト :https://momiandtoy.com/

■株式会社アルテゴについて

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容：ベーグル、焼き菓子の製造、販売並びにこれらの商品を使用した飲食店舗の直営事業及びFC事業、カフェ、パブ業態の直営事業

店舗数 69 店舗（2025 年 12 月 31 日現在）

（BAGEL & BAGEL 28 店舗、MOMI&TOY'S 31 店舗、CrepesFamilia 6 店舗、他 4 店舗）

URL：https://altego.jp

■株式会社JFLAホールディングスについて

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容：乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営

URL：https://j-fla.com