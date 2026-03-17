3年ぶりのファーウェイルーター新製品！「魅せる」ルーター『HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro』クラウドファンディング好評発売中

華為技術日本株式会社

華為技術日本株式会社（ファーウェイ・ジャパン）は、2月27日（金）よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、メッシュWiFiルーター『HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro』の支援受付を開始しています。これは、2023年5月以来で約3年ぶりのファーウェイのルーターの発売となります。

エレガントな「雪に覆われた山頂」の外観で、ルームライトの機能も兼ねており、新たな「インテリアルーター」というジャンルを切り開きました。市場想定価格は、本体＋中継機セットで43,780円（税込）、本体のみで28,380円（税込）ですが、早ければ早いほどお得な早割価格をご用意しています。開始から約半月となる3月13日（金）時点で、支援総額は750万円を超えています。

プロジェクトページURL：https://greenfunding.jp/lab/projects/9261?utm_source=press&utm_medium=HUAWEI&utm_campaign=launch_0227(https://greenfunding.jp/lab/projects/9261?utm_source=press&utm_medium=HUAWEI&utm_campaign=launch_0227)

現在、「SHIBUYA TSUTAYA「GREEN FUNDINGタッチ＆トライ」ブース」「蔦屋家電＋」にて、実際に『HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro』をご覧いただけます。

『HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro』の主な特長

■ルーターの概念を変える上質なデザイン

「雪に覆われた山頂」をイメージしたデザインを採用したシックでエレガントな外観は、これまでの「隠しておきたいWiFiルーター」の概念を覆します。

ルームライトも兼ねており、日の出や日没をイメージした黄金色の光から、雪をイメージさせるクールな白い光まで、調光も可能です。スマートフォンの専用アプリ「HUAWEI AI Life」から、点灯と消灯の時間帯設定を行えば、帰宅する時間に合わせて、ルーターの穏やかな光が温かく迎えてくれる日常が実現します。

そのほか、ルーターの上部をタッチすることで、点灯などをワンタッチで切り替えできます。このように、リビングや書斎、寝室など、どこに置いても空間を格上げする「インテリアルーター」として活躍します。

■インテリアルーターとしてのデザインを実現した「クリスタルアンテナ」

インテリアルーターの要である、この輝きを実現したのが、新しく開発した「クリスタルアンテナ」です。

従来のルーターはアンテナが不透明なプラスチックの棒で覆われていましたが、『HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro』はアンテナを透明化することで、デザインの自由度を高めました。本体には、このクリスタルアンテナを含めた5GHz用アンテナが4本と、2.4GHz用アンテナが2本と合計6本のアンテナを搭載しており、デザインだけなくルーターとしてのパフォーマンスにもこだわっています。

■ルーターとしても高い性能を実現

最新仕様のWi-Fi 7技術（MLO・4K-QAM・Multi-RU）にも対応。デュアルバンド最大3.6Gbps通信速度に対応します※2。それにより8Kコンテンツをストリーミングする場合でも、高いリフレッシュレートを要するゲームに没頭する場合でも、大容量ファイルを転送する場合でも、家庭全体にシームレスで高性能な接続を提供します。本体には2基の2.5Gbpsの高速ポートも搭載されています。

筐体の中には、4基の高性能な独立信号アンプが搭載されており、 これによって、電波の感度と送信パワーを飛躍的に向上させています。壁やドアなどの障害物も、この4基の強力な心臓が力強く電波を押し出し、家の隅々まで高速な通信を届けます※1。



■家の隅々まで、あらゆるデバイスをつなぐメッシュWi-Fi

『HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro』には弊社独自のMesh技術を搭載しており、本体＋中継機をセットで使えば、簡単にメッシュシステムの構築が可能です。

部屋から部屋へと移動すると、デバイスは最短で50ms（ミリ秒）以下の遅延でシームレスなローミングを実現します※2。信号カバレッジの死角や接続の不安定を改善し、快適なWi-Fi接続をご自宅の隅々までカバーし、広めのマンションから、メゾネット、戸建てまで、様々なご自宅のレイアウトに対応させることができます。

IPv6接続サービス(IPoE/IPv4 over IPv6)に対応するなど、Wi-Fiルーターとして必要な機能もしっかりサポートしています。

■シャークフィン排熱システム搭載

高性能であればあるほどルーターは熱を放出しますが、『HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro』は、デザインを損なうことなく、効率的な放熱構造を内蔵しています。内部で発生する熱をルーターの上部に逃がし、逃げた空気を埋めるように底面の吸気口から空気が引き込まれる、効率の高い仕組みにより、長時間の高負荷通信でも熱による速度低下を起こしにくくなっています。 しかも、静音設計のため、寝室に置いても動作音が気になりません。

■スマートなインターネット管理を

ペアレンタルコントロールに対応。「HUAWEI AI Life」アプリから、お子様のデバイスの使用時間制限を設定したり、不適切なコンテンツをブロックすることも簡単です。

また、自宅の電波のカバー範囲を視覚化した「ヒートマップ診断」にも対応。「なんとなくこの部屋は電波が悪い」とストレスを感じた際、アプリのヒートマップ診断により、自分の家の間取り図に基づき、電波強度を緑から赤のグラデーションで表示し、可視化します。万が一電波の悪い場合は、「なんとなく」ではなく、この診断結果を利用することで、中継機を買うのか、ルーターの位置を移動させるのか、などを判断できます。

さらに、セキュリティ面でも、独自の「HUAWEI HomeSecTM」システムが、24時間体制で外部からの攻撃を防ぎ、あなたと家族のネットワークセキュリティを保護するために働きます。

『HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro』の主な仕様

※1:ご使用の環境や回線状況により、実際の通信速度は異なります。

※2:HUAWEIラボの測定結果に基づく。実際の数値は使用環境によって異なる場合があります。

◇製品の詳しい情報

『HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro』ページ

https://greenfunding.jp/lab/projects/9261?utm_source=press&utm_medium=HUAWEI&utm_campaign=launch_0227(https://greenfunding.jp/lab/projects/9261?utm_source=press&utm_medium=HUAWEI&utm_campaign=launch_0227)

◇『HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro』先行公開中の「GREEN FUNDING」とは

日本全国に「TSUTAYA」、 「TSUTAYA BOOKSTORE」、 「蔦屋書店」、 「蔦屋家電」等を約800店舗展開し、約1億5,400万人以上が保有するVポイントを運営するCCCグループのクラウドファンディングサイト。 CCCグループと連携し、 ガジェット・雑貨・映画・出版・音楽・地域活性化など様々なジャンルのプロジェクトを掲載。 現在5,800を超えるプロジェクト、 総計207億円以上の資金調達をサポートしています。

GREEN FUNDING： https://greenfunding.jp/

◇製品展示概要

クラウドファンディング実施に合わせて、製品展示を以下の店舗・期間で実施します。

製品の魅力を直接ご確認いただけますので、ご興味のある方はぜひお越しください。

・SHIBUYA TSUTAYA 4階 「GREEN FUNDINGタッチ＆トライ」ブース

展示期間：2026年 2月27日(金)～

営業時間／8:00～22:00

住所／〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-6 SHIBUYA TSUTAYA 4階 SHARE LOUNGE内

https://shibuyatsutaya.tsite.jp/

・蔦屋家電＋

展示期間：2026年 2月27日(金)～

営業時間／10:00～20:00

住所／〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

二子玉川 蔦屋家電 1階

https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/