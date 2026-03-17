東京都「Be Smart Tokyo」実装により、東急バス株式会社が「Nobi for Driver」の試験導入を開始

株式会社enstem

株式会社enstem（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山本寛大）は、東京都スマートサービス実装促進プロジェクト「Be Smart Tokyo」の取り組みとして、健康管理サービス「Nobi for Driver（以下「本機器」）」を東急バス株式会社（本社：東京都目黒区、取締役社長：古川卓、以下「東急バス」）向けに試験導入しました。

試験導入の背景

東急バスは『安全はすべてに優先』を胸に、従業員から経営トップまで全社一丸となってお客さまに安全で快適な輸送サービスを提供できるよう、日々の業務に取り組んでいます。

バスの乗務員は業務開始前に必ず点呼にて健康状態等を確認しています。これに加え、『運転中』の疲労状況や健康状態、体調の急変を把握することも『健康起因の事故』を防止するために重要であり、これらの観点からも安全性をより一層高めるため本機器を試験導入し検証を開始することとなりました。

本機器は体調の異変を検知した際、遠隔地であってもリアルタイムに乗務員と管理者にアラートが送信されることから、安全管理に非常に有効な取り組みと考え、空港連絡バスや都市間高速バスの長距離を運転する乗務員が装着します。

ドライバー特化型健康管理サービス「Nobi for Driver」について

「Nobi for Driver（ノビ ・フォー・ ドライバー）」は、スマートウォッチを利用します。スマートウォッチから乗務員の心拍などの生体データを取得・分析し、ドライバーの体調変化を捉えることで、健康起因による事故リスクの軽減を支援します。

本機器は、運転前のチェック・運転中のモニタリング・データの蓄積・分析・可視化を通じて、客観的なデータに基づく新しい安全管理の実現を支援します。

東京都スマートサービス実装促進プロジェクト「Be Smart Tokyo」について



東京都では、先端技術等を活用した便利で快適な都市「スマート東京」が実現されることを目指しています。本プロジェクトは、独創性・機動力にあふれるスタートアップ等が各エリアと協働することで、都民の暮らしの利便性・QOLを高める新しいサービスをスピーディに生み出すことを目的としています。本取り組みでは、スマートサービス実装促進事業者である株式会社デジタルガレージの支援を受けて取り組んでいます。

URL：https://www.be-smarttokyo.metro.tokyo.lg.jp

株式会社enstem

設立：2019年6月

所在地：東京都中央区日本橋浜町3丁目23-1 ACN日本橋リバーサイドビル3階

代表取締役社長：山本 寛大

URL：https://en-stem.co.jp/

東急バス株式会社

設立：1991年5月

所在地：東京都目黒区東山三丁目8番1号

取締役社長：古川 卓

URL：https://www.tokyubus.co.jp/

株式会社デジタルガレージについて





デジタルガレージはパーパスとして「持続可能な社会に向けた"新しいコンテクスト"をデザインし、テクノロジーで社会実装する」を掲げ、社会インフラを担う国内最大級の決済代行事業者として、多様な総合決済プラットフォームを提供する決済事業を展開しています。またデジタル・リアル領域においてワンストップでソリューションを提供するマーケティング事業、国内外の有望なスタートアップやテクノロジーへリーチするスタートアップ企業への投資・育成事業などを展開しています。

URL：https://www.garage.co.jp/