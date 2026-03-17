20周年を迎える「ネピネピ」ブランドからソフトパックタイプが初登場！ラインナップ追加でより生活シーンに合ったティシュを選びやすく　「ネピア ネピネピ ソフトパックティシュ」新発売

王子ネピア株式会社

王子ネピア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：森平高行）は、かわいいお花のデザインでお部屋を華やかに彩る「ネピネピ」シリーズより、「ネピア ネピネピ ソフトパックティシュ」を2026年3月下旬より全国で順次発売します。

近年、ソフトパックティシュカテゴリーは、ティシュ市場内でも特に高い成長を示しています。また、パック入数別で見ると、25年度上期における10パック入りの販売金額は、23年の同期と比較して約2倍の拡大(※1)となっています。

この拡大要因の１つには、家庭内だけでなく外出先での使用・デスクなど狭小スペースでも常備しやすい「使い勝手の良さ」や、生活コストの見直しから「大容量」を重視する生活者意識の高まりによるものと推測されます。

こうした背景を受け、このたび、20周年を機に「ネピネピ」ブランドから初となるソフトパックタイプのティシュを発売いたします。同量のボックスタイプ(※2)よりも1パックのサイズがさらにコンパクトで、大容量の10パック入り。このラインナップ追加により、よりいっそう、生活シーンに適した商品をお選びいただけるようになります。

ティシュの使用量が増えるこれからの花粉シーズンに向けて、「ポケットティシュよりも枚数の多いティシュを持ち歩きたい」「パック数の多い商品で、気兼ねなくティシュを使いたい」という方にもおすすめです。

※1. 出典：SRI＋ データ、ソフトパックティシュの販売金額（2021年4月1日～2025年9月30日）

※2. 当社通常品との比較

出典：SRI＋ データ、ソフトパックティシュの販売金額（2021年4月1日～2025年9月30日）

今回発売する「ネピア ネピネピ ソフトパックティシュ」は、ネピネピならではのかわいらしいお花を、お部屋のインテリアや小物と馴染む、”昭和レトロ”なデザインに仕上げました。ソフトパックのためキッチン・洗面所などの水回りでの使用にもぴったり。コンパクトなサイズ感で外出先への持ち出しや狭小スペースに置きやすい「使い勝手の良さ」と、10パック入りでたっぷり使える「大容量」が特長です。

商品概要

商品名：ネピア ネピネピ ソフトパックティシュ 150 組 10 コパック

発売日：2026年3月下旬より順次発売

規格：150 組 10 コパック

希望小売価格：オープン

販売エリア：全国

ブランドサイト：https://e-nepia.com/products/nepinepi/index.html

「ネピア ネピネピ」について

お部屋を華やかに彩り、気分を明るく元気にしたいという想いから、「ネピア」ブランドの妹として2006年に誕生したブランドです。丈夫で、やわらかい肌触りが特⾧。かわいいお花とカラフルさで、何気ない生活に心地よい彩りをお届けするデザインです。