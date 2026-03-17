日本発、世界最小※1スマートウォッチ「wena X（クロス）」誕生。3月20日よりGREEN FUNDINGにてクラウドファンディングを開始

augment AI株式会社

augment AI株式会社（本社：東京都、代表取締役：對馬哲平、以下「augment AI」）は、日本発・世界最小のスマートウォッチ「wena X（ウェナ クロス）」を発表し、2026年3月20日11時よりGREEN FUNDINGにてクラウドファンディングを開始します。

＜wena X 特設サイト＞ https://wena.jp

※メール/LINE事前登録で最新情報をお届けします。

＜プロモーション動画＞ https://youtu.be/d8ynltwYvUc

wenaは、“腕時計に取り付けられるスマートウォッチ”という独自コンセプトにより、お気に入りの腕時計の美しさを損なうことなく、スマートウォッチの利便性を拡張するプロダクトです。

augment AIは、代表の對馬をはじめ、wena事業をリードしてきたチームがソニーグループ株式会社から商標・特許を継承し、独立起業した会社です。wenaの美学・哲学はそのままに、引き続き本プロジェクトを推進します。

※1 1.0インチ以上のフルカラーディスプレイを搭載した主要メーカーのスマートウォッチを対象に、各社公開仕様およびアルキメデス法による実測値をもとに比較（当社調べ、2026年3月17日時点）

※2 2015年当時の国内クラウドファンディング支援額において。

※3 他社の特許などは含まれません。

wena Xの主な特長

あなたの腕時計がスマートウォッチに。選べる３つのバンドと、小型化した全く新しいバックル構造。1） 腕時計を主役にする2wayスマートウォッチ。世界最小を実現した新構造×超省電力「wena OS」。

wenaシリーズは誕生以来、「お気に入りの腕時計に取り付けられるスマートウォッチ」という独自コンセプトを追求してきました。そのコンセプトをさらに洗練させたのがwena Xです。

wena Xの最大の特徴は、腕時計スタイルとスマートバンドスタイルを行き来できる”2way”構造。ワンタッチ着脱機構（特許出願済み※4）により、付け替えは驚くほどスムーズです。

外出するときはフォーマルに腕時計スタイルで。運動するときや眠るときは腕時計を外し、スマートバンドとして。シーンに応じて使い分けることができます。

腕時計スタイルとスマートバンドスタイルを行き来できる 2wayスマートウォッチ

対応ラグ幅※5も16～24mmまで拡大。より多くの腕時計にフィットし、日常のあらゆるシーンで“腕時計を主役にしたスマート体験”を実現します。

さらに、wena Xは完全新規設計により世界最小サイズ※1を実現。機能を強化しながら、前モデルであるwena 3※6比で全長8.5%の小型化を達成しました。

その小型化を支えているのが、特許出願済み※7の新型バックル構造と、超省電力 wena OS（RTOSベース）搭載によるバッテリー容量の最適化、というハードとソフト両面の進化です。

※4 国際特許出願済み（PCT/JP2024/001060）

※5 腕時計本体の「ラグ（バンド取付部）」の内側の幅。取り付け可能なバンドサイズを示す寸法(mm)を指します。

※6 wena 3はソニー株式会社の商品です。2026年2月28日をもってサービスの提供を終了しています。

※7 国際特許出願済み（PCT/JP2024/001061）

2）腕時計の世界観を追求した装着感と素材美

wena Xは「腕時計の美しさを損なわない」という哲学を、装着感・素材・UIにまで徹底して落とし込みました。

手首に沿うように設計されたワイド型カーブAMOLEDにより、表示領域は大幅に拡大(約1.7倍)。独自の超小型カーブバッテリー※8や3次元基板実装※9により、視認性と装着感を両立しています。

外装にはスイス製の腕時計にも用いられるSUS316Lを全金属パーツに採用。高度な金属造形技術であるMIMとCNCを組み合わせることで、アルミや樹脂では表現できない重厚感のある質感を追求しました。さらに、従来のIP(Ion Plating)よりも硬度5倍以上※10のDLC（Diamond Like Carbon）コーティングを施すことにより、優れた耐摩耗性を実現しています。

また、UIは腕時計の世界観を尊重することを最優先に、細い線と落ち着いた色調で構成された数字フォント・アイコン・グラフを新規開発。ミニマルなデザインを追求し、外観のデザイン哲学をソフトウェアにも落とし込んでいます。ハードとソフトが一体となって初めて「wena」が完成する--その思想を、細部まで貫いています。

腕時計の世界観を尊重し、装着感・素材・UIを追求した設計

※8 80mAhの小型バッテリーを搭載。

※9 基板上の電子部品の実装位置を筐体のカーブに合わせてコントロールすることで体積密度を高めています。

※10 従来モデルのIP(Black)がHV300~400に対し、wena XのDLC(Silver/Black)はHV2,000以上。

3）超省電力「wena OS」搭載。1週間持続するバッテリー。NFC決済※11・ジェスチャー操作を開発中

wena OSは、「超省電力」「安定性」「リアルタイム性」を満たすために最適化されたRTOSベースの独自OSです。wena Xは、1週間のバッテリー持ちにより、充電に追われない日常を実現します。

その基盤の上に、高精度なセンシングと直感的な操作体験を実装しています。

3波長統合型光学式心拍センサーと高精度体動補正アルゴリズムにより、心拍センシング精度※12は86.8％から93.3％へ向上※13しました。

さらに、ジェスチャーによる片手操作に対応予定。通知の確認や各種操作を直感的に行うことができます。

■搭載アプリケーション(予定)：Exercise/Payment/Weather/Alarm/Timer/Stop Watch/Schedule/Camera Shutter/Music Control/Find Phone/ChatGPTなど

※11 国際ブランド対応に向けて開発中です。

※12 本製品および関連アプリは、一般的なウェルネス・フィットネス目的で提供されるものであり、医療機器ではありません。疾患・傷病の検出、診断、治療、モニタリング、または管理を目的として使用することはできません。端末およびアプリが提供する情報は医療上の助言を構成するものではなく、医療上の判断が必要な場合は医師等の医療専門家にご相談ください。

※13 日常動作とwalking/runningを含む独自評価用プロトコル全体において精度向上を確認

4）睡眠と運動を統合強化。ACCELStarsとの資本業務提携で“医科学研究に基づく睡眠解析※14”へ

wena Xは、日々のコンディションを左右する「睡眠」と「運動」を、最重要領域として位置づけ、回復までを含めた一連の流れをゼロから再構築しました。

医科学研究に基づいた高精度な睡眠計測技術を持つ東京大学発のスリープテック・ニューロテックスタートアップ ACCELStars（アクセルスターズ）との資本業務提携により、wena X向けのAI睡眠分析機能を共同開発。

睡眠を“記録する”だけでなく、理解し、最適化する体験へと進化します。具体的には、医科学研究に基づく睡眠解析※14を活用し、4段階の睡眠ステージをはじめとする睡眠指標を高精度に可視化。仮眠検出、スマートアラーム、睡眠スコア、睡眠分析など、日常の行動に落とし込める機能を通じて、ユーザーが無理なく睡眠を整えられるよう支援します。

さらに、130種類以上のエクササイズに対応。運動開始を自動検出※15し、ワンタップでスポーツモードへ移行します。トレーニング効果（有酸素・無酸素）、トレーニング負荷、筋肉回復度・回復時間、VO2Max、フィットネス年齢などを可視化し、身体の状態変化まで捉えることで、トレーニングの質を高めるフィードバックを提供します。

wena Xは、日々の活動をただ記録するだけのスマートウォッチではありません。睡眠と運動、そして回復までを一連の体験として統合し、毎日のパフォーマンスを支えます。

■取得ヘルスログ(予定)：Steps/Calories/Heart Rate/Condition/Stress/Sleep/VO2Max/Activity/Muscle Recovery/Fitness Ageなど

※14 医療・研究領域における睡眠解析の知見（評価指標や解析手法等）を参考に、睡眠状態の推定・可視化を行うことを指します。本機能は一般的なウェルネス・フィットネス目的で提供されるものであり、疾患・傷病の検出、診断、治療、モニタリング、または管理を目的としたものではありません。端末およびアプリが提供する情報は医療上の助言を構成するものではなく、医療上の判断が必要な場合は医師等の医療専門家にご相談ください。

※15 自動検出可能な運動はwalking/indoor walking/running/indoor runningのみです。

5）安心の日本発スマートウォッチ、ヘルスログは国内保管・自社管理

スマートウォッチは、生体センシングを通じて睡眠・運動・ヘルスログといった極めて重要な個人データを扱うプロダクトです。だからこそ、wena Xは、機能や性能と同じ水準で「信頼性」を体験の根幹に据えています。

取得したデータは日本国内のサーバーで保管し、自社で一貫して管理する運用方針を採用。データの収集・保存・運用までを国内で完結させること

で、データの取り扱いにおいても、日本品質を追求します。利便性だけでなく、プライバシーとセキュリティを設計段階から組み込み、安心して毎日身に着けられる環境を提供します。

wena 10周年記念 機械式スケルトン腕時計をクラウドファンディング限定価格で数量限定・先行予約

取得したデータは日本国内のサーバーで保管

wenaは2016年に誕生し、2026年6月30日に10周年を迎えます。これを記念し、wena Xの始動にあわせて、機械式スケルトン腕時計「wena X - 10th Special Edition -」(Silver・Black 各200本)をクラウドファンディング限定価格で先行予約開始いたします。

本モデルは、装着感を重視したケース設計と、誕生当初から続くwena純正腕時計のデザインフィロソフィを受け継ぐすり鉢状(コンケーブ)の文字板を踏襲。さらに、腕時計部分よりもむしろ「wenaX(バックル部分)が製品としての主役であること」を象徴するフルスケルトンモデルとして仕立てました。wenaの哲学である腕時計とスマートウォッチの一体化を、コンセプチュアルに表現した、上質な記念モデルです。

本モデルには、極めて稀少なスイス製新型機械式ムーブメント SELLITA SW200-2 S b Power+ を採用。最大の特徴は、8振動（4Hz）による滑らかな針の動きと、金曜の夜から月曜の朝まで動き続ける65時間のパワーリザーブを両立している点にあります。さらに、スケルトナイズされた構造と、D2装飾※16・ルテニウムアンスラサイトめっきにより、精緻な機構美を際立たせます。

また、バンドにはフランスの老舗メゾンJean Rousseau(ジャン・ルソー)が手がけるカーフレザーバンドを採用。裏材には汗染みを防ぐラバータッチのカーフレザーを贅沢に使用しています。wenaの美学と哲学を追求するために、ケースやムーブメントだけでなく、バンドの素材と仕立てにも一切の妥協をしていません。

※16 D1,D1+を上回る仕上げとして、量産仕様の最上位に位置付けられます。

クラウドファンディング概要

開始日時：2026年3月20日（金）11時～

- 実施プラットフォーム：GREEN FUNDING- プロジェクトURL：https://greenfunding.jp/lab/projects/9288 （※開始日時から閲覧可能）- リターン（一部）：- - 超早割：「wena X metal/leather + loop rubber バンドとお好きなエンドピースをプレゼント」セット 税込56,800円（16%OFF、先着限定各500本）- - 超早割：「wena X loop rubber」 税込46,800円（18%OFF、先着限定500本）- - クラウドファンディング限定割：「wena X - 10th Special Edition - 」セット 税込349,800円（31%OFF、先着限定各色200本）- 発送スケジュール：2026年12月末から順次発送- 展示：クラウドファンディング実施期間中、下記にてタッチ&トライを予定- - 二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」： 3月20日から- - 福岡天神 蔦屋書店内 GREEN FUNDING タッチ＆トライブース：3月20日から- - SHIBUYA TSUTAYA内 GREEN FUNDINGタッチ＆トライブース：3月20日から- - 梅田 蔦屋書店内 プロモーション区画：3月20日から1ヶ月間

※展示情報はクラウドファンディングページ内「活動報告」にて随時更新いたします。

資金調達：シードラウンドで総額1.7億円※17を調達

augment AIは、wena Xの開発および量産に向けて、シードラウンドにおいて総額1.7億円※17の資金調達を実施し、クロージングしたことをお知らせします。本ラウンドには、ソニーグループのほか、製造・販売・技術面で協業する他の事業会社およびエンジェル投資家が参画しています。

※17 本調達額は、株式による資金調達（エクイティ）に加え、借入等による資金調達（デッド）を含みます。

augment AI株式会社 代表取締役 CEO 對馬 哲平のコメント

「ソニーという大きな舞台で育ててきた『wena』事業は、2026年2月28日をもってサービスの提供を終了しました。

wenaは、私が学生時代に考えたアイデアで、10年前、新入社員だった頃に立ち上げた事業です。私にとって人生の一部であり、子どものように大切な存在です。

事業を率いてきた立場として、悔しさと責任を感じていましたが、それ以上に、どうしても諦めきれないという思いを強く抱いていました。

だからこそ、事業の可能性を信じて、商標・特許と開発チームを引き継ぎ、独立起業という決断をしました。温かく送り出してくれたソニーには、感謝してもしきれません。

大企業で培った品質・思想・ものづくりの経験に、スタートアップならではのスピードと覚悟を掛け合わせ、新たな挑戦を続けていきます。

当社へのクラウドファンディングを通じて、日本発のスマートウォッチを応援していただけたら嬉しく思います。」

ソニーグループ株式会社 代表執行役 社長 CEO 十時 裕樹氏のコメント

「このたびwena事業に携わってきたチームが、新たな挑戦へ踏み出されることを嬉しく思います。

wenaが創出した、腕時計とテクノロジーを融合させる価値が、スタートアップの機動力とともに進化していくことを期待しています。

ソニーとしても、これまで培ってきたものづくりの精神が次のステージで飛翔することを心より応援しています。」

「ソニー」および「Sony」は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。

主要スペック

■wena3比較

※ 1 本製品および関連アプリは、一般的なウェルネス／フィットネス目的で提供されるものであり、医療機器ではありません。疾患・傷病の検出、診断、治療、モニタリング、または管理を目的として使用することはできません。端末およびアプリが提供する情報は医療上の助言を構成するものではなく、医療上の判断が必要な場合は医師等の医療専門家にご相談ください。 ※ 2 日常動作とwalking/running を含む独自評価プロトコル全体において心拍数の精度向上を確認

■他社比較

会社概要

※1.0インチ以上のフルカラーディスプレイを搭載した主要メーカーのスマートウォッチを対象に、各社公開仕様およびアルキメデス法による実測値をもとに比較（当社調べ、2026年3月17日時点

会社名：augment AI株式会社

代表者：代表取締役 CEO 對馬哲平

本社：東京都

資本金：65,500,000円

設立：2025年7月18日