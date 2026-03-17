ネオジャパン、九州初開催「DX 総合EXPO 2026 春 福岡」に出展

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、2026年3月24日（火）～26日（木）に開催される「DX 総合EXPO 2026 春 福岡」に出展することをお知らせします。

【DX総合EXPOとは】

業務効率化・働き方改革・経営基盤強化を実現するためのDXソリューションが一堂に集う日本最大級のDX総合展です。

本展では、DX化を検討する企業の人事、総務、経理、DX推進、マーケティング、営業、経営者などが最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるDXセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

【開催概要】

イベント名 ：DX総合EXPO 福岡 春

会期 ：2026年3月24日（火）～2026年3月26日（木）

会場 ：マリンメッセ福岡B館

小間位置 ：S09-12

展示製品 ：desknet's NEO・AppSuite・ChatLuck・neoAI Chat

主催 ：エバーリッジ株式会社

詳細 ：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-fukuoka

ご来場には来場登録が必要になるため、以下よりお申込みください。

▼来場登録（無料）：https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-fukuoka

【desknet's NEOについて】

組織の情報共有とコミュニケーションの改善、業務効率化に役立つ多彩なアプリケーションを搭載したグループウェアです。ノーコードによる業務アプリ作成機能で活用範囲を無限に広げられることから、働き方改革・テレワーク・DX推進などを目的に、中小・大企業から自治体・官公庁まで、あらゆる業種・規模の組織や団体が活用しています。1999年の市場参入から、2026年1月時点で539万ユーザー以上の販売実績※を誇り、「機能性の高さ」と「使いやすさ」が評価されています。

※クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計

製品サイトURL：https://www.desknets.com/

【AppSuiteについて】

紙やFAX、メール、表計算ソフトなどで行われている非効率な業務処理・管理を、マウス操作で誰でも簡単にウェブシステム化できるノーコード業務アプリ作成ツールです。豊富なテンプレートをもとに、自社の業務に合わせてカスタマイズして利用もできます。「AppSuite」で作ったアプリはグループウェア「desknet's NEO」の一機能として動作。システム設計から構築・運用まで、現場主導での業務改善を実現します。

製品サイトURL：https://www.desknets.com/neo/appsuite/

【ChatLuckについて】

個人間やチーム、社内外のコミュニケーションを効率化し、メールの削減、会議の削減など、ワークスタイルの変革に役立つ自社開発のビジネスチャットです。クラウドはもちろん、オンプレミスでの導入にも対応。一般企業はもちろん、高い機密性が求められる自治体や金融機関、医療団体など、幅広いお客さまにご利用いただいています。

製品サイトURL：https://www.chatluck.com/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/(https://www.neo.co.jp/)

■製品に関するお問い合わせ先

株式会社ネオジャパン

担当 ： 営業事業部

TEL ： 045-640-5906（横浜） 06-4560-5900（大阪）

052-856-3310（名古屋） 092-235-1221（福岡）

Fax ： 045-640-5919

E-mail： neo@desknets.com

※このプレスリリースに掲載されている会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。