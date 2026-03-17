【2026年最新】広告マンガはAIより「プロ」が選ばれる。ビジネスマンの生成AIマンガに対する印象調査

株式会社トレンド・プロ

株式会社トレンド・プロ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎寛之、以下トレンド・プロ）は、生成AIによるマンガとプロ漫画家によるマンガに関する意識調査をはじめとしたリサーチを実施いたしました。

■実施背景

2026年現在、画像生成AI技術は飛躍的な進化を遂げ、企業の広告宣伝、社内マニュアル、SNSマーケティングなどにおいて、AI生成された画像やマンガの活用は身近な選択肢となりました。制作コストの削減とスピードアップが実現される一方で、情報の受け手となるビジネス層の人々の心理には、「コスパ」「タイパ」だけでは測れない複雑な変化が生じています。

本調査は、情報感度が高く、かつ実利を重視するビジネス層を対象に、AI生成マンガとプロの漫画家によるマンガに対する意識の差異を比較・分析することを目的として実施しました。

■AIマンガとプロ漫画家の比較

対象者にそれぞれ、「AI生成マンガを見たときの第一印象に一番近いものをお選びください。」と、「プロの漫画家が描いたマンガを見たときの第一印象に一番近いものをお選びください。」の質問をしました。

AI生成マンガについては、まだ半数近くがAIで生成したマンガに触れていない一方で、「絵に違和感がある」など、ネガティブな反応（合計27%）がポジティブな反応（合計17%）を上回っていることがわかりました。

■AI生成マンガに「違和感がある」と回答した人の理由

前述の質問で、AI生成マンガに「違和感がある」と答えた人に理由を尋ねたところ、「会話のテンポが人間の会話として不自然」と「キャラクターの感情と表情が合っていない」の二つの回答が共に56票と最も多い結果となりました。

また、「セリフが“誰の言葉でもない”」（22票）「人間らしい迷い・ズレがない」（28票）と、言葉の軽さを違和感として捉える人が一定数おり、AI生成による平均化された言葉は、企業が発信するメッセージの伝達力を弱めてしまうリスクがあります。

■自社でマンガを活用する場合、AIマンガとプロの漫画家どちらを使いたいか？

「自社のマーケティングや社内教育でマンガを活用する場合、AIマンガとプロの漫画家どちらを使いたいですか？」という質問に対し、マーケティングについてはプロの漫画家が442票と多数を占めました。一方で、社内教育については画像生成AIが350票と半数以上となりました。

画像生成AIを選んだ理由としては、「安価（計173票）」「短時間（計165票）」「人的コスト（計189票）」の三つに回答が集中。ビジネスマンにとってAIの最大の価値は、クリエイティブの質よりもリソースの最適化にあることが明確に出ています。

一方で、「クオリティ」「不信感」については低い数値となっており、AIを選んだ層であっても、「AIの方がプロより良いものを作れる」と考える人は少ないことがわかりました。

プロの漫画家を選んだ理由としては、「クオリティが高いものを作りたいから」の回答がマーケティング、人事・総務・広報、経営企画の3部門全てで最多となりました。バックオフィス層もクオリティを重視しており、AIによる平均的な出来栄えよりも、ターゲットの心に響くコンテンツを期待していることがわかります。

また、「著作権・契約が明確だから」の回答も合計で149票となっており、AI生成物に対する権利関係に敏感なビジネスマンも多くいることが伺えます。

この他、調査レポートでは、企業が生成AIを使用する場合・使用しない場合それぞれで考えられるリスクについて年代別・職種別に分析したデータ等も記載しています。

詳しい調査レポートはこちら：https://ad-manga.com/ebook/aisurvey202603

■調査概要

調査名：AI漫画意識調査

調査方法：オンライン調査

調査期間：2026年１月

調査地域：47都道府県

調査対象：20代～50代の男女600人

＜株式会社トレンド・プロについて＞

企業の課題解決のためのトータルプロデュースを行うトレンド・プロは、1988年の創業以来、2,500社14,000件にのぼる支援実績を誇ります。「マンガ＋αで世界中の伝えたいに革命を」をパーパスに、広告・採用・社内マニュアル・ビジネス書籍など様々なアウトプットを通じて、課題解決支援を行っています。

所在地：東京都港区芝1-4-3 SANKI芝金杉橋ビル8階

代表者：岡崎寛之

設立：1988年11月22日

URL：https://ad-manga.com/

事業内容：マンガに関わるあらゆる制作物の企画・制作・編集・出版

＜お問い合わせ先＞

株式会社トレンド・プロ

〒105-0014 東京都港区芝1-4-3 SANKI芝金杉橋ビル8階

Tel：03-6665-8864（担当：絹巻）

Mail：pr@trendpro.co.jp

X（旧Twitter）：https://twitter.com/trendpro_tw ブログ：https://ad-manga.com/blog

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