AI inside、生命保険会社向け診療明細処理ソリューションを提供開始― 診療明細のデータ化から給付金査定システムへの登録まで自動化を実現

AI inside 株式会社

AI inside 株式会社（代表取締役社長CEO：渡久地 択、本社：東京都港区、以下「AI inside」）は、生命保険会社の給付金支払査定業務において使用される診療報酬明細書を高精度にデータ化し、後続業務システムへの登録まで自動化するソリューション（以下「本サービス」）を提供開始したことをお知らせいたします。

本サービスは、独自開発LLM「PolySphere-4」により、従来は読み取りが困難だった複雑な診療明細を高精度にデータ化します。さらにAIエージェントが読取結果を後続の査定業務システムへ自動連携することで、帳票処理からシステム登録までの一連の業務を自動化します。

サービスサイト：https://go.inside.ai/insurance(https://go.inside.ai/l/1057543/2026-02-27/3dzg6v?utm_source=web&utm_medium=pr&utm_campaign=ps4lp_4)

提供開始の背景

生命保険会社の給付金支払査定業務では、契約者から提出される診療明細書をもとに、入院日数や手術区分・診療行為・医療点数・自己負担額などを確認し、約款と照合のうえ支払可否を判断する業務が日常的に発生しています。

しかし、診療明細は医療機関ごとにフォーマットや明細構造が異なり、可変長の明細行や略記などが含まれる複雑な帳票であるため、従来のAI-OCRでは読み取りが難しく、さらに読み取った情報を給付金査定システムへ登録する工程では、担当者が複数画面でデータ入力を行う必要があり、業務負荷やミスの要因となっていました。

本サービスでは、独自開発LLM「PolySphere-4」により、帳票の形式に左右されることなく文書の内容を理解したうえで必要な情報を読み取ります。実データの検証において平均99.6％という高い読取精度を実現しており、さらにAIエージェントが抽出したデータを査定業務システムへAPI経由で自動連携することで、帳票の読み取りからシステム登録までの一連の業務を担い、給付金査定業務の自動化を実現します。

ユースケース

給付金支払査定業務の省力化と高度化（複雑な診療明細への対応）

1日30～50件の診療明細を処理する場合、従来は診療明細の確認、必要項目の転記、査定システムへの入力、二重チェックなどを含め、1日8～10時間を要するケースもありました。

本サービスでは、診療明細から必要項目を高精度に読み取り、AIエージェントが査定業務システムへの登録処理まで自動実行します。これにより作業時間を1日1.5～3時間程度まで圧縮でき、月間約130～170時間の業務削減が可能です。

これにより、査定担当者は医療内容の精査や約款照合など、より高度な判断業務に集中できる体制を構築することができます。

可変長明細や空白行を含む複雑な診療明細

その他にも、診断書・治療証明書・手術証明書・先進医療証明書など、保険金支払業務で扱われる多様な医療関連書類のデータ化に対応し、査定業務の効率化と標準化を支援します。

AI inside 株式会社について

AI inside 株式会社は、生成AI・大規模言語モデル（LLM）や自律型AIの研究開発と社会実装を推進するテックカンパニーです。日本語のドキュメント処理に特化したLLM「PolySphere」の開発をはじめ、政府機関・地方公共団体・民間企業など6万ユーザ超への導入実績を持ち、独自のAI基盤の構築と普及を進めています。主力プロダクトである「DX Suite」は、データ入力業務に特化したAIエージェントとして、前後工程全体の自動化を実現しています。これらの取り組みを通じて、人とAIの協働を推進し、生産性向上と業務効率化によって創出された時間を、より付加価値の高い業務へ移行する「VALUE SHIFT」を実現します。

コーポレートサイト：https://inside.ai(https://inside.ai/)

「DX Suite」製品サイト：https://inside.ai/dx-suite (https://inside.ai/dx-suite)