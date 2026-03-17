Japan DX Week春 2026 出展・セミナー登壇のお知らせ 「AIを導入する時代から、OSとして組み込む時代へ」

株式会社ACES

株式会社ACES（東京都文京区、代表取締役：田村浩一郎、以下ACES）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「Japan DX Week 春 2026」に出展いたします。

ACESブースでは、企業のAI活用を「ツール導入」から「業務を動かすAI OS」へと進化させるコンセプトを紹介。企業固有の専門知識を学習した「エキスパートAI」が実際の業務をどのように支援するか、複数のデモンストレーションを通じて体験いただけます。

また、代表取締役の田村は会期中に開催される特別セミナーにも登壇。多くの企業が直面している「汎用生成AIを導入したが、導入効果が限定的にとどまっている」という課題への突破口として、「AI OS」と「自社専用AI」の可能性について解説します。

■ ACESブースの見どころ

ACESブースでは、会議録・営業日報・マニュアル・問い合わせ履歴などの社内非構造データを統合的に活用し、企業固有の知識を学習した「エキスパートAI」が実際の業務をどのように支援するか、デモンストレーションを通じて体験いただけます。

当日は、以下のようなAIデモを予定しています。

問い合わせ対応AI：社内規定の検索や研究開発ナレッジマネジメントなどをAIが効率化します。

商談・会議分析AI：商談・会議の内容をAIが分析し、顧客インサイトを抽出。意思決定の質を高めます。

資料作成AI：データ検索からストーリー構築・資料化までをAIが担い、業務効率化と効果的なアウトプット作成を支援します。

また、現場に蓄積された非構造データの活用・資産化について、専門スタッフが直接アドバイスする「AI・DX導入相談会」も実施します。

■ セミナー登壇について

【セミナー1】

東大松尾研発スタートアップが語る

“AI OS”が変える生成AI活用と非構造データ時代のエキスパートAI戦略

社内に蓄積された会議録、営業日報、マニュアルなどの「非構造データ」は、企業の競争力の源泉となる重要な資産です。本セッションでは、これらを統合的に扱う「AI OS」の概念と、企業固有の専門知識を学習した「エキスパートAI」がどのように意思決定を高度化するかを、最新の導入事例とともに解説します。

日時：2026年4月8日(水)14:00 - 14:45

場所：会場A（東１ホール 展示会場内）

詳細はこちら(https://biz.q-pass.jp/f/11950/itw_spring26_conference/seminar_register#seminar110561)

【セミナー2】

【松尾研発AIスタートアップが語る】なぜ“汎用生成AI”は現場で使えないのか？

―今、オーダーメイドAIが求められる理由―

多くの企業で生成AIの導入が進む一方、「自社業務にフィットしない」「PoCで止まってしまう」といった課題も顕在化しています。本セッションでは、東京大学松尾研究室発のAIスタートアップ代表4名が集結。汎用AIが解決しきれない業務課題の本質と、企業ごとに最適化された「オーダーメイドAI」の価値について最新事例を交えて議論します。

日時：2026年4月10日(金)12:00 - 13:00

場所：会場D（東7ホール 展示会場内）

詳細はこちら(https://biz.q-pass.jp/f/11950/itw_spring26_conference/seminar_register#seminar110593)

■ 展示会概要

展示会名：Japan DX Week 春 2026

会期：2026年4月8日(水) ～10日(金)

場所：東京ビッグサイト東８ホール E40-5

HP：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/lp/vis/spring/dx.html

■株式会社ACES 会社概要

東京大学松尾研発のAIスタートアップである株式会社ACESは、「アルゴリズムで社会をシンプルに」をビジョンに掲げ、企業の競争優位性を最大化する独自の「エキスパートAI」を開発・提供・育成し、人とAIが協働するビジネスプロセスの構築を実現しています。当社は、独自開発したAIソフトウェアをモジュールのように組みあわせ、プロセス設計から「エキスパートAI」の実装・運用まで並走するDXパートナーサービスと、「エキスパートAI」を簡単に利活用できるAIソフトウェアサービスを提供しております。

代表者：代表取締役 田村 浩一郎

所在地：東京都文京区湯島2丁目31-14 ルーシッドスクエア湯島3階

設立：2017年

事業内容：DXパートナー事業、AIソフトウェア事業

コーポレートサイト：https://acesinc.co.jp

お問合せ先：info@acesinc.co.jp