【 3/24 (火) 16:00 】パナソニックが挑む、社会課題解決型ビジネスの創出 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『パナソニックが挑む、社会課題解決型ビジネスの創出』をテーマに、パナソニック ホールディングス株式会社 ペロブスカイトPV事業推進室 事業戦略担当（兼）事業開発課長 中村 雄志 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 3/24 (火) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202603240358?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260324(https://visasq.co.jp/seminar/vs202603240358?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260324)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 75万人超（2025年11月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、2,200を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、パナソニック ホールディングス株式会社 ペロブスカイトPV事業推進室 事業戦略担当（兼）事業開発課長 中村 雄志 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/474_1_a7b02298c5b5c3436a76689dbadd3498.jpg?v=202603171251 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：パナソニックが挑む、社会課題解決型ビジネスの創出

～ペロブスカイト太陽電池の社会実装と事業戦略～

主催：株式会社ビザスク

日時：3月24日（火）16:00～17:00

開催方法：Zoom によるオンライン開催参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202603240358?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260324(https://visasq.co.jp/seminar/vs202603240358?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260324)

【登壇者情報】

中村 雄志 氏

パナソニック ホールディングス株式会社

ペロブスカイトPV事業推進室

事業戦略担当（兼）事業開発課長

立命館大学大学院を修了後、パナソニックに入社。電子部品の量産工場での生産技術・品質改善に従事した後、研究開発、商品企画、経営企画、アメリカ販社の勤務を経験。シリコンバレーでは、スタートアップ協業の新規事業開発を推進。コーポレート部門では、社会課題解決をミッションとする事業開発組織の立上責任者を担当。ビジネス・テクノロジー・クリエイティブを機能統合し、複数の有償ベータサービスをローンチ。グループからカーブアウトした JV の取締役を歴任。現在は、ペロブスカイト太陽電池の事業化を担当。2016年グロービス経営大学院経営研究科経営専攻修了。

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・中村 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/vs202603240358?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260324(https://visasq.co.jp/seminar/vs202603240358?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260324)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/474_2_d6eb381be44089f45a4d1928904d8f32.jpg?v=202603171251 ]