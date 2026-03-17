サーキュラーエコノミーplus×EXPO 2026　横浜市役所アトリウムで開催！

横浜市

GREEN×EXPO 2027を１年後に控え、脱炭素やネイチャーポジティブ、循環型経済等をテーマに、各地域で実践を行っているこども・若者、団体・企業の皆様に参画いただくイベント「サーキュラーエコノミーplus×EXPO 2026」を開催します。

イベントは計２日間開催し、１日目は、よこはまネイチャーキッズによる取組発表・グループディスカッション、ヨコハマゼロワンによるグループディスカッションを行います。

２日目は各団体・企業による取組発表・ワークショップ等を行います。

■DAY１ こども・若者の部

【日時】令和８年３月20日(金・祝） 10時から18時まで

【場所】横浜市役所アトリウム

【主催】横浜市政策経営局共創推進課

【プログラム】

●第１部 ネイチャーキッズ取組発表会（10：00～12：00）

よこはまネイチャーキッズとして、市内で実践を行う５校の小学生が、今年度の取組を発表します。

●第２部 ネイチャーキッズ廃食油サミット（13：00～15：00）

よこはまネイチャーキッズとして、廃食油に関する取組を行う小学生が集まり、企業の皆様を交え、ディスカッションを行います。

●第３部 ヨコハマゼロワン第二回作戦会議（16：00～18：00）

GREEN×EXPO 2027を契機に、横浜の未来を考える有志で集まった若者達の作戦会議。

事前にお申し込みいただくと当日の議論にもご参加いただけます。

【観覧・参加費用】無料

【観覧・参加方法】

ご自由にご観覧いただけます。

第１部・第２部につきましては、観覧席を児童の保護者様優先とします。

第３部のディスカッションに参加される方は事前に参加申込をお願いします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB2nETpx-6TdRxaJBo7moK49V1_XyQl3Ncpnd84ww2iz7feA/viewform

■DAY２ 団体・企業の部

【日時】令和８年３月23日(月） 13時30分から17時15分まで

【場所】横浜市役所アトリウム

【主催】横浜市政策経営局共創推進課

【共催】一般社団法人 横浜イノベーション推進機構

【プログラム】

●第１部 各団体・企業による取組発表（13：30～15：15）

GREEN×EXPO 2027に向けて、サーキュラーエコノミーplusの推進に取り組む、産学官民が連携した各取組の発表・共有を行います。

社会課題解決に向けた取組成果を、循環社会と共生社会の視点からお話しいただきます。

●第２部 ワークショップ（15：30～17：15）

GREEN×EXPO 2027に向けて、産学官民がそれぞれの強みを活かしながら社会課題に取り組み、さらにその取り組みを加速させるために、参加者が知見や成功事例を共有し、一緒に考えるワークショップを開催します。

【観覧・参加費用】無料

【観覧・参加方法】

ご自由にご観覧いただけます。

プログラムに参加される方は事前に参加申込をお願いします。

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/d2c2173a-3065-4944-932d-5de7a23687c6/start



■各プログラムの詳細はこちらから

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kyoso/kyosofront/cep-expo2026.html

【問い合わせ】

横浜市政策経営局共創推進課

TEL:045-671-3995