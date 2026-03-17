新学期シーズンに子どもの登録が55％増加、家族の見守りアプリ「iシェアリング」の利用が拡大

iSharing Soft

新学期シーズンを前に、子どもの登下校や外出時の安全を見守りたいと考える保護者のニーズが高まっています。家族向け位置情報共有アプリ「iシェアリング」の利用データを分析したところ、新学期前後の期間には子どもの新規登録が55％増加していることが分かりました。

また、朝の通学時間帯にあたる午前8時前後には、家族の位置情報を確認する利用が特に活発になる傾向が見られます。こうした動きから、新学期の生活リズムに合わせて見守りアプリが活用されている実態がうかがえます。

新学期シーズンに子どもの登録が55％増加

新学期シーズンに子ども関連の新規登録が約55％増加。

iシェアリングの利用データによると、新学期シーズン(3月下旬～4月上旬)には、子どもの新規登録が前期間と比較して55.44％増加しました。全体の新規登録数も58.97％増加しており、新学期の開始に向けて保護者が家族の見守り環境を整える動きが活発になっていることがうかがえます。

新学期は、入学や進級、習い事の開始などにより子どもの生活環境や行動範囲が変化する時期でもあります。こうした生活の変化に備え、保護者が子どもの登下校や日常の移動を見守る手段として、位置情報共有アプリを導入するケースが増えていると考えられます。

iシェアリングの詳細を見る :https://isharingsoft.com/ja/

保護者ユーザーの行動にも変化

新学期前に、家族との位置共有設定を行う保護者ユーザーの行動が大きく増加。

保護者ユーザーのアプリ内での行動にも、新学期前の期間(3月上旬～中旬)と新学期シーズン(3月下旬～4月上旬)を比較すると、以下のような特徴的な変化が見られました。

- 子どもや家族と位置情報を共有するための「友だち追加」：50.64％増加- 家族の位置情報を共有するための「グループ作成」：61.01％増加- 学校や自宅などの場所に到着した際に通知を受け取るための「場所追加」：67.05％増加



これらのデータからも、新学期を前に保護者が子どもや家族との位置共有設定を行い、見守り体制を整えていることがうかがえます。

通学時間帯の位置確認が増加

新学期の通学時間帯（午前8時前後）に家族の位置確認がピークとなる傾向。

家族の位置情報を確認する時間帯を分析したところ、通学時間帯にあたる午前8時頃にチェックが集中する傾向が見られました。新学期開始後には、この時間帯の位置確認が通常期間と比べて57％以上増加しており、保護者が子どもの登校状況を確認するためにアプリを利用していることが示唆されています。

また、夕方17時～19時頃にも位置確認の利用が増える傾向があり、塾や習い事、帰宅時間帯に合わせて家族の位置を確認しているケースが多いと考えられます。

日本各地で利用が拡大するiシェアリング

新学期シーズンの新規ユーザーは、東京・大阪・神奈川・福岡・北海道など、日本の大都市を中心に増加しています。子どもは通学や習い事、友人との外出などで日常的に移動する機会が多く、保護者が家族の安全を見守る手段として位置情報共有アプリを利用するケースが広がっています。

子どもの生活環境や行動範囲が変化する新学期のタイミングに合わせて、家族で見守り環境を整える動きが全国的に広がっていると考えられます。

iシェアリングの詳細を見る :https://isharingsoft.com/ja/

父親ユーザーの登録が前年比63％増加

2025年には父親ユーザーの登録数が前年比で63％増加するなど、利用者層の広がりも見られます。これまで主に保護者の一部が担っていた見守りが、家族全体で共有される傾向が強まっています。家族の一人一人が日常的に位置情報を確認できることで、子どもの移動や生活リズムをさりげなく見守る環境が広がっていることがうかがえます。

このようなデータが示すように、iシェアリングは家族が日常的に位置情報を共有しながら安心を支えるコミュニケーションツールとして、存在感を高めています。

新学期シーズン限定、プレミアム1か月無料キャンペーンを実施

友だち紹介で双方がプレミアム機能を1か月無料で利用可能。

iシェアリングでは、新学期シーズンに合わせて友だち紹介キャンペーンを実施します。友人や家族が招待リンクからアプリに登録すると、紹介したユーザーと招待されたユーザーの双方がプレミアム機能を1か月間無料で利用できます。

紹介が成立するたびに1か月分の無料プレミアム期間が追加される仕組みとなっており、家族や友人同士で安心して利用を始められるキャンペーンです。なお、紹介特典は初回インストール時のみ対象となります。

この機会に、大切な人と位置情報を共有しながら、日常の安心を支える環境づくりを始めてみてはいかがでしょうか。

iシェアリングの詳細を見る :https://isharingsoft.com/ja/

新学期の見守りを支える位置情報共有アプリ「iシェアリング」

iシェアリングは、家族や大切な人とリアルタイムで位置情報を共有できるGPS位置共有アプリです。現在、世界中で6,600万人以上のユーザーに利用されています。

新学期シーズンのように、子どもの生活環境が変化する時期には、保護者が家族の安全を見守るためのツールとして活用されています。通学や習い事など日常の移動をさりげなく確認できることで、家族の安心を支える存在として利用が広がっています。

iシェアリングを活用することで、家族は必要以上に連絡を取り合わなくても、お互いの状況を自然に共有できます。テクノロジーを通じて家族のつながりを支えながら、日常生活の安心をサポートするコミュニケーション基盤として、今後も進化を続けてまいります。

家族とリアルタイムで位置情報を共有できるGPS位置共有アプリ「iシェアリング」

【会社概要】

会社名：iSharing Soft

代表者：Yongjae Chuh

所在地：200 Spectrum Center Drive, Suite 300, Irvine, CA 92618, United States

事業内容：位置情報サービスの企画・開発、GPS技術を活用したスマートフォン向けアプリケーションの研究開発および販売

【お問い合わせ先】

会社名：iSharing Soft

所在地：200 Spectrum Center Drive, Suite 300, Irvine, CA 92618, United States

Email：contact@isharingsoft.com

App store：https://apps.apple.com/us/app/isharing-gps-location-tracker/id416436167

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isharing.isharing&hl=ja&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isharing.isharing&hl=ja&pli=1)

公式サイト：https://isharingsoft.com/ja/

公式Instagram：https://www.instagram.com/isharing_ja/

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