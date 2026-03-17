【どうとんぼり神座】発売開始から１週間で他メニューの３倍を超える販売数を記録！大反響の神座×TVアニメ「呪術廻戦」コラボ　新たに第２弾・第３弾の新メニュー、コラボグッズビジュアルを解禁！

株式会社理想実業

株式会社理想実業（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：布施真之介）が運営するラーメンレストラン「どうとんぼり神座（かむくら）」は、大人気TVアニメ「呪術廻戦」とのコラボを5月20日(水)まで開催中。コラボメニューの販売数は発売開始から1週間で他メニューの３倍以上を記録し※、SNSでも多くの反響をいただいております。その大人気コラボレーション企画の第２弾・第3弾として新たなメニューやグッズのビジュアルを公開いたします。

※本コラボの旗艦店（御堂筋店・アトレ恵比寿店）における「虎杖悠仁の逕庭拳ラーメン」の発売後1週間における販売数と、25年度どうとんぼり神座の季節限定メニュー（現在発売中の「ポカ旨 柚子温おろしラーメン」を除く）の発売後1週間の平均販売杯数と比較

■2店舗限定メニューに２つが追加！

本コラボの旗艦店となる、御堂筋店・大阪とアトレ恵比寿店・東京の2店舗で販売中の「宿儺の指チャーシュー」に加え、「日車寛見のジャッジマンゼリー」と「高羽史彦のダメージ0ジュース」が3月25日(水)より数量限定で販売開始いたします。

「日車寛見のジャッジマンゼリー」は、日車の領域展開「誅伏賜死」で現れる、式神の「ジャッジマン」をモチーフに、ガベルをイメージした木槌で叩いてコーヒーゼリーを出していただけます。

「高羽史彦のダメージ0ジュース」はキャラクターカラーの赤を表現するサングリアジュースをベースに、ミックスベリーを合わせた神座初のオリジナルジュースです。

【店舗限定メニュー】

日車寛見のジャッジマンゼリー

【販売期間】3月25日(水)～5月20日(水)

【販売店舗】御堂筋店・アトレ恵比寿店

【価格】600円

※無くなり次第終了です。

日車寛見のジャッジマンゼリー

高羽史彦のダメージ0ジュース

【販売期間】3月25日(水)～5月20日(水)

【販売店舗】御堂筋店・アトレ恵比寿店

【価格】650円

※無くなり次第終了です。

高羽史彦のダメージ0ジュース

宿儺の指チャーシュー

※1店舗につき1日50本、お一人様1本までの販売

【販売期間】2月25日(水)～5月20日(水)

【販売店舗】御堂筋店・アトレ恵比寿店

【価格】1,000円

※全て税込価格です。

※写真はすべてイメージです。

宿儺の指チャーシュー

【店舗ラッピング】

本コラボの旗艦店となる御堂筋店(大阪府)・アトレ恵比寿店(東京都)にて実施中の店舗ラッピングは期間中継続しております。コラボのために描き下ろされたイラストやミニキャラなどが店内のいたるところに登場し、キャラクターたちと一緒に食事をしているような空間となります。

※対象店舗

【大阪】御堂筋店

住所：大阪市中央区難波1-7-14

営業時間：11:00～翌6:30(L.O.6:00)

【東京】アトレ恵比寿店

住所：東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 atre恵比寿2F

営業時間：10:00～23:30(L.O.23:00)

御堂筋店アトレ恵比寿店■キャラクターをイメージして開発した第２,3弾のオリジナルメニュービジュアルを解禁！

第3期「死滅回游」に登場するキャラクターをモチーフに、見た目のインパクトはもちろん、味にも徹底的にこだわったコラボメニュー。いつもの神座とは異なる、コラボ期間にしか食べられない数々のオリジナルメニューをお楽しみください。

【第2弾コラボメニュー：3月25日(水)～4月22日(水)】

『伏黒恵の嵌合暗翳庭担々麺』

濃厚な黒ゴマ担々麺で伏黒恵の術式「十種影法術」を表現した漆黒のラーメンです。

とろみのある濃厚な黒ゴマペーストを使用し、お子様にも楽しんでいただける程よい辛さの味付けで、ひき肉や青梗菜、もやしなどが入った具沢山な一杯となっています。

『秤金次の熱を愛する炒飯』

“熱”を愛する秤金次を熱々のあんかけ炒飯で表現した一品です。

口にいれた瞬間にお出汁の風味がひろがる、醤油ベースの玉子あんかけで、神座のシンプルながらとまらない炒飯とも合う、あっさりとした味付けです。

■第2弾メニュー概要

【販売期間】3月25日(水)～4月22日(水)

【販売店舗】全店

【価格】

伏黒恵の嵌合暗翳庭担々麺：1,810円～

秤金次の熱を愛する炒飯：800円～

※価格は店舗により異なります。

※全て税込価格です。

※写真はすべてイメージです。

※炒飯は一部店舗のみ提供。提供店舗はどうとんぼり神座公式サイトよりご確認ください。

伏黒恵の嵌合暗翳庭担々麺秤金次の熱を愛する炒飯

【第3弾コラボメニュー：4月23日(木)～5月20日(水)】

『乙骨憂太の純愛・白ラーメン』

乙骨憂太の白い制服を表現する、クラムチャウダーの味付けがされたクリームソースが乗った一杯です。玉ねぎの甘みや、あさりの旨味が溶け出したクリームで、優しい風味が口の中に広がります。

玉ねぎやあさりに加えて、鶏肉やベーコンも贅沢に使用し、神座のラーメンを洋風に仕上げました。

『パンダ餃子』

パンダの白黒を黒ゴマのソースをかけることで表現した一品です。神座特製のシンプルながら飽きのこない餃子に、濃厚な黒ゴマソースをたっぷりかけることで、黒ゴマのコクとほのかな甘みが広がり、いつもと違った味わいを楽しんでいただけます。

■第3弾メニュー概要

【販売期間】4月23日(木)～5月20日(水)

【販売店舗】全店

【価格】

乙骨憂太の純愛・白ラーメン：1,860円～

パンダ餃子：500円～

※価格は店舗により異なります。

※全て税込価格です。

※写真はすべてイメージです。

※餃子は一部店舗のみ提供。提供店舗はどうとんぼり神座公式サイトよりご確認ください。

乙骨憂太の純愛・白ラーメンパンダ餃子■コラボオリジナルグッズ第2弾を公開！

コラボオリジナルの描き起こしを使用したグッズ第２弾は4月9日(木)～5月20日(水)に発売いたします。

【グッズ第2弾】

トレーディングミニキャラ缶バッジA 全6種 1個550円(税込) / セット3,300円(税込)トレーディングミニキャラ缶バッジB 全6種 1個550円(税込) / セット3,300円(税込)トレーディングミニキャラアクリルキーホルダーA 全6種1個770円(税込) / セット4,620円(税込)トレーディングミニキャラアクリルキーホルダーB 全6種1個770円(税込) / セット4,620円(税込)アクリルスタンド箸置き 全6種1個1,320円(税込)ランチトートバッグ 全1種 2,200円(税込)ミニキャラダイカットステッカー(2枚入) 全6種 1個660円(税込)- 販売期間(店頭)：2026年4月9日(木)~ 2026年5月20日(水)- 販売期間(公式ECサイト)：2026年4月9日(木)~ 2026年5月20日(水)- 販売店舗：【東京】新宿店/渋谷店/アトレ恵比寿店/グランスタ八重洲店/東京ドームシティ店/羽田エアポートガーデン店/東京スカイツリータウン・ソラマチ店/ヨドバシAkiba店/浅草ROX・3G店/中野サンモール店/プレミスト渋谷宮益坂店/武蔵府中ル・シーニュ店/市ヶ谷八幡町店【神奈川】横浜ジョイナス店/アトレ川崎店【埼玉】さいたま新都心けやきひろば店/川越クレアモール店【千葉】ペリエ千葉店【大阪】道頓堀本店/心斎橋店/長吉店/河内長野店/中央環状堺店/鶴見店/寝屋川店/天王寺MIOプラザ店/阪急三番街店/住之江店/寝屋川市駅北口店/せんば店/戎橋店/貝塚店/なんばウォーク店/豊中庄内店/御堂筋店/淡路町店/守口ジャガータウン店/岸和田並松町店/江坂店/堺泉北1号店【奈良】香芝店/奈良柏木店/大和高田店/奈良東向商店街店/奈良学園前店/新庄高田店/フレスポ桜井店/天理店【兵庫】三宮さんプラザ店/サンキタ通り店/垂水学園南店【京都】八幡店/京都ポルタ店/祇園四条駅前店【和歌山】和歌山国体道路店/岩出店/和歌山鳴神店※【兵庫】阪急西宮ガーデンズ店：リニューアル工事のため4月30日(木)より販売開始- 無くなり次第終了となります。

【EC販売(受注生産)】

ぬいぐるみ 全４種 １体2,750円(税込)アクリルパネル 3,300円(税込)タペストリー 全４種 １枚3,850円(税込)- 販売期間(ぬいぐるみ)：2026年4月9日(木)～2026年5月20日(水)※アクリルパネル・タペストリーは発売中- EC販売のグッズは受注生産となります。(4/8までのご購入は6月下旬より、4/9以降のご購入は7月下旬より順次配送予定)- EC公式サイト：https://dena-ent-goodspage.mbok.jp/jujutsukaisen-kamukura

【ノベルティ】

ノベルティ配布第２弾は、4月9日(木)～5月20日(水)の期間中、第1弾と同じく1回のご注文でコラボメニューおよびグッズのご購入2点毎に1枚「クリアカード」(ランダム12種)をお渡しいたします。

【ノベルティ】クリアカード 全12種- 配布期間：2026年4月9日(木)~ 2026年5月20日(水)- 配布店舗：【東京】新宿店/渋谷店/アトレ恵比寿店/グランスタ八重洲店/東京ドームシティ店/羽田エアポートガーデン店/東京スカイツリータウン・ソラマチ店/ヨドバシAkiba店/浅草ROX・3G店/中野サンモール店/プレミスト渋谷宮益坂店/武蔵府中ル・シーニュ店/市ヶ谷八幡町店【神奈川】横浜ジョイナス店/アトレ川崎店【埼玉】さいたま新都心けやきひろば店/川越クレアモール店【千葉】ペリエ千葉店【大阪】道頓堀本店/心斎橋店/長吉店/河内長野店/中央環状堺店/鶴見店/寝屋川店/天王寺MIOプラザ店/阪急三番街店/住之江店/寝屋川市駅北口店/せんば店/戎橋店/貝塚店/なんばウォーク店/豊中庄内店/御堂筋店/淡路町店/守口ジャガータウン店/岸和田並松町店/江坂店/堺泉北1号店【奈良】香芝店/奈良柏木店/大和高田店/奈良東向商店街店/奈良学園前店/新庄高田店/フレスポ桜井店/天理店【兵庫】三宮さんプラザ店/サンキタ通り店/垂水学園南店【京都】八幡店/京都ポルタ店/祇園四条駅前店【和歌山】和歌山国体道路店/岩出店/和歌山鳴神店※【兵庫】阪急西宮ガーデンズ店：リニューアル工事のため4月30日(木)より配布開始- 無くなり次第終了となります。■本気度の高いコラボレーション企画で話題沸騰！コラボ第1弾は引き続き好評開催中！

コラボラーメン第１弾である「虎杖悠仁の逕庭拳ラーメン」は発売開始から1週間で他メニューの３.7倍の販売数を記録し※、再現性にこだわった「宿儺の指チャーシュー」は連日完売が続くなど、大きな反響をいただいております。さらに、SNSでは関連投稿が１週間で７万件を突破、海外メディアにも取り上げていただき国内外から注目されるキャンペーンとなっています。

※本コラボの旗艦店（御堂筋店・アトレ恵比寿店）における「虎杖悠仁の逕庭拳ラーメン」の発売後1週間における販売数と、25年度どうとんぼり神座の季節限定メニュー（現在発売中の「ポカ旨 柚子温おろしラーメン」を除く）の発売後1週間の平均販売杯数と比較

第1弾コラボメニューである、トマトベースのスープに炙りチーズがのった「虎杖悠仁の逕庭拳ラーメン」とヤンニョムソースでピリ辛味の「脹相の赫鱗からあげ」は3月24日(火)まで、コラボオリジナルグッズ第1弾は4月8日(水)まで店頭にて販売しております。(※EC公式サイトではコラボ期間中継続してお取り扱いがございます。)

コラボメニュー、コラボオリジナルグッズの詳細は公式サイトよりご確認ください。

https://kamukura.co.jp/lp/jujutsukaisen_kamukura

TVアニメ『呪術廻戦』とは

人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部(デジタル版含む)を突破している。2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社「週刊少年ジャンプ」にて短期集中連載された。



2020年にMBS/TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。さらに2026年1月からMBS/TBS系列にて放送開始となり、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」がついに始まる。



呪いを廻る壮絶な物語が、再び動き出す--。

「渋谷事変」を経て、羂索により呪霊が蔓延る魔窟と化した



全国10の結界(コロニー)。

戦いは、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」へ。



加速していく混沌の中、伏黒の姉・津美紀が巻き込まれたことが発覚する。

五条の復活と津美紀救出の術を見出すべく動く虎杖たちだが…。



果たして、羂索の目的は何なのか。

「死滅回游」平定のためゲームに参加する彼らの行き着く先とは―。

(C) 芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

どうとんぼり神座（かむくら）とは

『日本の味がする。』をブランドメッセージに掲げ、心に沁みわたるやさしいスープ、素材のうまみが感じられるラーメンと、おもてなしの心が行き届いた店舗体験が特徴です。

1986年7月19日、大阪・道頓堀に4坪9席で創業。フレンチレストラン出身の創業者が、1年半をかけて開発した秘伝スープに、白菜と豚バラ肉を加えた看板メニュー「おいしいラーメン」は、厳しい社内試験を通過した“スープソムリエ“によって各店舗で作られ、お客様はいつどこを訪れても至高の一杯が味わえます。

関西・関東エリアを中心に急拡大しており、現在は国内119店舗（関西83店舗／関東36店舗）・海外2店舗（2026年2月末時点）を展開。国内外・老若男女問わず、日々あらゆるお客様を最高のラーメンとおもてなしでお迎えしています。

https://kamukura.co.jp

株式会社理想実業（理想実業グループ）について

ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」を中心に、国内外の飲食店舗の経営、食品工場の運営など、食に関わる全般の事業を行っております。当グループでは、子どもたちの安定的な生活を守る社会を目指して「子どもの無垢な笑顔を守る」を企業活動の大きな目的としております。

https://rsj.co.jp