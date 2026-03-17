UiPath、AIエージェントのセキュリティと信頼性に関する新基準「AIUC-1」認証を取得

UiPath株式会社

本資料は、米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：UiPath Achieves AIUC-1 Certification, Setting New Standard for AI Agent Security and Reliability(https://www.uipath.com/newsroom/uipath-achieves-aiuc-1-certification)

米国ニューヨーク発2026年3月9日 - エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーである米UiPath（ユーアイパス、NYSE：PATH、以下UiPath）は本日、AIUC-1認証(https://aiuc.com/research/introducing-aiuc-1)を取得したことを発表しました。これにより、UiPathはAIエージェントのセキュリティおよび信頼性に関する世界的な基準を満たした、初のエンタープライズ向け自動化プラットフォームとなりました。この認証は、サイバーセキュリティ監査を専門とする最大規模の監査機関であるSchellman(https://www.schellman.com/?utm_campaign=37467311-Service_AIServices_2026&utm_source=uipath)によって実施され、UiPathのAIエージェントが実際のビジネス環境において安全かつセキュアに動作することを証明しています。

AIUC-1認証は、セキュリティ、リスク、法務の専門家と協力してArtificial Intelligence Underwriting Company（AIUC）が策定したもので、AIエージェントがデータ保護、運用境界、攻撃耐性、エラー防止といった重要分野において厳格な基準を満たしていることを独立した立場で検証するものです。AIUC-1は、広範なガバナンス枠組みとは異なり、AIエージェントが高負荷の状況や機密性の高いワークフローを扱う実運用環境でどのように振る舞うかを特に重視して評価します。

Artificial Intelligence Underwriting Company共同創業者のRajiv Dattani氏は、次のように述べています。

「UiPathは、エンタープライズ向けの自動化ソリューションを提供する企業として初めてAIUC-1認証を取得しました。この認証取得にあたり、UiPathはエージェンティックAIシステム群に対して2,000件を超える技術評価を実施し、AIに関するポリシーおよび技術的ガードレールについて包括的な監査を受けました。これは、エンタープライズ環境における責任あるAIエージェントの導入に向けたUiPathのコミットメントを示しているものです。」

Schellman 最高経営責任者 の Avani Desai 氏は、次のように述べています。

「UiPathによるAIUC-1認証の取得は、エンタープライズAIに求められるガバナンス、透明性、セキュリティの各基準に対する確かなコミットメントを示しています。私たちは、UiPathのISO 42001認証およびAIUC-1認証の双方における独立監査機関として、この認証が厳格な評価プロセスを通じて得られたものであることを保証します。市場は確実にこの方向へ進んでいます。責任あるAIはもはや選択肢ではありません。今、ガバナンスの強化に投資する組織こそが、これからの時代をリードする存在となるでしょう。そしてUiPathは、業界にとって重要なベンチマークを示しています。」

AIUC-1認証取得にあたり、UiPathのAI製品群（Intelligent Extraction Processing（IXP）、Agents、Autopilotを含む）は、第三者評価機関による2,000件を超えるエンタープライズ・リスク・シナリオに基づく包括的なテストを受けました。この認証には、AIの能力向上や新たな脅威に合わせて安全策が適切に更新されていることを確認するための、四半期ごとの継続的な評価も含まれています。

UiPath 最高情報セキュリティ責任者のScott Roberts は、次のように述べています。

「企業が全社的にAIエージェントの導入を進める中で、特に機密性の高いワークフローで活用する場合には、信頼が不可欠となります。AIUC-1認証は、UiPathのAIエージェントがお客様のデータを保護し、許可された範囲内で動作し、高度な攻撃にも耐えられるよう設計されていることを、独立した立場で検証するものです。こうしたセキュリティおよび信頼性の基準へのコミットメントにより、お客様はエージェンティックオートメーションを全社的に導入し、確かな成果を得るための安心感と自信を持つことができます。」

AIUC-1認証の取得は、UiPathが最近取得したISO/IEC 42001:2023認証を基盤としており、エージェンティックAIやエージェンティックオートメーションを日々の業務プロセスやワークフローに取り入れたいと考えるお客様に包括的な安心感をもたらします。UiPathは、AIUC-1の創設時からの技術貢献企業であり、安全なAIエージェントの導入に関する標準策定にも積極的に参画しています。UiPathのセキュリティおよびコンプライアンス認証の詳細については、UiPath Trust Center(http://www.uipath.com/legal/trust-and-security)（英語）をご覧ください。

AIUCについて

Artificial Intelligence Underwriting Company（AIUC）は、AIエージェントの認証、監査、保険を通じて、安全なAI導入を支える信頼基盤を構築しています。Anthropicなどの組織で経験を積んだ専門家によって設立され、Orrick、スタンフォード大学、Cloud Security Alliance、マサチューセッツ工科大学および、MITREと連携して開発されたAIUC-1は、AIエージェント向けのセキュリティ、安全性、信頼性に関する初の包括的な標準です。

Schellmanについて

Schellmanは、証明業務およびコンプライアンスサービスを提供する世界有数の企業です。企業が信頼を構築し、規制要件を満たし、自信を持ってビジネスを拡大できるよう支援しています。高度な技術的専門性、グローバルな対応力、高い運用規律を組み合わせ、SOC、ISO、FedRAMP、PCI、HITRUST、CMMC、AIガバナンスなど、業界で広く認知されている各種アセスメントを提供し、世界で最も厳格な要求水準を持つ組織が顧客の信頼を獲得し、成長を実現できるよう支援しています。Schellmanは全米トップ50の会計事務所（CPA）であり、世界で初めてANAB認定を取得したISO 42001認証機関として、主要企業およびそれらを支えるテクノロジーエコシステムにサービスを提供しています。詳細については、schellman.com(https://www.schellman.com/)をご覧ください。

UiPath社について

UiPath（NYSE：PATH）は、エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーとして、企業がAIエージェントの可能性を最大限に活かし、複雑なビジネスプロセスを自律的に実行・最適化できるよう支援しています。UiPath Platform(TM)は、コントロールされたエージェントと開発の柔軟性、そしてシームレスな統合を独自に組み合わせることで、組織がエージェンティックオートメーションを安全かつ自信を持って推進できるよう支援します。セキュリティ、ガバナンス、相互運用性を重視するUiPathは、自動化によりAIの可能性が最大限になり、業界に革命を起こす未来へと進んでいく企業をサポートしています。詳細については、www.uipath.com/ja(http://www.uipath.com/ja)をご覧ください。

UiPathはUiPath社の米国およびその他の国における商標です。また、すべての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。これらの名称、商標およびブランドの使用は、承認を意味するものではありません。