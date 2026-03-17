もずくの概念を覆す新感覚ヘルシーギフト「TSUKE MOZUKU」から、ご自宅向けパッケージ「8食入り」が3月17日より新発売！

山忠食品工業株式会社

もずく・めかぶ等の食品製造及び販売をおこなっている山忠食品工業株式会社（本社：三重県亀山市、代表取締役社長：野村正和）は、

特製のだしつゆに付けて食べる新しいスタイルを提案する「TSUKE MOZUKU（つけもずく）」シリーズより、ご自宅用に特化した新商品「TSUKE MOZUKU 8食入り（だしつゆ付き）」を、2026年3月17日（火）より公式オンラインショップにて発売開始いたします。

■ 待望のご自宅向け！たっぷり楽しめる「8食入り」が登場

シャキッとした食感の沖縄県産素もずくを、特製のだしつゆに付けて食べる「TSUKE MOZUKU」は、これまで多くの方に「もずくの概念が変わった」「ヘルシーなのに食べ応え満点」とご好評をいただいてまいりました。

今回新たに発売する「8食入り」は、多くのお客様から寄せられた「自宅でも日常的に食べたい」というお声にお応えした待望のパッケージです。

ギフト用の外箱をなくし、ご自宅用としてお求めやすい形にしたことで、日々の食卓に手軽に取り入れていただけるようになりました。

■ 健康志向の高まり：「もらって嬉しい」から「自分へのご褒美」へ

近年、ライフスタイルの変化に伴い、食の健康志向と「自分を労る」セルフケアのニーズは一層高まりを見せています。

株式会社リクルートが実施した調査（※1）によると、日々の食生活において「健康を意識している」と回答した人は約80％（80.2%）にのぼります。

さらに、株式会社ハースト婦人画報社によるギフトに関する意識調査（※2）では、「ギフト探しの際に、自分用のものも一緒に買った経験がある」と答えた人が実に91％に達しました。

この結果からも、本当においしく体に良いヘルシーフードは、誰かへの贈り物としての需要にとどまらず「ご自身の身体を労わるためのご褒美（セルフケアアイテム）」としても求められていることがわかります。

■ 栄養抜群でヘルシー。冷凍ストックでいつでも自分へのご褒美を

「お中元やお歳暮などのギフトでTSUKE MOZUKUをいただき、

あまりの美味しさに自分用にも買ってみたい」という嬉しいお声をいただいていた本商品。

「8食入り」は冷凍（クール便）でのお届けとなるため、ストックしておけばいつでもお好きなタイミングで、おいしく栄養満点なもずくをお楽しみいただけます。

今後はギフト用に開発されたTSUKE MOZUKUと併せて、健康と美容のための「ご自身のご褒美用」として、ぜひご堪能ください。

■ 商品概要

商品名： TSUKE MOZUKU 8食入り（だしつゆ付き）

発売日： 2026年3月17日（火）

価格： 6,980円（税込・送料込）

商品特徴： 特製のだしつゆに付けて食べる新スタイル。食べ応え満点ながら栄養抜群でヘルシーな、沖縄県産のシャキっとおいしい素もずくです。

備考： ※外箱無しのご自宅向け商品となります。※冷凍(クール便)でのお届けとなります。

販売サイト： TSUKE MOZUKU公式オンラインショップ(https://tsuke-mozuku.com/pages/product-lp)

■ 引用元データ

（※1）株式会社リクルート「食生活において健康を意識することがあるかに関する調査（2023年）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001407.000011414.html)」

（※2）株式会社ハースト婦人画報社「2023年 お中元・夏ギフトに関する意識調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000529.000008128.html)」