“大人女性の悩みに効く”Elura（エルーラ）がデイリーに使える新作春ニットをWEB限定で発売！2026年3月17日（火）より販売スタート

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の“大人女性の悩みに効く”をコンセプトとするブランド「Elura（エルーラ）」が、昨年販売した「もっちり立体オーバーカーディガン」の大好評を受け、同素材を使用した新作ニット「もっちり立体プルオーバー」を発売いたします。2026年3月17日（火）より公式WEBストア and ST(アンドエスティ）、ZOZOTOWNにて、WEB限定の取り扱いとなります。

Eluraは、2019 年のブランドデビューから様々な大人女性が抱える悩みに寄り添うアイテムを提供してきました。Eluraの店舗やWEBサイトを訪れたら、大人女性のファッションに関する悩みの答えが必ず見つかることを目指しています。

この春、EluraはWEB限定企画第4弾として、きれいな春色が映えるVネックニットを制作しました。昨年春に大好評で即完売となった「もっちり立体オーバーカーディガン」と同じもっちり素材を使用。素材に加え、身体のラインを拾わない緩やかなシルエットや程よく開いた絶妙なVネックなど、前回好評だったポイントを抑えながら細部まで調整。“大人の悩みに効く” Eluraらしさを追求した新作ニットとなっています。

また、自身のパーソナルカラーに合わせて選べる7色のカラーを展開。コーディネートを華やかにしてくれる春らしいカラーから、オンオフ着回しやすいベーシックカラーまで、パーソナルカラーや好みに合わせてお気に入りを選ぶことができるのも魅力の1つです。

■販売概要

発売日：2026年3月17日（火）

展開店舗：公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN

特設サイト：「DAILY SPRING KNIT」

https://www.dot-st.com/elura/concept/?dispNo=013001360

■「もっちり立体プルオーバー」商品詳細

POINT 01

デイリーに使いやすいもっちり素材

「もっちり立体オーバーカーディガン」と同素材を使用。シワにならない、軽い、洗濯しても変わらないなど、高評価をいただいています。

POINT 02

開きすぎず詰まりすぎない、絶妙なVネック

首元がきれいに見える程よい開き具合にこだわりました。インナーを気にせず1枚で着用できます。

POINT 03

ゆるやかでおしゃれ見えするドルマンシルエット

お腹周りなど気になる部分を拾わないシルエットにこだわりながら、だらしなく見えないバランスに調整。長すぎない着丈でコーディネートに迷わずさらっと着られます。

商品：もっちり立体プルオーバー

価格：\6,600（税込）

カラー：全7色展開（オフホワイト・ペールピンク・オレンジ・ブラウン・グリーン・ネイビー・パープル）

サイズ：FREE

■カラー展開について

自身のパーソナルカラーや好みに合わせて選べる7色展開。

イエローベースの方におすすめ

オフホワイト・ペールピンク・グリーン・ブラウン（写真左）

ブルーベースの方におすすめ

オレンジ・パープル・ネイビー（写真右）

●オフホワイト

KNIT / \6,600 tax in

SAROPETTO / \13,200 tax in

BAG / \7,150 tax in

SHOES / \6,600 tax in

●ペールピンク

KNIT / \6,600 tax in

OUTER / \14,300 tax in

PANTS / \6,050 tax in

BAG / \7,700 tax in

SHOES / \6,600 tax in

●オレンジ

KNIT / \6,600 tax in

TANKTOP / \4,400 tax in

DENIM / \10,450 tax in

BAG / \7,700 tax in

SHOES / \7,700 tax in

●ブラウン

KNIT / \6,600 tax in

SKIRT / \11,000 tax in

BAG / \12,100 tax in

SHOES / \6,600 tax in

●グリーン

KNIT / \6,600 tax in

SHIRT / \6,600 tax in

PANTS / \8,800 tax in

BAG / \7,700 tax in

SHOES / \8,800 tax in

●ネイビー

KNIT / \6,600 tax in

PANTS / \8,800 tax in

SHOES / \6,600 tax in

●パープル

KNIT / \6,600 tax in

JAKCET / \14,400 tax in

PANTS / \6,600 tax in

BAG / \7,700 tax in

SHOES / \6,600 tax in

■Eluraについて

Eluraは「私が私を好きでいるために。いくつになっても、自分らしく、女性らしく」をコンセプトに、化粧品のように「大人女性の悩みに効く」に、こだわってつくられた大人女性のためのブランドです。ブランド名は「A Rule」の逆読みに由来。「ルールではなく。私のルール。いくつになっても、自分らしく、女性らしく。」という意味を込めて名付けました。単独店全25店舗を展開（催事店舗含む）。40代～50代を中心とした大人女性をターゲットとしています。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ (https://www.dot-st.com/elura/)

＜ブランド公式Instagram＞ @elura_official（https://www.instagram.com/elura_official/）

＜ブランド公式YouTubeチャンネル＞ 「Elura magazine」 (https://www.youtube.com/@Elura_official)

＜ブランド公式Xアカウント＞ @elura_official（https://twitter.com/elura_official）

■株式会社アダストリアについ

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/