ケリングがケリング ジュエリーを設立、ジャン＝マルク・デュプレがケリング ジュエリー CEOに就任

株式会社ケリングジャパン

ケリングは本日、ジュエリー事業の成長を体系化し加速させるための新組織「ケリング ジュエリー」の設立を発表しました。この新組織は、ブシュロン、ポメラート、ドド、キーリンといったケリング傘下のブランドに加え、現在統合が進んでいるラセッリ・フランコ・グループを含む、グループの生産体制を統合するものです。ラセッリ・フランコ・グループはその卓越したサヴォワール フェール（職人技）と最先端技術により、この新組織の中核的な役割を担います。

ケリング ジュエリーのCEOにはジャン＝マルク・デュプレが即日付にて就任します。各ジュエリーブランドのCEOはデュプレの直属となり、戦略面での整合性とオペレーションの連携が一層強化されます。また、デュプレは引き続きグループ COOとして、財務、M&A、投資家向け広報、不動産、デジタル、総務などの領域も統括します。

ケリング ジュエリーは、各ブランドが持つクリエイティブなアイデンティティや、アイコニックな製品・ハイジュエリーコレクションの開発力を生かし、グループ全体の成長を支える統合プラットフォームとして機能します。また、本組織により、ファッションおよびレザーグッズブランドを含む同カテゴリー内で、新たなビジネス機会をグループとして横断的に活用することが可能となります。

ケリング CEOであるルカ・デメオは次のように述べています。「創造性と卓越性が不可分であるこの

ジュエリーという専門領域において、ケリング ジュエリーはグループに、各ブランドの野心を支える強力で一体感のあるプラットフォームを提供します。また、ジャン＝マルクの就任を大変嬉しく思います。彼の専門性は、ジュエリー分野におけるグループの潜在力を最大限に引き出すうえで重要な役割を果たすでしょう」

ジャン＝マルク・デュプレ ポートレート

Photo credit: Carole Bellaiche

ケリングについて

ケリングは、ファミリーが率いるグローバル・ラグジュアリー・グループです。クチュール＆レディ・トゥ・ウエア、レザーグッズ、ジュエリー、アイウエア、ビューティの分野において、情熱と専門性をもつ人々が集い、創造的なラグジュアリーブランドを育む拠り所となっています。傘下には、グッチ、サンローラン、ボッテガ・ヴェネタ、バレンシアガ、マックイーン、ブリオーニ、ブシュロン、ポメラート、ドド、キーリン、ジノリ1735に加え、ケリング アイウエア、ケリング ボーテがあります。ケリングは、その戦略の中核にクリエイティビティ（創造性）を掲げることにより、各ブランドが自らのクリエイティブな表現において新たな地平を切り拓き、未来のラグジュアリーをサステナブルかつ責任ある形で創造することを可能にしています。私たちはこの信念をシグネチャーに込めています── “Creativity is our Legacy”（受け継がれていく創造性）

また、2025年にはグループ全体で約147億ユーロの売上高を達成し、グループ社員の数は年度末時点で約44,000人に上ります。