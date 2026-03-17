株式会社日商保、公式noteアカウントを開設

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株式会社日商保


■ 開設の背景と目的


株式会社日商保（本社：東京都港区、代表取締役社長：豊岡 順也、以下「日商保」）は、情報発信プラットフォーム「note」にて公式アカウントを開設しましたことをお知らせいたします。



日商保は「本業を助ける金融でありたい」という企業理念のもと、2011年の創業以来、敷金減額保証サービス「敷金半額くん」をはじめとする各種サービスを通じて、規模・業種を問わずあらゆる企業の事業成長を支援してまいりました。



さらなる事業成長を見据え、弊社のカルチャーや働く人々の姿、事業・サービスの取り組みなど、日商保をより多角的に知っていただける情報発信の場として、このたびnoteを開設することといたしました。


日商保のnoteを見る :
https://note.com/jpcpg

■ 発信コンテンツの概要


１. 代表・社長メッセージ

代表取締役社長・豊岡順也が、会社のビジョン・経営哲学・採用にかける想いなどを自らの言葉で発信します。創業から現在に至るまでの歩みや、日商保が目指す未来についても率直にお伝えしてまいります。


２. 社員インタビュー・カルチャー紹介

各部門で活躍する社員へのインタビューを通じて、日商保の働き方・チームの雰囲気・キャリアパスなどをリアルにお届けします。「どんな人が働いているのか」「入社後にどう成長できるのか」といった求職者の疑問に応える内容を中心に構成します。


３. サービス・事業紹介

「敷金半額くん」「敷金返還くん」などのサービス概要や活用事例、業界トレンドなど、事業への理解を深めていただける情報も継続的に発信いたします。



■ 公開記事のご紹介

開設にあわせ、以下2つのインタビューシリーズを公開しております。


社長インタビュー（全3回）(https://note.com/jpcpg/n/n91bbf504b9a6)


創業の原点から経営哲学、採用への想いまで、代表取締役社長の豊岡順也が語ります。




CFO兼CHROインタビュー(https://note.com/jpcpg/n/nf31312748df6)


ナンバー2として組織を支える立場から、意思決定の哲学と日商保の組織づくりを語ります。




■ 公式noteアカウント


URL：https://note.com/jpcpg



■ 会社概要


会社名：株式会社日商保


所在地：東京都港区西新橋1-7-2 虎の門高木ビル3F


代表者：代表取締役社長 豊岡 順也


設立：2011年9月16日


資本金：64,649万円（資本準備金含む）


事業内容：信用保証業務、オフィス仲介業務 他


URL：https://jpcpg.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ】


株式会社日商保


TEL：03-6206-1669


MAIL：info@jpcpg.co.jp



広報担当：加美山


MAIL：s-kamiyama@jpcpg.co.jp