株式会社日商保、公式noteアカウントを開設

■ 開設の背景と目的

株式会社日商保

株式会社日商保（本社：東京都港区、代表取締役社長：豊岡 順也、以下「日商保」）は、情報発信プラットフォーム「note」にて公式アカウントを開設しましたことをお知らせいたします。

日商保は「本業を助ける金融でありたい」という企業理念のもと、2011年の創業以来、敷金減額保証サービス「敷金半額くん」をはじめとする各種サービスを通じて、規模・業種を問わずあらゆる企業の事業成長を支援してまいりました。

さらなる事業成長を見据え、弊社のカルチャーや働く人々の姿、事業・サービスの取り組みなど、日商保をより多角的に知っていただける情報発信の場として、このたびnoteを開設することといたしました。

■ 発信コンテンツの概要

日商保のnoteを見る :https://note.com/jpcpg１. 代表・社長メッセージ

代表取締役社長・豊岡順也が、会社のビジョン・経営哲学・採用にかける想いなどを自らの言葉で発信します。創業から現在に至るまでの歩みや、日商保が目指す未来についても率直にお伝えしてまいります。

２. 社員インタビュー・カルチャー紹介

各部門で活躍する社員へのインタビューを通じて、日商保の働き方・チームの雰囲気・キャリアパスなどをリアルにお届けします。「どんな人が働いているのか」「入社後にどう成長できるのか」といった求職者の疑問に応える内容を中心に構成します。

３. サービス・事業紹介

「敷金半額くん」「敷金返還くん」などのサービス概要や活用事例、業界トレンドなど、事業への理解を深めていただける情報も継続的に発信いたします。

■ 公開記事のご紹介

開設にあわせ、以下2つのインタビューシリーズを公開しております。

社長インタビュー（全3回）(https://note.com/jpcpg/n/n91bbf504b9a6)

創業の原点から経営哲学、採用への想いまで、代表取締役社長の豊岡順也が語ります。

CFO兼CHROインタビュー(https://note.com/jpcpg/n/nf31312748df6)

ナンバー2として組織を支える立場から、意思決定の哲学と日商保の組織づくりを語ります。

■ 公式noteアカウント

URL：https://note.com/jpcpg

■ 会社概要

会社名：株式会社日商保

所在地：東京都港区西新橋1-7-2 虎の門高木ビル3F

代表者：代表取締役社長 豊岡 順也

設立：2011年9月16日

資本金：64,649万円（資本準備金含む）

事業内容：信用保証業務、オフィス仲介業務 他

URL：https://jpcpg.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社日商保

TEL：03-6206-1669

MAIL：info@jpcpg.co.jp

広報担当：加美山

MAIL：s-kamiyama@jpcpg.co.jp