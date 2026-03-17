贅沢2種類のメロンをヨーグルトで堪能！「オイコス　プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 メロンミックス」を3月23日より期間限定で新発売

ダノンジャパン株式会社

ダノンジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：ロドリゴ・リマ、以下ダノンジャパン）は、カラダを動かすすべての人の良質なタンパク質補給を応援する「オイコス」ブランドより、新たに「オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 メロンミックス」を、2026年3月23日（月）より全国のコンビニエンスストアにて、3月30日（月）より全国のスーパーマーケットにて期間限定で発売します。

オイコス プロテインヨーグルトでは、幅広い方々においしく良質なタンパク質を補給いただけるよう、定番のラインナップに加え、毎年多彩な限定フレーバーを展開しています。今回新たに発売する「オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 メロンミックス」は、2026年最初の期間限定品であり、オイコスで初めて人気フルーツ“メロン”を採用したフレーバーとなります。

【製品の特長】

「メロンミックス」は、ふたを開けた瞬間に広がるメロンの芳醇な香りと、爽やかな甘みが楽しめる、ブレンドタイプのヨーグルトです。赤肉メロンと青肉メロン、2種類の果汁を使用し、アクセントとして桃の果肉をプラスすることで奥行きのある味わいを実現しました。また、体への吸収率が高く、筋肉合成にも有効利用されやすい「高吸収タンパク質」を10.1g配合。脂肪分ゼロ、血糖値が急激に上がりにくい低GI※1、1カップ84kcalというヘルシーさも兼ね備えています。贅沢なメロンの風味を、毎日の間食や食事のお供に、気軽に楽しめるヨーグルトフレーバーです。

パッケージには、本製品の特長である2種類のメロンと桃に加え、バスケットボールをモチーフにしたイラストをデザイン。華やかさと力強さを両立した、オイコスらしいエネルギッシュな世界観を表現しました。

ダノン オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 メロンミックス

今後もオイコスは、幅広い方々が日常的においしく良質なタンパク質を補給できるよう、魅力的なフレーバー開発に取り組んでまいります。

【製品データ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175740/table/8_1_6ade9f970131f427b3a433b5a8b1c46b.jpg?v=202603171251 ]

【高吸収タンパク質とは】

筋肉や骨など、体づくりに欠かせないタンパク質摂取においては、“量”のみならず、“質”が重要と言われています。オイコスが掲げる「高吸収タンパク質」とは、体へ吸収・利用される割合が高く、筋肉合成などに有効活用されやすい良質なタンパク質のことです。オイコスに配合されているタンパク質が身体に吸収・利用される割合は、茹でた鶏ささみ肉に匹敵する数値※2となっており、高い割合で血中に吸収されることが分かっています。（詳細はこちら(https://www.danone.co.jp/oikos/#features)）

※1：[出典] ISO 26642:2010 Food products - Determination of the glycemic index (GI) and recommendation for food classificationより、GI値55以下のものを指す

※2：タンパク質の吸収・利用される割合を表す消化性必須アミノ酸スコア（DIAAS）の数値に基づく。 「ダノン オイコス」は分析値、ささみは「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年 にわとり／ささみ／ゆで」のアミノ酸からDIAAS（消化必須アミノ酸スコア）をダノンジャパンが算出して比較

＜オイコスについて＞

オイコスは、「ジブン、追い越す。」をブランドメッセージとし、スポーツをはじめ体を動かすすべての人が、手軽に良質なタンパク質補給をできるようサポートするブランドです。オイコスの全製品に、体へ吸収される割合が高く、筋肉合成などに有効利用される「高吸収タンパク質」が使用されています。「オイコス プロテインヨーグルト」は、全ラインナップでタンパク質10g以上を含有しているほか、脂肪ゼロ、血糖値が急激に上がりにくい低GI、100kcal以下という特長を兼ね備えており、朝食はもちろん、間食や午後のおやつ、夜食など、幅広い喫食機会で支持されています。また2024年に販売開始した「オイコス プロテインドリンク(https://www.danone.co.jp/oikos/proteindrink/)」は、1本（240ml）で18gの高吸収タンパク質を手軽に摂取できる製品となっており、移動中や運動後など、多様なシーンにおけるタンパク質補給をサポートしてきました。2026年からは、より高い摂取量を求める層に向けて、高吸収タンパク質25gを配合した「オイコス PRO プロテインドリンク 高吸収タンパク質25g」シリーズが加わり、ニーズに応じた選択肢がさらに広がっています。

https://www.danone.co.jp/oikos/

＜ダノンジャパンについて＞

1919年に世界初のヨーグルト工業化に成功し、現在フランス・パリに本拠を置くダノンは、「世界中のより多くの人々に、食を通じて健康をお届けする」ことをミッションに、健康を重視した製品群を通して世界中でシェアを拡げている、食品・飲料業界のリーディングカンパニーです。ダノンは「チルド乳製品と植物由来の製品」「ウォーター」「専門栄養食品」の3つのカテゴリーでグローバルに事業を展開しており、世界120以上の地域で製品を販売しています。日本市場には1980年に参入し、現在はダノンジャパン株式会社として、乳製品の「ダノン ビオ」「ダノン オイコス」「ダノンヨーグルト」「ベビーダノン」「プチダノン」、また植物性食品（オーツミルク）の「アルプロ」を展開しています。またダノンジャパンは2020年、日本の大手消費財メーカーおよび食品業界で初めて、社会や環境に配慮した事業活動において一定の基準を満たした企業のみに与えられる国際認証「B Corp」を取得しており、「One Planet. One Health」というビジョンのもと、より健康的で持続可能な事業展開・経営に尽力しています。

https://www.danone.co.jp