ホテル・旅館・民泊宿泊管理システム「Smart Order PMS」予約エンジン全面リニューアル

株式会社スマートオーダー

「Smart Order PMS」予約エンジンを全面リニューアルしました

株式会社スマートオーダー（本社：東京都港区、代表取締役：石川拓也）は、同社が開発する宿泊管理システム「Smart Order PMS」において、事業者の運営効率の最適化およびユーザー体験のさらなる向上を目的として、2026年3月4日、予約エンジン機能（予約エンジン・中国版予約エンジン・小紅書（RED）ミニプログラム）の大幅なアップデートを実施しました。

本アップデートでは、宿泊・観光事業者向けの運営管理機能（管理画面）とユーザーの予約体験（ユーザー画面）を全面的に強化しました。自社サイト予約の強化や中国SNSとの連携を通じて、インバウンド集客および販売転換率の向上を支援します。

【製品サイト：https://www.smartorder.ai/ja_jp/】

【予約エンジンについて】

世界中の検索エンジンやソーシャルメディアプラットフォームから直接予約を獲得できます。手数料ゼロで直接予約を増やすことで、収益向上に貢献します。

【管理機能を強化、より効率的な運営を実現】

今回のアップデートでは、宿泊施設や観光事業者がより効率的にオンライン販売を行えるよう、管理機能の改善を行いました。

■ サイト個別設定機能の追加

各サイトごとに個別の開通およびカスタマイズ設定が可能となり、事業者は運営方針に応じた柔軟なサイト運用を行えるようになります。

■ 設定フローの最適化

管理画面の導線およびガイドを最適化し、サイト構築および設定プロセスをより分かりやすくしました。これにより、初期設定時の操作負担を軽減します。

■ 民泊の一括登録機能を実装

複数の民泊施設を同時に登録できるようになり、商品掲載の作業効率を大幅に向上させます。

■ サイトデザイン機能の追加

テンプレートをワンクリックで適用できる新機能を導入しました。短時間でブランドイメージに合わせたサイトを構築できます。

■ 独自ドメイン設定に対応

独立サイトにおいてカスタムドメインの設定が可能となり、ブランド認知の向上および信頼性の強化を支援します。

【ユーザー体験を改善、予約導線と検索機能を強化】

ユーザー側の操作体験も大幅に改善し、検索性および利便性の向上を図りました。

■ UIデザインの刷新

ページデザインを全面的に見直し、より直感的で快適な閲覧体験を提供します。

■ 検索機能の強化

検索アルゴリズムを改善し、客室タイプ名称や食事付きプランなどの条件でより正確な検索が可能となりました。

■ マイページ機能の追加

ユーザー登録・ログイン機能を追加しました。ユーザーは予約履歴の確認や予約キャンセルをオンラインで行えるようになりました。

■ 小紅書（RED）ログイン機能の改善

中国SNS小紅書（RED）の連携において、従来の認証コードログインから携帯電話番号による認証ログイン方式へ変更しました。これによりログインの利便性が向上しました。

【Smart Order PMSの概要】

20万施設300万室以上の導入実績を誇るクラウド型オールインワン宿泊管理システム（PMS）です。

「Smart Order PMS」は施設・客室管理だけでなく、「宿泊名簿のオンライン化」「自動客室割りあて」「清掃管理」「ブッキングエンジン」、「価格・在庫同期」「OTAチャネルのメッセージ管理」など宿泊施設運営に必要な機能を網羅しており、宿泊施設運営の課題をワンストップで解決いたします。また、スマートキーなど、セルフチェックイン設備の提供もしており、フロントの無人化・少人化による更なる効率化も実現可能です。



2016年リリース以降「Smart Order PMS」は進化を続けており、2023年には日本でサービス展開を開始し、「Smart Order PMS」を利用した取引が、グローバルで年間7900億円を達成いたしました。

これまで様々な課題を解決してきた「実績」とそれを支える「技術力」を活かし、宿泊施設の効率的な運営を実現し、サービスの品質と収益性を向上させるソリューションを提供いたします。

【製品サイト：https://www.smartorder.ai/ja_jp/】

【株式会社スマートオーダーの概要】

会社名：株式会社スマートオーダー（https://smartorder-jp.com/）

代表者：代表取締役 石川 拓也

所在地：東京都港区芝浦二丁目17番13号 保坂興産ビル6F

事業 ：

- クラウド型PMS「Smart Order PMS」の開発・販売・運営- 宿泊施設向けチェックインシステム、設備の開発・販売