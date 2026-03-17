【男女1000人に聞いた】部屋の片付けや掃除が得意そうな芸能人ランキング！

株式会社NEXER

■部屋の片付けや掃除が得意そうな芸能人といえば？

テレビやSNSで見かける芸能人の立ち居振る舞いから、「この人は部屋もきれいにしていそうだな」と感じたことはありませんか？DIYが趣味の人、潔癖症を公言している人、いつも清潔感のある佇まいの人など、その理由はさまざまでしょう。

ということで今回は合同会社アイワクリーンと共同で、全国の男女1000名を対象に「部屋の片付けや掃除が得意そうな芸能人」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと合同会社アイワクリーンによる調査」である旨の記載

・合同会社アイワクリーン（https://aiwaclean.com/）へのリンク設置

「部屋の片付けや掃除が得意そうな芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月27日 ～ 3月12日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「部屋の片付けや掃除が得意そう」と思う芸能人をひとりだけ教えてください。

質問2：その芸能人を選んだ理由を教えてください。

部屋の片付けや掃除が得意そうな芸能人ランキング！

◆第1位 ヒロミ 97票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・DIYとかしていて綺麗好きそうだから。（20代・女性）

・家事に関してさまざまな知識を持ち、とても器用にいろんなことをこなすイメージだから。（40代・男性）

・内装の仕事をするついでに部屋の片付けをうまくこなすコツを知っていそうなイメージ。（40代・男性）

・手先が器用なので整理整頓もオリジナルでやってそう。（40代・男性）

・DIYが得意なイメージがあるから。（40代・女性）

・性格がキッチリしているイメージがある。私生活でもキッチリしていそう。（30代・女性）

1位は「ヒロミ」さんでした。

テレビ番組でのDIYやリフォームの印象が強く反映された結果です。「手先が器用」「内装に詳しい」といった声が多く、ものづくりへのこだわりが、そのまま住環境への意識の高さとして受け止められています。

◆第2位 北川景子 50票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・汚れているイメージがない。（40代・女性）

・家のことも家事もすべて完璧そうだから。（40代・女性）

・完璧主義だから。（50代・女性）

・テキパキと効率よく動きそう。（50代・男性）

・見た目通りきれい好きなイメージ。（60代・男性）

2位は「北川景子」さんでした。

「完璧」「きっちり」という言葉が多く寄せられました。女優としての凛とした佇まいが、日常生活でもすべてをきちんとこなしていそうという印象につながっているようです。

◆第3位 今田耕司 42票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・大の清潔好きで有名だから。（20代・男性）

・潔癖症だと思うから。（30代・男性）

・潔癖症のイメージがあるので掃除のこだわりが強そうでした。（40代・女性）

・綺麗好きで部屋が綺麗なことで有名だから。（40代・男性）

・家がいつもきれいだとテレビで話していたので。（40代・女性）

3位は「今田耕司」さんでした。

選出理由として圧倒的に多かったのが「潔癖症」というキーワードです。テレビ番組で自らきれい好きであることを公言しているエピソードが広く浸透しており、それが説得力のある選出理由になっています。

◆第4位 タモリ 38票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・シンプルなライフスタイルを好んでいるという話を聞いたことがあるから。（30代・男性）

・いつも身の回りを綺麗にしてそうなので。（40代・男性）

・几帳面な印象がある。（50代・男性）

・料理好きだから、キッチン周りはとくに綺麗にしていそう。（60代・女性）

・几帳面で整理上手なイメージ。（60代・男性）

4位は「タモリ」さんでした。

長年のテレビ出演で培われた「几帳面」「丁寧」というイメージが選出理由の中心でした。料理好きとしても知られていることから、キッチンを含めた住空間全体をきれいに保っていそうだと感じる人が多いようです。

◆第5位 坂上忍 29票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・洗濯も分けて洗うと言っていたのでこだわりが強そう。（40代・女性）

・ペットへの気配りがすごいから細かい所も行き届いてそう。（40代・男性）

・チリ一つ許さなそうな感じだから。（50代・男性）

・潔癖症を自任しているからです。（50代・男性）

・きれい好きで有名だから。（50代・男性）

5位は「坂上忍」さんでした。

今田耕司さんと同様に「潔癖症」「きれい好き」というイメージが選出理由の大半を占めていました。加えて、ペットを大切にしている姿から「細かいところにまで気が行き届く」という印象を持つ人もいて、日頃の言動がそのまま掃除上手のイメージにつながっていることがわかります。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 近藤麻理恵 27票

・整理整頓のプロフェッショナルだと感じるから。（30代・男性）

・片付けコンサルタントだから。（30代・男性）

・世界のコンマリとして活躍してるから。（40代・女性）

第7位 GACKT 26票

・余計なものを持たず、洗練されたものしか持たないイメージがあるため。（30代・女性）

・こだわりが強くきっちりとしてそう。（30代・女性）

・清潔そうなイメージです。（60代・男性）

同率第8位 芦田愛菜 23票

・頭がいいので、効率を考えて最小限の手間できれいにしていそう。（50代・女性）

・なにごともきっちりしてそうだから。（60代・男性）

・常日頃から身の回りのことは綺麗にしていそうだから。（60代・男性）

同率第8位 アンミカ 23票

・テキパキと楽しく掃除をしているイメージがあります。（30代・女性）

・綺麗好きそうだし要領よく掃除をしそうなので。（50代・女性）

・化粧やコーディネートだけでなくて、住まいも綺麗にしていそうだから。（50代・男性）

第10位 石田ゆり子 22票

・清楚で綺麗好きに見えるから。（40代・女性）

・猫好きなのできれいにしてそう。（40代・男性）

・いつもきちんとしている。（60代・女性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

部屋の片付けや掃除が得意そうな芸能人ランキング1位は、DIYやリフォームの腕前でおなじみの「ヒロミ」さんでした。

全体を通して、「潔癖症」「きれい好き」といった本人の公言やテレビでの印象に加え、「几帳面そう」「きちんとしてそう」という佇まいからのイメージが選出理由の多くを占めていました。

理想と現実は別物ですが、自分の部屋をきれいに保つのが難しいと感じている方は、プロの清掃サービスを活用してみるのもひとつの方法かもしれません。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと合同会社アイワクリーンによる調査」である旨の記載

・合同会社アイワクリーン（https://aiwaclean.com/）へのリンク設置

【合同会社アイワクリーンについて】

住所：〒509-0201 岐阜県可児市川合2608番地68（岐阜本社）

代表：芝田 健二

電話番号：0120-322-221

事業内容：遺品整理、生前整理、ゴミ屋敷片付け、買取、リサイクル業、特殊清掃、ネット販売、終活相談、永代供養墓、神棚販売

URL：https://aiwaclean.com/

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

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