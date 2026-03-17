デジタルバンキングおよびスマートATM技術による市場成長の加速を受け、世界のATM市場は2032年までに337億4,000万米ドルに達する見通し

デジタルバンキングおよびスマートATM技術による市場成長の加速を受け、世界のATM市場は2032年までに337億4,000万米ドルに達する見通し