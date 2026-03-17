自己免疫モノクローナル抗体市場、2036年に104.70億米ドルへ拡大見通し―CAGR 5.78%で進む次世代自己免疫治療の高度化

自己免疫モノクローナル抗体市場、2036年に104.70億米ドルへ拡大見通し―CAGR 5.78%で進む次世代自己免疫治療の高度化