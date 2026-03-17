［イベント］2026年企業主導型両親学級スタート 第1回目のテーマ「赤ちゃんを迎えるパパの役割」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀）は、企業と専門家の協力による非営利プロジェクト「企業主導型両親学級」の第1回を、2026年3月22日（日）にトヨタモビリティ富山 高岡にて開催いたします。
居住地に関わらず誰でも参加できる柔軟な運営体制により、産前産後のパパママに向け、妊娠や出産、子育てにまつわる様々な課題について学ぶ機会を提供しています。
今回のテーマ「赤ちゃんを迎えるパパの役割」
男性の「産後うつ」を防ぐ、パパ目線の学び
近年、男性の育児休暇取得率が向上する一方で、育児と仕事の両立に悩む父親が増加しており、それが男性の「産後うつ」の一因とも言われています。本講座では、二児の父でもある産婦人科医・津田竜広先生を招き、専門医としての知見と自身の経験を交えた「パパ目線」の講義を行います。
プログラム内容
本講座は、体感型のワークショップと専門医によるレクチャーの二部構成で実施します。
【前半】妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び
講師： 高橋 由紀（一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事）
内容： 産前産後の心身の整え方や、赤ちゃんが心地よいと感じる抱き方・遊び方を、実技を交えてご紹介します。
【後半】赤ちゃんを迎えるパパの役割
講師： 津田 竜広 氏（産婦人科医）
内容： パパが直面する育児の壁や、家庭内での役割について。専門医の立場から、健やかな親子関係・夫婦関係を築くヒントを伝授します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344299/images/bodyimage1】
開催概要
日時： 2026年3月22日（日）10:30～12:00
会場： トヨタモビリティ富山 高岡（高岡市美幸町1丁目1-72）
対象： 妊娠4ヶ月～10ヶ月、または生後2ヶ月～1歳頃までのパパ・ママ、赤ちゃんとそのご家族
参加費： 無料（企業・専門家の協力による非営利運営）
お申し込み方法：https://mielca.com/bodysence/PublicSeminar.aspx?gId=1&sId=1&eId=1379
時代背景と本事業の役割
2022年、コロナ禍により行政や産院の両親学級が中止され、産後うつのリスクが急速に高まったことを機に、富山県にて本プロジェクトは産声を上げました。現在、本学級は単なる育児教室の枠を超え、「企業・専門家・地域が共創する、3つの新たな価値」を提供しています。
1.「住所」に縛られないボーダレスな支援
行政主体では難しい「住民票のない地域住民の受け入れ」を可能にし、広域からの参加を実現。
制度の隙間で不安を抱える親子を、地域全体で受け入れる体制を構築しています。
2.「産前・産後」を繋ぐ切れ目ないケア
産前だけでなく、育児のリアルな悩みが増大する「産後」の参加も歓迎。
夫婦のコミュニケーションを継続的にサポートすることで、産後うつや孤立を防ぎます。
3.「土日開催」による主体的なパパの参画
平日の参加が難しい働くパパたちが、夫婦揃って実技を学べる機会を創出。
知識だけでなく、体験を通じた「チーム育児」の土台作りを支援します。
北陸 企業主導型両親学級 協賛企業・後援
特別協賛（プラチナサポーター）
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
協賛（ゴールドサポーター）
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
居住地に関わらず誰でも参加できる柔軟な運営体制により、産前産後のパパママに向け、妊娠や出産、子育てにまつわる様々な課題について学ぶ機会を提供しています。
今回のテーマ「赤ちゃんを迎えるパパの役割」
男性の「産後うつ」を防ぐ、パパ目線の学び
近年、男性の育児休暇取得率が向上する一方で、育児と仕事の両立に悩む父親が増加しており、それが男性の「産後うつ」の一因とも言われています。本講座では、二児の父でもある産婦人科医・津田竜広先生を招き、専門医としての知見と自身の経験を交えた「パパ目線」の講義を行います。
プログラム内容
本講座は、体感型のワークショップと専門医によるレクチャーの二部構成で実施します。
【前半】妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び
講師： 高橋 由紀（一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事）
内容： 産前産後の心身の整え方や、赤ちゃんが心地よいと感じる抱き方・遊び方を、実技を交えてご紹介します。
【後半】赤ちゃんを迎えるパパの役割
講師： 津田 竜広 氏（産婦人科医）
内容： パパが直面する育児の壁や、家庭内での役割について。専門医の立場から、健やかな親子関係・夫婦関係を築くヒントを伝授します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344299/images/bodyimage1】
開催概要
日時： 2026年3月22日（日）10:30～12:00
会場： トヨタモビリティ富山 高岡（高岡市美幸町1丁目1-72）
対象： 妊娠4ヶ月～10ヶ月、または生後2ヶ月～1歳頃までのパパ・ママ、赤ちゃんとそのご家族
参加費： 無料（企業・専門家の協力による非営利運営）
お申し込み方法：https://mielca.com/bodysence/PublicSeminar.aspx?gId=1&sId=1&eId=1379
時代背景と本事業の役割
2022年、コロナ禍により行政や産院の両親学級が中止され、産後うつのリスクが急速に高まったことを機に、富山県にて本プロジェクトは産声を上げました。現在、本学級は単なる育児教室の枠を超え、「企業・専門家・地域が共創する、3つの新たな価値」を提供しています。
1.「住所」に縛られないボーダレスな支援
行政主体では難しい「住民票のない地域住民の受け入れ」を可能にし、広域からの参加を実現。
制度の隙間で不安を抱える親子を、地域全体で受け入れる体制を構築しています。
2.「産前・産後」を繋ぐ切れ目ないケア
産前だけでなく、育児のリアルな悩みが増大する「産後」の参加も歓迎。
夫婦のコミュニケーションを継続的にサポートすることで、産後うつや孤立を防ぎます。
3.「土日開催」による主体的なパパの参画
平日の参加が難しい働くパパたちが、夫婦揃って実技を学べる機会を創出。
知識だけでなく、体験を通じた「チーム育児」の土台作りを支援します。
北陸 企業主導型両親学級 協賛企業・後援
特別協賛（プラチナサポーター）
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
協賛（ゴールドサポーター）
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山