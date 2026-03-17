創業50周年の明日香野が応援するトレイルランナー・枝元香菜子選手、台湾のXtrail kenting by UTMBで優勝
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野が応援するトレイルランナー・枝元香菜子選手が、2026年3月7日（土）に台湾で行われた「Xtrail kenting by UTMB」の50kmカテゴリーで女子総合優勝を果たしました。
大会公式サイト：https://xtrail.utmb.world/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344289/images/bodyimage1】
同レースは、UTMBワールドシリーズとして台湾で初開催された記念すべき大会となりました。台湾島の南端に位置する恒春半島の墾丁（ケンティン）国家公園につくられたコースは比較的アップダウンが少なく、走りやすい区間が連続します。
最大瞬間風速20m超、最高気温25℃という厳しい環境で、枝元選手は序盤から男子選手とともに上位を走り、最初のエイドステーションには総合9位で到着。美しい海岸線や起伏に富んだ丘、深い森、サンゴの石灰岩が転がる峡谷など、多彩な景色の中を軽快に走り続けて、5時間19分33秒でゴールしました。
翌日の表彰式では、50km総合優勝の上田瑠偉選手とともに、枝元選手に現地のトレイルランナーから大声援で祝福され、台湾での人気ぶりがうかがえました。舞台に上がった枝元選手が台湾語で自己紹介すると、ひときわ大きな声援が上がりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344289/images/bodyimage2】
今年初の海外レースを制した枝元選手。9月にスペインのカナリア諸島で開催されるスカイランニング世界選手権に向け、順調な滑り出しを切ることができました。
明日香野はこれからも、世界に挑戦する枝元選手の活動を応援するとともに、ミッションである『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』の実現に向け、スポーツや地域イベントなど、さまざまな活動に取り組む方々に寄り添い、和菓子を通じて応援してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344289/images/bodyimage3】
＜明日香野ならびにグループ企業のサポート＞
明日香野は枝元香菜子選手に下記のサポートを行なっています。
・アスリート活動における金銭的支援
・大人のためのスポーツブランド「LUC＋」のスポーツウェア提供
・行動食「道中茶寮」シリーズ提供
・SNSやWEBによる紹介など、情報の発信
＜枝元香菜子（えだもと・かなこ）プロフィール＞
神奈川県横浜市出身。石川県在住。大学まではソフトボールに打ち込み、大学院生時代にトレイルランニングと出会い、山を走り始める。現在は大学教員として勤務しながら、20km前後から100mile（160km）まで幅広いカテゴリーのレースで活躍。趣味はお菓子作り。
Instagram https://www.instagram.com/edamokana/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005850822624
【最近の主な実績】
■2025年
「The 9 Dragons Ultra」The 50/50の部 優勝（香港）
「平尾富士トレイルランニングレース」ロング24km女子の部 優勝（長野県）
「Mt.FUJI100」FUJI100miの部 4位（静岡県、山梨県）
「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB」100kmの部 完走（石川県）
「志賀高原100」55kmの部 優勝（長野県）
■2026年
「Xtrail kenting by UTMB」50kmの部優勝（台湾）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344289/images/bodyimage4】
【明日香野の定番和菓子】
明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。
大会公式サイト：https://xtrail.utmb.world/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344289/images/bodyimage1】
同レースは、UTMBワールドシリーズとして台湾で初開催された記念すべき大会となりました。台湾島の南端に位置する恒春半島の墾丁（ケンティン）国家公園につくられたコースは比較的アップダウンが少なく、走りやすい区間が連続します。
最大瞬間風速20m超、最高気温25℃という厳しい環境で、枝元選手は序盤から男子選手とともに上位を走り、最初のエイドステーションには総合9位で到着。美しい海岸線や起伏に富んだ丘、深い森、サンゴの石灰岩が転がる峡谷など、多彩な景色の中を軽快に走り続けて、5時間19分33秒でゴールしました。
翌日の表彰式では、50km総合優勝の上田瑠偉選手とともに、枝元選手に現地のトレイルランナーから大声援で祝福され、台湾での人気ぶりがうかがえました。舞台に上がった枝元選手が台湾語で自己紹介すると、ひときわ大きな声援が上がりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344289/images/bodyimage2】
今年初の海外レースを制した枝元選手。9月にスペインのカナリア諸島で開催されるスカイランニング世界選手権に向け、順調な滑り出しを切ることができました。
明日香野はこれからも、世界に挑戦する枝元選手の活動を応援するとともに、ミッションである『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』の実現に向け、スポーツや地域イベントなど、さまざまな活動に取り組む方々に寄り添い、和菓子を通じて応援してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344289/images/bodyimage3】
＜明日香野ならびにグループ企業のサポート＞
明日香野は枝元香菜子選手に下記のサポートを行なっています。
・アスリート活動における金銭的支援
・大人のためのスポーツブランド「LUC＋」のスポーツウェア提供
・行動食「道中茶寮」シリーズ提供
・SNSやWEBによる紹介など、情報の発信
＜枝元香菜子（えだもと・かなこ）プロフィール＞
神奈川県横浜市出身。石川県在住。大学まではソフトボールに打ち込み、大学院生時代にトレイルランニングと出会い、山を走り始める。現在は大学教員として勤務しながら、20km前後から100mile（160km）まで幅広いカテゴリーのレースで活躍。趣味はお菓子作り。
Instagram https://www.instagram.com/edamokana/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005850822624
【最近の主な実績】
■2025年
「The 9 Dragons Ultra」The 50/50の部 優勝（香港）
「平尾富士トレイルランニングレース」ロング24km女子の部 優勝（長野県）
「Mt.FUJI100」FUJI100miの部 4位（静岡県、山梨県）
「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB」100kmの部 完走（石川県）
「志賀高原100」55kmの部 優勝（長野県）
■2026年
「Xtrail kenting by UTMB」50kmの部優勝（台湾）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344289/images/bodyimage4】
【明日香野の定番和菓子】
明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。