リディアダンスアカデミー柏校にてreikaの新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、千葉県柏市中央のダンススタジオにて新クラス（担当：reika）を3月16日よりスタートいたしました。
HP：https://re-dia.jp/blog/kashiwa-newclass-reika/
［講師］
reika
担当レッスン
■毎週月曜日（3/16スタート）
16:30-17:15 リトル
17:30-18:30 キッズ／KPOP
18:40-19:40 キッズ＆一般／HIPHOP
[ プロフィール ]
7歳よりダンスを始め、Hiphopを中心にPop,Jazz等様々なジャンルに触れる。
大学進学後、東京農業大学ダンスサークル「Rhythmic Groove」に所属し、会長を務める。
現在都内を中心にナンバー出展やバトル出場等の活動をしている。
2023 MissCollegeDancer2023 ファイナリスト
2024 Choreo1 ファイナリスト
[ レッスン内容紹介 ]
音楽にのることやその日その時の感情、そして自分らしさを大切に！をモットーにレッスンしていきます！
ダンスを楽しみながらスキルアップにも繋がるよう、基礎からじっくり丁寧に教えます。
3月は無料体験会を実施！
オープンに伴い、3月は無料体験会を実施します。
無料体験会は少人数で開講します。
・リトル(3-6歳)クラス 5人
・キッズ(小学生)クラス 10人
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/130/107
新規オープンだから、初心者の方や始めるのが不安な方も安心して始められます。
ぜひこの機会に無料体験会にお越しください。
※無料体験は各クラス1回のみ受講可。
※定員に達したクラスは、受付を終了します。他の週、もしくは他のクラスをご受講ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー柏校へ』
3月は無料体験会を開催いたします。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー柏校
所在地：〒277-0023 千葉県柏市中央1-4-28 セントラルオーク1階4号
最寄駅：常盤線/野田線「柏駅」徒歩7分
開講曜日：月・金・日
ホームページ：https://re-dia.jp/kashiwa/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343851/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/kashiwa-newclass-reika/
［講師］
reika
担当レッスン
■毎週月曜日（3/16スタート）
16:30-17:15 リトル
17:30-18:30 キッズ／KPOP
18:40-19:40 キッズ＆一般／HIPHOP
[ プロフィール ]
7歳よりダンスを始め、Hiphopを中心にPop,Jazz等様々なジャンルに触れる。
大学進学後、東京農業大学ダンスサークル「Rhythmic Groove」に所属し、会長を務める。
現在都内を中心にナンバー出展やバトル出場等の活動をしている。
2023 MissCollegeDancer2023 ファイナリスト
2024 Choreo1 ファイナリスト
[ レッスン内容紹介 ]
音楽にのることやその日その時の感情、そして自分らしさを大切に！をモットーにレッスンしていきます！
ダンスを楽しみながらスキルアップにも繋がるよう、基礎からじっくり丁寧に教えます。
3月は無料体験会を実施！
オープンに伴い、3月は無料体験会を実施します。
無料体験会は少人数で開講します。
・リトル(3-6歳)クラス 5人
・キッズ(小学生)クラス 10人
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/130/107
新規オープンだから、初心者の方や始めるのが不安な方も安心して始められます。
ぜひこの機会に無料体験会にお越しください。
※無料体験は各クラス1回のみ受講可。
※定員に達したクラスは、受付を終了します。他の週、もしくは他のクラスをご受講ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー柏校へ』
3月は無料体験会を開催いたします。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー柏校
所在地：〒277-0023 千葉県柏市中央1-4-28 セントラルオーク1階4号
最寄駅：常盤線/野田線「柏駅」徒歩7分
開講曜日：月・金・日
ホームページ：https://re-dia.jp/kashiwa/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343851/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
プレスリリース詳細へ