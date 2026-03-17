応募数過去最多でインプレッション数約1000万超え！第8回『SNSマンガ大賞』最優秀作品賞は「ゴードン松坂」様です！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がキャラクターマンガ投稿の活性化及び、更なる可能性を秘めたキャラクターコンテンツを応援するため2026年2月2日（月）～2月16日（月）に開催した第8回『SNSマンガ大賞』の結果を発表いたします。
今回は「バレンタインデー」をテーマに開催し、過去最多となる139作品のご応募をいただきました。投稿作品の総インプレッション数は約1,029万、総いいね数は約23万に達し、SNS上で大きな反響を呼ぶ結果となりました。厳正な審査の結果、大賞（最優秀作品賞）は「ゴードン松坂」様に決定いたしました。
■大賞（最優秀作品賞）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343796/images/bodyimage1】
■審査のポイント
校則違反を口実にする女の子のいじらしさと、誠実で少し鈍感な風紀委員長のやり取りが、コミカルに微笑ましく描かれています。バレンタインらしい甘酸っぱさはもちろん、ホワイトデーへの期待感まで伝わってくるような、クオリティの高いご作品です。読み終わった後に幸せな気持ちになれる点も審査員一同の心に響き、高く評価させていただきました。
■エイノバ審査員特別賞
今回ご応募頂いた中で、惜しくも大賞には至らなかったものの、審査員より高く評価された４名の方々へ、エイノバ審査員特別賞を授与いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343796/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343796/images/bodyimage3】
■第8回結果と次回開催について
今回は2月14日の「バレンタインデー」をテーマに開催いたしました。
初めて参加してくださった方が半数以上を占め、これまでにない個性豊かで素敵な作品を数多く拝見することができました。
X上でハッシュタグ「#SNSマンガ大賞」と検索いただくと、本コンテストに寄せられた全作品をご覧いただけます。魅力的な作品が勢ぞろいしておりますので、ぜひご覧くださいませ。SNSマンガ大賞は今後も定期開催していく予定ですので、これからも皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
●SNSマンガ大賞X（旧Twitter）アカウント
@anova_snsmanga（https://twitter.com/anova_snsmanga）
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
今回は「バレンタインデー」をテーマに開催し、過去最多となる139作品のご応募をいただきました。投稿作品の総インプレッション数は約1,029万、総いいね数は約23万に達し、SNS上で大きな反響を呼ぶ結果となりました。厳正な審査の結果、大賞（最優秀作品賞）は「ゴードン松坂」様に決定いたしました。
■大賞（最優秀作品賞）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343796/images/bodyimage1】
■審査のポイント
校則違反を口実にする女の子のいじらしさと、誠実で少し鈍感な風紀委員長のやり取りが、コミカルに微笑ましく描かれています。バレンタインらしい甘酸っぱさはもちろん、ホワイトデーへの期待感まで伝わってくるような、クオリティの高いご作品です。読み終わった後に幸せな気持ちになれる点も審査員一同の心に響き、高く評価させていただきました。
■エイノバ審査員特別賞
今回ご応募頂いた中で、惜しくも大賞には至らなかったものの、審査員より高く評価された４名の方々へ、エイノバ審査員特別賞を授与いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343796/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343796/images/bodyimage3】
■第8回結果と次回開催について
今回は2月14日の「バレンタインデー」をテーマに開催いたしました。
初めて参加してくださった方が半数以上を占め、これまでにない個性豊かで素敵な作品を数多く拝見することができました。
X上でハッシュタグ「#SNSマンガ大賞」と検索いただくと、本コンテストに寄せられた全作品をご覧いただけます。魅力的な作品が勢ぞろいしておりますので、ぜひご覧くださいませ。SNSマンガ大賞は今後も定期開催していく予定ですので、これからも皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
●SNSマンガ大賞X（旧Twitter）アカウント
@anova_snsmanga（https://twitter.com/anova_snsmanga）
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
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Email：contact@anova.co.jp
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配信元企業：エイノバ株式会社
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