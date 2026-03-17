油圧式レールリフティング・ライニング装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（単腕型、双腕型）・分析レポートを発表
2026年3月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「油圧式レールリフティング・ライニング装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、油圧式レールリフティング・ライニング装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界の油圧式レールリフティング・ライニング装置市場は、2024年に27億9100万米ドルの規模で評価されており、2031年までに42億1900万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.2%と見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
油圧式レールリフティング・ライニング装置は、鉄道の分岐器および線路の保守や位置調整のために設計された専用設備です。油圧システムを動力源として利用し、レールや分岐器の持ち上げ、移動、位置調整などの作業を効率的かつ正確に行うことができます。この装置は鉄道線路の交換、保守作業、運行調整、分岐器の位置調整などに広く使用されています。
また、操作が比較的容易で作業効率が高く、複雑な線路環境でも作業を行えるという特徴があります。これにより鉄道保守作業の効率を大幅に向上させるとともに、作業員の労働負担を軽減する効果があります。本レポートでは、世界市場の動向を数量および金額の両面から分析し、市場競争、需給動向、需要変化の要因について総合的に評価しています。また、主要企業の企業概要、製品事例、2025年時点の市場シェア推定なども掲載しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までの油圧式レールリフティング・ライニング装置市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（米ドル／台）の観点から分析しています。
また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向について詳細に調査しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアの分析を行っています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、油圧式レールリフティング・ライニング装置市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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主要企業の動向
本レポートでは、油圧式レールリフティング・ライニング装置市場の主要企業としてPouget Rail、Plasser American、Harsco Rail、Geismar、Matisa、Schwihag、Railnu Machinery Corp、Zhuoli Industrial and Mining Equipment、Boyu Railway Equipment、Tiegong Railway Maintenance Machinery、Lianjie Mechatronics、Shuangxing Railway Machinery、Tiexiang Railway Machinery Equipment、Alex Railway Fasteningなどを取り上げています。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、技術開発の動向などを分析しています。これらの企業は鉄道保守機械や鉄道インフラ設備の分野で高い技術力を持ち、鉄道建設や鉄道保守作業向けにさまざまな設備を提供しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「油圧式レールリフティング・ライニング装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、油圧式レールリフティング・ライニング装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界の油圧式レールリフティング・ライニング装置市場は、2024年に27億9100万米ドルの規模で評価されており、2031年までに42億1900万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.2%と見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
油圧式レールリフティング・ライニング装置は、鉄道の分岐器および線路の保守や位置調整のために設計された専用設備です。油圧システムを動力源として利用し、レールや分岐器の持ち上げ、移動、位置調整などの作業を効率的かつ正確に行うことができます。この装置は鉄道線路の交換、保守作業、運行調整、分岐器の位置調整などに広く使用されています。
また、操作が比較的容易で作業効率が高く、複雑な線路環境でも作業を行えるという特徴があります。これにより鉄道保守作業の効率を大幅に向上させるとともに、作業員の労働負担を軽減する効果があります。本レポートでは、世界市場の動向を数量および金額の両面から分析し、市場競争、需給動向、需要変化の要因について総合的に評価しています。また、主要企業の企業概要、製品事例、2025年時点の市場シェア推定なども掲載しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までの油圧式レールリフティング・ライニング装置市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（米ドル／台）の観点から分析しています。
また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向について詳細に調査しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアの分析を行っています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、油圧式レールリフティング・ライニング装置市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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主要企業の動向
本レポートでは、油圧式レールリフティング・ライニング装置市場の主要企業としてPouget Rail、Plasser American、Harsco Rail、Geismar、Matisa、Schwihag、Railnu Machinery Corp、Zhuoli Industrial and Mining Equipment、Boyu Railway Equipment、Tiegong Railway Maintenance Machinery、Lianjie Mechatronics、Shuangxing Railway Machinery、Tiexiang Railway Machinery Equipment、Alex Railway Fasteningなどを取り上げています。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、技術開発の動向などを分析しています。これらの企業は鉄道保守機械や鉄道インフラ設備の分野で高い技術力を持ち、鉄道建設や鉄道保守作業向けにさまざまな設備を提供しています。