紳士着物市場：素材、商品タイプ、スタイル、流通チャネル、エンドユーザー別、世界予測、2026年～2032年
紳士着物市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.88%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、紳士着物市場調査レポートを発行・販売します。
「紳士着物レポート」では2025年米国関税が男性用着物産業における調達、価格体系、流通最適化に及ぼした累積的な運営・戦略的影響を言及するほか、業界リーダーが競争優位性を確立するために展開可能な、製品差別化・チャネル調整・供給網のレジリエンスに関する実践的な戦略的提言を分析します。
世界の紳士着物市場規模は、2025年に2億5,848万米ドルと評価され、2026年の2億7,630万米ドルから2032年には3億8,580万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1948900-mens-kimonos-market-by-material-product-type-style.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 紳士着物市場：素材別
第9章 紳士着物市場：製品タイプ別
第10章 紳士着物市場スタイル別
第11章 紳士着物市場：流通チャネル別
第12章 紳士着物市場：エンドユーザー別
第13章 紳士着物市場：地域別
第14章 紳士着物市場：グループ別
第15章 紳士着物市場：国別
第16章 米国紳士着物市場
第17章 中国紳士着物市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・男性用着物市場における進化する消費者ニーズはどのようなものですか？
新たな消費者層は汎用性、快適性、文化的表現を重視しています。
・男性用着物市場におけるサステナビリティの影響は何ですか？
素材の革新とサステナビリティは製品開発の中核へと移行し、天然繊維や環境負荷の低い染色技術が促進されています。
・2025年の米国関税は男性用着物産業にどのような影響を与えましたか？
調達決定、マージン構造、流通戦略に影響を及ぼし、ニアショアリングと調達先多様化の取り組みを加速させました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、紳士着物市場調査レポートを発行・販売します。
「紳士着物レポート」では2025年米国関税が男性用着物産業における調達、価格体系、流通最適化に及ぼした累積的な運営・戦略的影響を言及するほか、業界リーダーが競争優位性を確立するために展開可能な、製品差別化・チャネル調整・供給網のレジリエンスに関する実践的な戦略的提言を分析します。
世界の紳士着物市場規模は、2025年に2億5,848万米ドルと評価され、2026年の2億7,630万米ドルから2032年には3億8,580万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1948900-mens-kimonos-market-by-material-product-type-style.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 紳士着物市場：素材別
第9章 紳士着物市場：製品タイプ別
第10章 紳士着物市場スタイル別
第11章 紳士着物市場：流通チャネル別
第12章 紳士着物市場：エンドユーザー別
第13章 紳士着物市場：地域別
第14章 紳士着物市場：グループ別
第15章 紳士着物市場：国別
第16章 米国紳士着物市場
第17章 中国紳士着物市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・男性用着物市場における進化する消費者ニーズはどのようなものですか？
新たな消費者層は汎用性、快適性、文化的表現を重視しています。
・男性用着物市場におけるサステナビリティの影響は何ですか？
素材の革新とサステナビリティは製品開発の中核へと移行し、天然繊維や環境負荷の低い染色技術が促進されています。
・2025年の米国関税は男性用着物産業にどのような影響を与えましたか？
調達決定、マージン構造、流通戦略に影響を及ぼし、ニアショアリングと調達先多様化の取り組みを加速させました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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