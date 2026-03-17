台北ファッションウィークAW26 「新章の幕開け」として始動 ― クリエイションが動き出す、新しいプラットフォームへ
台北ファッションウィーク AW26は、2026年3月26日から29日まで、松山文創園区（台湾台北市）にて開催されます。
9年目を迎える今季は「新章の幕開け」。ショーの在り方、支援の仕組み、そしてプラットフォームの役割そのものを再定義します。
台湾文化部は、本シーズンを起点に、台北ファッションウィークを「ブランドの長期的成長を支える産業推進プラットフォーム」へと進化させる方針です。
単なる発表の場にとどまらず、創作から市場接続までを視野に入れた持続的な支援体制を構築します。
ブランドの物語を、より自由に、より鮮明に
AW26では、従来のランウェイに加え、プレゼンテーションやイベント形式を導入。
合計15のショーが、それぞれのブランドのリズムで展開されます。
これまでテーマ型オープニングに注がれてきたエネルギーは、今季からブランドそのものへ。
デザイナーは自らの視点、価値観、美学を、よりダイレクトに提示します。
また、台湾デザイン研究院との連携を強化し、デザイン創作と産業動向を結びつける体制を構築。講演会やフォーラムも併催し、ファッションを産業構造や社会との接点へと広げていきます。
成長を支える、実践的な伴走支援
国際市場を見据えたマッチングを強化し、実務経験を持つ専門家による1対1メンタリング制度を導入して、市場ポジショニング、事業運営、海外展開などについて具体的かつ実践的なアドバイスを提供します。
さらに、分野横断型の「クロスドメイン・デザイン」プロジェクトを始動。
プロジェクトマネジメントと資源統合を通じて、ブランドと市場を結び、国際展開に向けた基盤を着実に育てます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341900/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341900/images/bodyimage2】
“観る”から“体験する”へ
会場にはライブ配信エリアを設置し、来場者が好みのブランドの新作をリアルタイムで体感できる環境を整えます。
あわせて、「Editor’s Pick スタイルマーケット」を開催。
編集的視点で選ばれたブランドが集結し、デザインと日常をつなぐ空間を創出します。素材やディテールに触れながら、自分らしい一着と出会う体験を提供します。
台湾ファッションの強みを、未来へ
世界的にサステナビリティや快適性が重視される中、台湾が強みとする繊維産業とデザイナーによる“微訂製（カスタムメイド）”の連携は、今後も重要な戦略軸となります。
文化部は経済部など関係機関と連携し、台湾ファッション産業の高度化と国際接続を継続的に推進。
国内市場の深化と海外展開の両立を支える制度と環境を整備していきます。
AW26は、創造が都市と呼応し、産業と結びつき、未来へと動き出す瞬間。
台北ファッションウィークは、ブランドの“今”を映すだけでなく、“これから”をともに形づくる場へと進化します。
【台北ファッションウィーク】
IG / Threads：@tpe.fashionweek
FB：臺北時裝週Taipei Fashion Week
YT：https://www.youtube.com /@taipeifashionweek4596
WEB：https://www.tpefw.com
配信元企業：財団法人台湾デザイン研究院
9年目を迎える今季は「新章の幕開け」。ショーの在り方、支援の仕組み、そしてプラットフォームの役割そのものを再定義します。
台湾文化部は、本シーズンを起点に、台北ファッションウィークを「ブランドの長期的成長を支える産業推進プラットフォーム」へと進化させる方針です。
単なる発表の場にとどまらず、創作から市場接続までを視野に入れた持続的な支援体制を構築します。
ブランドの物語を、より自由に、より鮮明に
AW26では、従来のランウェイに加え、プレゼンテーションやイベント形式を導入。
合計15のショーが、それぞれのブランドのリズムで展開されます。
これまでテーマ型オープニングに注がれてきたエネルギーは、今季からブランドそのものへ。
デザイナーは自らの視点、価値観、美学を、よりダイレクトに提示します。
また、台湾デザイン研究院との連携を強化し、デザイン創作と産業動向を結びつける体制を構築。講演会やフォーラムも併催し、ファッションを産業構造や社会との接点へと広げていきます。
成長を支える、実践的な伴走支援
国際市場を見据えたマッチングを強化し、実務経験を持つ専門家による1対1メンタリング制度を導入して、市場ポジショニング、事業運営、海外展開などについて具体的かつ実践的なアドバイスを提供します。
さらに、分野横断型の「クロスドメイン・デザイン」プロジェクトを始動。
プロジェクトマネジメントと資源統合を通じて、ブランドと市場を結び、国際展開に向けた基盤を着実に育てます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341900/images/bodyimage1】
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“観る”から“体験する”へ
会場にはライブ配信エリアを設置し、来場者が好みのブランドの新作をリアルタイムで体感できる環境を整えます。
あわせて、「Editor’s Pick スタイルマーケット」を開催。
編集的視点で選ばれたブランドが集結し、デザインと日常をつなぐ空間を創出します。素材やディテールに触れながら、自分らしい一着と出会う体験を提供します。
台湾ファッションの強みを、未来へ
世界的にサステナビリティや快適性が重視される中、台湾が強みとする繊維産業とデザイナーによる“微訂製（カスタムメイド）”の連携は、今後も重要な戦略軸となります。
文化部は経済部など関係機関と連携し、台湾ファッション産業の高度化と国際接続を継続的に推進。
国内市場の深化と海外展開の両立を支える制度と環境を整備していきます。
AW26は、創造が都市と呼応し、産業と結びつき、未来へと動き出す瞬間。
台北ファッションウィークは、ブランドの“今”を映すだけでなく、“これから”をともに形づくる場へと進化します。
【台北ファッションウィーク】
IG / Threads：@tpe.fashionweek
FB：臺北時裝週Taipei Fashion Week
YT：https://www.youtube.com /@taipeifashionweek4596
WEB：https://www.tpefw.com
配信元企業：財団法人台湾デザイン研究院
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